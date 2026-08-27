Impactante accidente en Santa Fe: dos motociclistas salieron disparados tras chocar con un auto

Dos motociclistas resultaron heridos luego de protagonizar un impactante accidente con un automóvil en la localidad santafesina de Santo Tomé. El momento del choque quedó registrado por las cámaras de seguridad de una casa particular.

El episodio ocurrió el martes apenas pasadas las 19.40. En las imágenes se observa cómo ambos vehículos transitaban por la misma calle, Sarmiento, pero uno en dirección a Hilario Sabroso y el otro en sentido a Mendoza.

En solo segundos, la moto Honda Wave de color gris impactó de frente con un Fiat Siena blanco. A bordo del rodado más pequeño iban dos personas, que salieron disparadas hacia adelante y volaron hasta caer duramente sobre el pavimento.

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Según lo que se puede observar del video, ninguno de los conductores intentó una maniobra evasiva que permitiera esquivar al otro.

En la continuidad de las imágenes se pudo ver a los dos motociclistas, uno vestido con buzo azul y otro con campera negra, tirados sobre la calle y realizando gestos de dolor, mientras otras personas comenzaron a acercarse al lugar para conocer lo sucedido.

Luego de un llamado al 911 por parte de los vecinos, la conductora de la Honda, una joven de 22 años identificada como B. fue trasladada al Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, según consignó El Litoral.

Su acompañante, identificado como A., fue llevado al Sistema de Atención Médica de la Comunidad (Samco) de Santo Tomé. Ambos estarían fuera de peligro. Por su parte, la conductora del Fiat no presentó lesiones.

En el lugar trabajó una dotación de Bomberos Zapadores del cuartel de Santo Tomé, que se encargó de rescatar a la mujer del auto, quien había quedado atrapada.

Los jóvenes motociclistas quedaron tirados sobre la calle Captura

Además, se presentó personal policial del Comando Radioeléctrico. Los agentes realizaron entrevistas a los testigos para recabar información del incidente y supervisaron la llegada del personal médico para la asistencia a los heridos.

Por otro lado, se abrió una investigación para conocer las circunstancias del accidente y determinar la responsabilidad de cada conductor. Las diligencias se concentrarán en la palabra de los testigos y en el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y de las casas particulares.