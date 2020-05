Una lluvia de meteoritos tendrá lugar en los próximos días Crédito: BBC Mundo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de mayo de 2020 • 15:23

A más de un mes y medio de comenzada la cuarentena por el coronavirus , el universo obsequiará un regalo único para disfrutar durante el confinamiento : una lluvia de estrellas . Se trata de las Eta Acuáridas , un conjunto de estrellas fugaces provenientes de la constelación de Acuario y del famoso cometa Halley .

El Halley es un cometa que orbita alrededor del sol cada 75 años, sin embargo, sus "restos", pueden verse cada año a principios de mayo. El fenómeno se explica a partir del desprendimiento de las partículas que conforman al cometa y que integran una suerte de anillo repleto de fragmentos, que, al pasar por la Tierra, se "meten" en la atmósfera a altísima velocidad.

¿Cómo ver la lluvia de estrellas de este fin de semana?

Fácil: por empezar, habrá que prestar atención entre esta noche y el 4 de mayo, que será el momento en el que las Eta Acuáridas estarán activas. Según los expertos, la mejor forma de contemplarlas será buscando espacios de baja contaminación lumínica y no será necesario para divisarlas usar binoculares o telescopios. Además, si bien será visible en todo el planeta, podrá verse mejor en el hemisferio sur. Por último, la mejor forma de observarlos, según la NASA , es acostarse boca arriba y mirar al cielo, ya que esa posición brinda una vista más amplia sin sufrir tensión en el cuello.

La física Clare Kenyon de la Universidad de Melbourne le dijo a ABC que el ángulo en el que se moverán es perfecto porque está por encima del horizonte y tiene menos posibilidades de esconderse detrás de los árboles. "En realidad, es mejor no tener equipo", dijo Kenyon sobre la necesidad de usar algún tipo de aparatos. "No quieres un telescopio, no quieres binoculares, no quieres acercarte a ninguna parte del cielo. Para empezar, es la actividad ideal para observar las estrellas porque no necesitas equipo, excepto tal vez una manta y un termo''.