Temporal en Carlos Casares: se registraron daños en el hospital municipal y en un hogar de ancianos

Una tormenta registrada esta tarde en Carlos Casares provocó daños en el hospital municipal y en un hogar de ancianos. Desde la guardia urbana del municipio, piden a los ciudadanos que eviten salir de sus casas para evitar incidentes con los cables de electricidad que quedaron expuestos a causa de la tormenta. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta para la zona que se mantiene vigente e incluye tormentas fuertes, lluvias intensas y posible caída de granizo.

Diferentes vecinos filmaron imágenes de los daños ocasionados esta tarde por el temporal. El hospital municipal y el hogar de ancianos fueron dos de los puntos afectados según indico el medio local El Oeste. En los videos difundidos en redes sociales se pueden ver voladuras de chapas, arboles caídos y pedazos de maderas rotas dispersas por el piso.

Se registraron daños en Carlos Casares por una fuerte tormenta

El alerta del SMN, cuya información figura en el aviso emitido a las 19.31, abarcó a varios distritos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos 25 de Mayo, 9 de Julio, Alberti, Bragado, General Alvear, Roque Pérez y Saladillo, zona cercana a Carlos Casares. El organismo recomendó permanecer en construcciones cerradas, evitar zonas anegadas y desconectar electrodomésticos en el caso de ingresar agua en los domicilios.

El aviso del SMN fue emitido con validez por dos horas y se respaldó en información de radares meteorológicos que detectaron la formación de fuertes tormentas con actividad eléctrica.

El hospital municipal y el hogar de ancianos son dos de los puntos dañados por el temporal en Carlos Casares

Noticia en desarrollo.