El padre de Guarino, uno de los rugbiers al que todavía no se le imputó ningún cargo, hizo su descargo contra los medios en una carta

Raúl Guarino padre de uno de los jóvenes acusados por la muerte de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, escribió una carta en la que expuso su punto de vista sobre el caso.

"Todo esto que nos pasó y el manejo de los medios, que nos destruyó, sin que nuestro hijo haya hecho algo. Debo preservar a mi familia. Somos gente de bien", sostuvo en la carta el padre del rugbier.

Junto con Alejo Milanesi y Juan Guarino son los únicos dos acusados que están en libertad, lo que fue dispuesto por la fiscal a cargo del caso, Verónica Zambrano. No están imputados como coautores del delito, pero continúan apuntados como "partícipes necesarios" por falta de pruebas.

En tanto, el padre de Guarino sigue afirmando que su hijo es "transparente" y que esa siempre fue la conducta de toda su familia en la vida, y desde que se desató este hecho violento.

Tengo que confiar en la justicia. Por suerte, en nuestro caso, la estamos teniendo. A la justicia social no la podemos manejar. Raúl Guarino, padre de uno de los rugbiers involucrado en la muerte de Fernando Báez Sosa

En esa misma línea, Raúl Guarino agregó: "Imagínese el terror de tener a nuestro hijo detenido sin que haya hecho algo. Pensando que lo podían ensuciar con algo. Por suerte no ocurrió. Todos estos días, entre la injusticia y la angustia, me preguntaba qué hacer, y encima sabiendo que yo por lo menos tengo a mi hijo, pero el papá de Fernando, no".

"Tengo que confiar en la justicia. Por suerte, en nuestro caso, la estamos teniendo. A la justicia social no la podemos manejar", cerró Guarino.