Complicaciones para volar. Cuáles son las refacciones en la pista de Ezeiza que afectarán a 41 servicios

Este viernes se prevén nuevas complicaciones para quienes tengan previsto volar desde o hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Según informó la empresa concesionaria, Aeropuertos Argentina, la pista principal de la terminal permanecerá parcialmente fuera de servicio debido a tareas de mantenimiento programado que se extenderán entre las 13.55 y las 17.40. Como consecuencia, 41 vuelos se verán afectados en esa franja horaria.

Desde la concesionaria explicaron que se trata de trabajos previstos con antelación, que forman parte del mantenimiento periódico de la infraestructura aeroportuaria y que son necesarios para garantizar la seguridad de las operaciones. La mayoría de los servicios alcanzados corresponden a vuelos domésticos e internacionales de corto alcance. En algunos casos puntuales, indicaron, las operaciones serán trasladadas al Aeroparque Jorge Newbery en acuerdo con las líneas aéreas.

Los trabajos forman parte del mantenimiento periódico de la infraestructura aeroportuaria y buscan garantizar la seguridad de despegues y aterrizajes Pilar-Camacho

“Algunas operaciones serán derivadas a Aeroparque, siempre de común acuerdo con las compañías, que son las responsables de reprogramar sus vuelos para ofrecer las mejores alternativas a los pasajeros”, señalaron desde Aeropuertos Argentina a LA NACION. En ese sentido, remarcaron que la reprogramación de los servicios es potestad exclusiva de cada aerolínea y que la empresa no tiene injerencia en la forma en que cada operador reorganiza su grilla.

De acuerdo con la información oficial entregada a este medio, las tareas de mantenimiento incluyen distintas etapas técnicas que serán llevadas adelante por personal especializado y con “equipamiento de última generación”. En primer lugar, se realizará la limpieza y puesta a punto del área a intervenir, una etapa que consiste en despejar la pista de polvo y de elementos sueltos para garantizar condiciones seguras de trabajo y garantizar una correcta adherencia de los materiales que se aplicarán posteriormente.

Las aerolíneas son las responsables de reprogramar sus servicios y definir alternativas para los pasajeros durante la franja horaria afectada Julián Bongiovanni,A.A. 2000

Luego se avanzará con el fresado, un proceso de desgaste controlado de la capa superficial del pavimento mediante maquinaria específica, que permite retirar el asfalto deteriorado sin afectar las capas estructurales más profundas de la pista. A continuación, se llevarán a cabo tareas de remoción del material a reemplazar, que implican la extracción de los sectores del pavimento que presentan fisuras, deformaciones o desgaste excesivo, dejando la base preparada para recibir el material nuevo.

“Una vez completada esa etapa, se realizará el barrido y sopleteado con aire comprimido para eliminar completamente polvo y partículas sueltas. Posteriormente, se aplicará el denominado riego de liga, una emulsión asfáltica que actúa como un pegamento entre el pavimento existente y la nueva capa que se colocará encima. Sobre esa superficie se aplicará luego la capa de rodamiento con asfalto en caliente, diseñada específicamente para soportar el peso de las aeronaves, mejorar la adherencia de los neumáticos y garantizar una superficie uniforme y segura para los despegues y aterrizajes”, indicaron desde la empresa.

El asfalto recién colocado será compactado mediante rodillos lisos y neumáticos, un procedimiento fundamental para eliminar vacíos, alcanzar la densidad adecuada y asegurar la resistencia estructural y la durabilidad del pavimento. Finalmente, se realizará la limpieza del sector con barredoras mecánicas y el retiro de todos los equipos y maquinarias, con el objetivo de restablecer las condiciones operativas necesarias para la reanudación segura de las operaciones aéreas.

Según datos oficiales de Aeropuertos Argentina, entre enero y noviembre pasados transitaron por la terminal 10.761.667 pasajeros, lo que representa un incremento del 4,38% respecto del mismo período del año anterior. De ese total, 2.980.105 correspondieron a vuelos domésticos y 7.781.562 a servicios internacionales. En la terminal operan actualmente 29 líneas aéreas que conectan a la Argentina con destinos en todo el mundo.

Otras complicaciones

Las refacciones en Ezeiza se suman a un contexto complejo para los pasajeros en las últimas semanas. Desde mediados de diciembre se registraron múltiples inconvenientes, especialmente en Aeroparque, a raíz de medidas de fuerza gremiales, problemas operativos y condiciones climáticas adversas. El 2 de enero, por ejemplo, al menos 91 vuelos sufrieron demoras como consecuencia de un fuerte temporal en Córdoba, que dejó fuera de servicio a varios aviones y obligó a reprogramar servicios al día siguiente.

Ezeiza es el principal aeropuerto del país y concentra la mayor parte de las operaciones internacionales de la Argentina ricardo-pristupluk-11511

Días antes, el 27 de diciembre, la pista de Aeroparque debió permanecer cerrada durante casi tres horas luego de que se detectara un desprendimiento de asfalto mientras una aeronave despegaba por la cabecera 31. El episodio ocurrió en una jornada marcada por temperaturas extremas, con una máxima que alcanzó los 35°C y una sensación térmica cercana a los 38°C, lo que complicó tanto la operatoria aérea como la espera de los pasajeros dentro de la terminal y a bordo de los aviones.

A ese escenario se sumaron las protestas del gremio de los aerocontroladores, iniciadas el 18 de diciembre, que en sus primeros días afectaron a unos 40.000 pasajeros, hasta que el 23 se dictó la conciliación obligatoria.