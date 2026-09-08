Cómo son las nuevas luces que se sumaron a las calles porteñas y en qué barrios

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que sumó 11.000 nuevas luminarias peatonales en todos los barrios porteños. La iniciativa busca reforzar la seguridad nocturna, mejorar la visibilidad peatonal y reducir las zonas de sombra ocasionadas por la copa de los árboles en las veredas.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza en la ampliación de su infraestructura urbana con la incorporación de 11.000 nuevas luminarias peatonales en todos los barrios porteños

Con este despliegue, la red de alumbrado enfocado en el transeúnte experimentará un incremento superior al 15% durante 2026, lo que fortalece la prevención del delito y optimiza la efectividad de las cámaras de monitoreo urbano.

A diferencia de las luminarias viales tradicionales —instaladas a mayor altura y orientadas hacia la calzada para el tránsito vehicular—, los nuevos equipos funcionan como un sistema complementario:

Orientación directa: se instalan a seis metros de altura sobre las columnas ya existentes, lo que dirige el haz de luz exclusivamente hacia la vereda.

se instalan a seis metros de altura sobre las columnas ya existentes, lo que dirige el haz de luz exclusivamente hacia la vereda. Tecnología LED de alta eficiencia: aumenta la potencia lumínica con menor consumo energético.

aumenta la potencia lumínica con menor consumo energético. Eliminación de puntos ciegos: resuelve la penumbra generada por el follaje del arbolado urbano sobre la circulación peatonal.

La red de alumbrado enfocado en el transeúnte experimentará un incremento superior al 15% durante 2026

Antes de la puesta en marcha de este proyecto, la Ciudad registraba aproximadamente 66.000 luces peatonales. La adición de las 11.000 unidades en 2026 representa un crecimiento del 16,6%, cifra que superará el 18% acumulado al contemplar las 1.000 luminarias adicionales ya programadas para 2027.

Entre las zonas con mayor refuerzo en la red peatonal se encuentran Mataderos, Nueva Pompeya, Villa Urquiza, Villa del Parque, Devoto, Lugano, Saavedra, Liniers, Villa Riachuelo, Belgrano y Monte Castro.

Estado de ejecución y participación ciudadana

Las obras iniciaron en marzo y ya cuentan con más de 3000 luminarias operativas. Además de la planificación técnica general, la distribución responde a reclamos y sugerencias vecinales canalizados a través de la línea 147, el asistente virtual Boti y la plataforma BA Colaborativa.

Las obras iniciaron en marzo y ya cuentan con más de 3.000 luminarias operativas

Al respecto, el ministro de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi, señaló: “Tenemos una red de alumbrado público enorme que modernizamos y ampliamos todos los años. Donde haya que reforzar la iluminación, vamos a hacerlo. El espacio público bien iluminado es más seguro y accesible”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA