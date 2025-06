Cómo son las tomas con pernocte en los colegios Carlos Pellegrini y Nacional Buenos Aires

Una puerta cerrada y otra entreabierta marcan la entrada de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, ubicada en Marcelo T. de Alvear al 1800. Por encima, un cartel armado con cartulinas de colores anuncia: “COLEGIO TOMADO”. Desde temprano, estudiantes entran y salen del edificio. Algunos se quedan, otros colaboran unas horas y regresan más tarde. En el interior, los grupos que impulsan la medida se organizan por turnos. Hay comisiones encargadas de la limpieza, la cocina, la seguridad y la comunicación. La toma fue decidida el miércoles por la tarde, luego de una asamblea estudiantil que sesionó al mediodía, en un contexto atravesado por el paro docente.

La entrada del Colegio Carlos Pellegrini Pilar Camacho

La medida fue oficializada cerca de las 16.30 por el Centro de Estudiantes del Pellegrini (CECaP) a través de una publicación en redes sociales: “Escuela tomada. En defensa de la democracia. Ante las injusticias respondemos”. A partir de ese momento, el colegio quedó bajo ocupación estudiantil, en el marco de un reclamo que se expandió en las últimas 24 horas.

En diálogo con LA NACION, Delfina Carbajal, presidenta del CECaP, y Laura Zukerfeld, secretaria general, explicaron cómo se resolvió la toma. “Fue una discusión larga y no fue fácil, pero entendimos como juventud y como centro de estudiantes que hoy la democracia está en peligro y que tenemos la posibilidad y la obligación de defenderla”, afirmaron. “Entendemos que no podemos permitir que hoy se indique a quién se puede votar y a quién no. Eso nos remite a momentos de dictadura”, señalaron. Ambas coincidieron en que la resolución judicial de la Corte Suprema, que ratificó la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, actuó como detonante, pero no fue el único motivo que motivó la medida.

Delfina Carbajal, presidenta del centro de estudiantes del Pellegrini, y Laura Zukerfeld, secretaria general Pilar Camacho

“El contexto social y político es muy difícil y nos tiene muy preocupados como juventud. Nos preocupa la situación democrática, pero también cuál va a ser nuestro futuro. Acompañamos la lucha de los jubilados, de los trabajadores del Garrahan, de los docentes. Esto no es una cuestión partidaria, no es una cuestión ideológica. Más allá de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, la preocupación es general y colectiva, porque afecta a la república y al sistema democrático”, señalaron.

Durante la toma, el ingreso y egreso del edificio permanece habilitado. “El colegio va a estar abierto para los estudiantes durante todo el día. A la noche cerramos las puertas por una cuestión de seguridad, pero hay estudiantes que vuelven a sus casas a bañarse, a buscar ropa, a comer o ver a sus familias, y luego regresan. Adentro nos organizamos para mantener las cuestiones de seguridad, de limpieza, de comida y todo lo necesario para sostener la medida”, explicaron.

El cartel que anuncia la toma y las rejas cerradas en el Colegio Nacional Buenos Aires Pilar Camacho

Las representantes estudiantiles detallaron que la asamblea del miércoles tuvo dos momentos: uno informativo y otro resolutivo. “Primero fue para informarnos, para generar un espacio de debate para todos los estudiantes, y después para que cada uno pudiera expresar lo que quisiera decir. Al final se mocionaron las consignas, y nuestra consigna ahora es ‘defendiendo la democracia’, porque entendemos que tiene que ser la bandera”, indicaron.

La toma no tiene una fecha definida de finalización. “Por ahora no hay un momento estipulado. Estamos en asamblea permanente, se va viendo día a día”, explicaron. El viernes se realizará una nueva asamblea para evaluar la continuidad.

La decisión del Pellegrini se suma a la tomada el mismo miércoles por la tarde en el Colegio Nacional de Buenos Aires, ubicado en Bolívar 263. Allí, los estudiantes resolvieron la toma tras una asamblea que también se desarrolló al mediodía y que culminó con el inicio de la medida a las 17.30. En ambos casos, las discusiones coincidieron con un paro docente convocado por los gremios, por lo que la actividad académica ya estaba suspendida antes de las tomas.

Preocupados

“Cuando se dice que tomamos los colegios para perder clase, estamos acá para demostrar lo contrario. Mucha gente salió de su casa y vino, aunque no hubiera clases, porque estamos preocupados por la democracia y por nuestro futuro”, indicaron desde el CECaP. “No se están perdiendo clases porque ya había paro docente. La medida tiene un peso importante y no es una decisión tomada a la ligera”, señalaron.

Aunque la medida en las facultades de la UBA comenzó el mismo martes en que se conoció el fallo judicial, las tomas en escuelas secundarias comenzaron a definirse el miércoles por la tarde, con epicentro en el Nacional y el Pellegrini. En el caso del Pelle, la decisión se dio en un marco de menor presencialidad por el paro, pero aun así con una participación sostenida durante toda la jornada.

Un estudiante con su bolsa de dormir Pilar Camacho

Las representantes del centro de estudiantes remarcaron que, si bien la condena a la expresidenta fue el desencadenante inmediato, hay reclamos más amplios. “La semana pasada hubo una marcha con varios sectores reunidos, y no fue casualidad. Esto es un conjunto de cosas que vienen pasando y no podemos permitir que sigan pasando. La gota rebalsó el vaso, pero el vaso ya estaba lleno”, explicaron.

Las tomas de las escuelas secundarias se suman a las que desde el martes mantienen los estudiantes en facultades como Filosofía y Letras y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Allí, el rechazo de la condena judicial se entrelaza con reclamos por recortes presupuestarios, el deterioro salarial docente y la situación crítica en áreas como salud, ciencia y educación pública. Las medidas universitarias se dieron en paralelo a la jornada de paro impulsada por Conadu y Conadu Histórica, que afectó la actividad académica entre el miércoles 11 y hoy, jueves 12.

El Colegio Nacional de Buenos Aires, también dependiente de la Universidad de Buenos Aires, presenta una escena similar. En una de sus entradas también cuelga un cartel que dice “COLEGIO TOMADO”. Desde la puerta principal, salen y entran estudiantes de distintas edades, algunos con bolsas de dormir y comida. “Estamos tomando básicamente por los ataques a la democracia que se vienen viviendo, tanto lo de Cristina como lo de Grabois, entre otros motivos. Son ataques a la democracia”, dijo a este medio el presidente del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires. Por el frío, varios chicos ingresan al edificio envueltos en frazadas. Allí también se prevé una nueva asamblea el viernes para debatir la continuidad de la medida.

Según informó La Cámpora Secundarios, además del Pellegrini y del Colegio Nacional de Buenos Aires, ya hay otras escuelas tomadas en la ciudad. Entre ellas figuran el Mariano Acosta, el Liceo 9, el Julio Cortázar, el IES Juan B. Justo y la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola. También están tomadas la Escuela Belgrano, la de Danzas Nº1, el Lenguas Vivas y el colegio Lengüitas.

En su publicación, la agrupación incluyó un mensaje que contextualiza la medida de fuerza: “Escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires TOMADAS en contra de la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner. Los pibes y pibas no nos resignamos a vivir en una Argentina de rodillas y sin memoria”.

En paralelo, aún resta confirmar la definición del turno mañana en el Mariano Moreno, mientras que en otras escuelas ya hay asambleas convocadas para hoy, como en el Normal 1, el Normal 8 y Cerámica 1, donde se votará si se avanza con nuevas tomas.