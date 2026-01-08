La NASA retoma la carrera espacial con la primera misión tripulada a la Luna en medio siglo

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) se prepara para un momento histórico con la confirmación de la ventana de lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada a la Luna en más de medio siglo. Este acontecimiento reubica a nuestro satélite natural en el centro de la agenda espacial de Estados Unidos, lo que inaugura un nuevo y ambicioso capítulo en la exploración humana del cosmos. Prevista para despegar entre el 6 de febrero y abril, esta misión llevará a cuatro astronautas en un vuelo de prueba de diez días que orbitará la Luna.

Artemis II no buscará un alunizaje, sino que su propósito fundamental será validar los complejos sistemas de la nave Orion y del cohete Space Launch System (SLS) con tripulación humana. Este vuelo es crucial para confirmar que Orion puede mantener a sus ocupantes en misiones prolongadas más allá de la órbita terrestre, requisito indispensable para futuras expediciones. Es un paso estratégico dentro del programa Artemis, diseñado como puente entre la misión no tripulada Artemis I y la futura Artemis III, que sí planea el regreso de los humanos a la superficie lunar. La estrategia a largo plazo de la NASA busca establecer una presencia humana sostenida en la Luna, tanto para investigación científica como para el desarrollo de tecnologías esenciales para futuras misiones tripuladas a Marte.

La tripulación, que marcará este hito, está conformada por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista Christina Koch. A ellos se unirá Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), algo que evidencia el carácter internacional y colaborativo del programa Artemis. Será la primera vez que astronautas viajen a bordo del sistema integrado SLS-Orion. Los propios tripulantes anunciaron que la nave llevará el nombre de “Integrity” (integridad), un símbolo de la solidez y el compromiso de esta empresa.

Victor Glover, Reid Wiseman, Jeremy Hansen y Christina Koch, los elegidos para la misión Artemis II NASA

El lanzamiento se efectuará desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, propulsado por el imponente cohete SLS, que ostenta el título de ser el lanzador más potente desarrollado por la NASA hasta la fecha. Aunque la secuencia inicial del despegue será similar a la de Artemis I, la presencia de seres humanos a bordo introduce una diferencia fundamental y un nivel de escrutinio adicional en cada etapa.

Una vez en el espacio, la nave Orion realizará dos órbitas completas alrededor de la Tierra, que permitirá a la tripulación y a los equipos de control en tierra una verificación exhaustiva de todos los sistemas. Durante esta fase, Orion alcanzará primero una órbita elíptica inicial de poco más de 90 minutos, antes de ser impulsada a una órbita más alta. Este ajuste es vital para la maniobra de inyección translunar, que dará inicio a un viaje de cuatro días hacia el entorno lunar. Antes de abandonar la órbita terrestre, la tripulación realizará pruebas de operaciones de proximidad y cederá el control a los equipos en tierra para evaluar el comportamiento de los sistemas en el espacio profundo. Al completar el sobrevuelo lunar, Orion regresará a la Tierra para amerizar en el océano, lo que culminará la misión.

Como preparación rigurosa, la tripulación realizó un ensayo general el 20 de diciembre de 2025, denominado “prueba de demostración de cuenta regresiva”. Esta simulación replicó la cronología completa del día del lanzamiento, algo que incluyó el uso de los trajes espaciales y las complejas operaciones de ingreso y egreso de la nave Orion. Aunque el cohete SLS se encuentra aún en fase de ajustes finales en el Edificio de Ensamblaje de Vehículos del Centro Espacial Kennedy, la preparación de los astronautas y los sistemas terrestres avanza sin pausa.

El cohete SLS y la nave espacial Orion en la plataforma móvil de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy NASA

Artemis II representa más que una simple misión espacial: simboliza el retorno efectivo de la humanidad al entorno de la Luna, lo que transforma la exploración lunar de una promesa a largo plazo en una operación en marcha. Este vuelo sentará las bases tecnológicas y operativas de una nueva era en la exploración espacial, algo que servirá para la visión de la NASA mucho más allá de nuestro satélite natural.