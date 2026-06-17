Compró una casa que tenía inquilinos y, al vencer el contrato, decidieron tomarla: tardó 9 años en poder recuperarla

La Ciudad recuperó y le devolvió a su dueño una casa ocupada desde hacía nueve años en la calle Atuel 255, en el barrio de Parque Patricios, a pocos metros de la sede del gobierno porteño. Con esta, ya suman 845 las propiedades recuperadas en la gestión.

El caso llegó directamente al jefe de gobierno, Jorge Macri, durante una de las reuniones que mantiene semanalmente con vecinos de la Capital. Allí, Luis Villa le planteó la situación de su propiedad, que se encontraba usurpada.

Se la había comprado al dueño anterior y, al momento de la compra, estaba alquilada. Cuando se venció el contrato, los inquilinos no quisieron irse.

Tras las actuaciones correspondientes y el trabajo coordinado entre áreas del gobierno porteño, como la Policía de la Ciudad, la Red de Atención y el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ayer se concretó el desalojo y la clausura del inmueble por riesgo estructural. La propiedad era regenteada por una persona y su estructura estaba muy deteriorada.

Desalojo en una casa usurpada en Parque Patricios Gentileza GCBA

“El compromiso de orden y seguridad en la ciudad se sostiene en la decisión firme de la administración de terminar con las usurpaciones, respetar la propiedad privada y ordenar el espacio público. Los barrios con mayor cantidad de operativos realizados son Balvanera, La Boca, Almagro, Constitución, Flores, Barracas y Palermo”, informó la Subsecretaría de Medios de la ciudad.

“Tuvimos la decisión concreta de devolverle a la gente lo que es de ellos. Llevamos más de un desalojo por día desde que asumimos”, sostuvo Jorge Macri tras el nuevo operativo. Y agregó: “Gobernar también es escuchar y resolver. Detrás de cada reclamo hay una persona, una familia y un derecho que muchas veces fue vulnerado durante años. Cuando un vecino nos plantea un problema, nuestro compromiso es intervenir y buscar una solución”.