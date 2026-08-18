Mendoza: murió un árbitro de fútbol tras un choque frontal en la ruta 60

Un árbitro de fútbol de 48 años, identificado como Oscar Fernández Mercau, murió este domingo en un accidente vial en la ruta provincial 60, en Maipú, Mendoza. Su muerte generó una fuerte conmoción en el fútbol local debido a que era un reconocido juez en la provincia y contaba con una larga trayectoria en el amateurismo.

Fernández Mercau circulaba en un Peugeot 504 e ingresó a la ruta desde un callejón público. Luego, impactó de frente contra un Volkswagen T-Cross a la altura de la Variante Palmira. Tras ello, fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Maipú, sin embargo, falleció minutos después a pesar de los esfuerzos médicos, según informó Diario Mendoza.

En el siniestro vial también resultaron heridas otras cinco personas que viajaban en el Volkswagen T-Cross. Entre ellas, se reportaron pacientes con politraumatismos graves, mientras que un hombre sufrió un traumatismo craneal y una mujer sufrió fracturas de tibia, peroné y maxilar inferior.

Un árbitro de fútbol de 48 años murió en un accidente en Mendoza

Los heridos, por su parte, fueron traslados de urgencia al hospital a través de un helicóptero sanitario Halcón 3, utilizado para pacientes con lesiones de gravedad. En tanto, en el lugar intervinieron efectivos de la Policía Vial, la Comisaría 61ª, Tránsito Municipal, Bomberos Voluntarios y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), mientras que también se produjeron cortes en la zona y los accesos a la ruta para que la investigación continúe.

Antecedente en Santa Cruz

Un hecho similar ocurrió a principios de año, en febrero, en Santa Cruz. En esa ocasión, un árbitro de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) murió en un accidente de tránsito, mientras volvía de dirigir una final regional. Los otros jueces del partido viajaban con él en el vehículo y quedaron internados tras la colisión.

La víctima fue identificada como Emanuel Leguizamón, que circulaba por la Ruta Nacional 3 y regresaba desde Río Gallegos hacia Santa Rosa, La Pampa. El siniestro se produjo durante la mañana, a unos 40 kilómetros de Caleta Olivia. Tras el impacto, personal policial y sanitario acudió al lugar y trasladó de urgencia a los ocupantes al hospital local, donde tres de ellos quedaron internados.

La víctima de ese accidente fue Emanuel Leguizamón, un árbitro de AFA Mejor Informado

Tras conocerse la noticia, la Liga Profesional de Fútbol informó a través de su cuenta oficial en X que en los siguientes partidos de la fecha se iba a realizar un minuto de silencio en homenaje al árbitro fallecido y expresó sus condolencias a familiares y allegados.

La cuaterna había dirigido el domingo en Río Gallegos la primera final del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 entre el Atlético Boxing Club y La Amistad de Cipolletti. Luego de cumplir con esa designación, emprendieron el regreso hacia su ciudad de origen

Leguizamón se desempeñó en ese encuentro como cuarto árbitro. Su incorporación reciente al plantel profesional de la AFA le permitía actuar en las categorías del fútbol nacional. Se formó en la Liga Cultural de Fútbol de Santa Rosa y desarrollaba su carrera con un perfil vinculado a la vocación por el arbitraje y a una experiencia previa como jugador.