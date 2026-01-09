La clave de la materia oscura: la NASA encuentra una “galaxia fallida” que permite estudiar el universo invisible

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) confirmó el hallazgo de un objeto astronómico único en su tipo. El descubrimiento representa un avance importante para ilustrar cómo se forman las galaxias y cómo se distribuye la materia oscura en el universo.

Cómo fue detectada la nube sin estrellas y qué significa el hallazgo, según la NASA

El objeto fue identificado inicialmente mediante observaciones de radio realizadas con el Telescopio Esférico de Apertura de Quinientos Metros (FAST), que permitió la detección de una concentración de hidrógeno neutro. Luego, observaciones del Telescopio Espacial Hubble confirmaron que la estructura no contiene estrellas visibles.

En el reporte indican que la nube, nombrada Cloud-9, fue una galaxia fallida y eso ayuda a la exploración de la materia oscura. Esta es la primera vez que se localiza algo similar.

“La ausencia de estrellas confirma la validez de la teoría. Nos indica que hemos encontrado en el universo local un componente fundamental de una galaxia que aún no se ha formado”, dijo Alejandro Benítez-Llambay, investigador principal.

Los científicos creen que este tipo de nubes no cuentan con estrellas porque no lograron acumular el gas suficiente para formarlas.

La NASA confirma que encontrar la Nube-9 no fue sencillo

Lo más complicado de poder hallar objetos como este, según los investigadores, es que no emiten luz. Por ello, localizar la Nube-9 representó un logro para la astronomía. Por muchos años los especialistas usaron el Hubble en busca de algo similar, pero solo tenían teorías y modelos que predecían su existencia.

El avance fue posible gracias a los instrumentos actuales y a la Cámara Avanzada de Sondeos del Hubble, que permitió descartar la presencia de estrellas incluso muy débiles. “Simplemente, no tenían la sensibilidad suficiente para descubrir estrellas”, dijo el autor principal, Gagandeep Anand.

Según la agencia espacial, el hallazgo ofrece una oportunidad para estudiar la materia oscura sin la interferencia de la luz estelar, lo que permite analizar su distribución y su papel en la formación de estructuras cósmicas.

¿Cómo es la nube sin estrellas hallada por la NASA?

Se le denominó Nube de Hi de Reionización Limitada (RELHIC) por lo que contiene en su núcleo y cómo está formada. El término HI hace referencia al hidrógeno neutro del que se compone, mientras que RELHIC significa una nube de hidrógeno originaria de los inicios del universo.

Los expertos de la NASA han estudiado estos artefactos por muchos años. Sin embargo, nunca habían visto nada similar. “En comparación con otras nubes de hidrógeno observadas, la Nube-9 es más pequeña, más compacta y muy esférica, lo que le da un aspecto muy diferente al de las demás”, se lee en el estudio donde se dio a conocer el descubrimiento.

La nube tiene un diámetro de aproximadamente 4900 años luz. Además, los investigadores calcularon que la materia oscura que contiene debe ser de unas cinco mil millones de veces la masa del Sol.