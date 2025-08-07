Con el 83% de los citados, el médico sospechado y separación de un metro, comenzó el nuevo examen de residencias médicas

Minutos pasadas las 8 empezaron a llegar al Palacio Libertad (ex CCK) los postulantes citados para volver a rendir hoy el examen para el ingreso a residencias médicas tras las irregularidades detectadas. Deben validar la calificación obtenida en el Examen Único del 1° de julio.

Se presentaron 117 de los 141 postulantes convocados por el Ministerio de Salud de la Nación después de revisar los 268 casos que obtuvieron 86 puntos o más en la prueba para las especialidades de medicina que quedó bajo sospecha.

En fila, en el hall del Palacio, los postulantes pasaban por un primer control de asistencia por DNI. En una segunda fila, aguardaban grupos para que los acompañarán hasta el segundo piso, donde está el salón acondicionado como “aula”.

Antes de acceder, pasaron por una revisión con detectores manuales. Celulares y otros dispositivos quedaban en sobres antes de ingresar al salón. Ahí, ocuparon sillas separadas por alrededor de un metro. A las 9.25, se cerró la puerta y no se permitieron más ingresos. Tampoco, “por cuestiones de seguridad”, se habilitó el acceso a la prensa, lo que sí se permitió en la primera ronda realizada en el Parque Olímpico.

Alejandro Vilches, secretario de Gestión Sanitaria, informó que participa del nuevo examen el 83% de los citados Santiago oroz

“Es el 83% de los médicos que citamos. Hay 17 ausentes, que quedan fuera de la adjudicación de las residencias este año. De los que están rindiendo, seguramente muchos son buenos profesionales y van a validar su calificación. El primer examen no se anuló”, dijo Alejandro Vilches, secretario de Gestión Sanitaria, a los medios en el lugar.

De él depende la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud. Esa área está a cargo del Examen Único para el ingreso a las residencias de concursos provinciales y de organismos, universidades e instituciones privadas que adhieren.

Las evaluaciones impresas llegaron una media hora antes de que arrancaran las cuatro horas que tienen los aspirantes para responder 100 preguntas con opción múltiple. Están, como el examen original, divididas en cuatro temas, que se modificaron para esta instancia. En la cartera a cargo de Mario Lugones, no pueden descartar que se haya filtrado el examen original.

Tras el video del médico ecuatoriano que se viralizó la semana pasada, el Ministerio de Salud presentó una denuncia penal contra ese profesional. Una investigación de LA NACION dio con la empresa a través de la que el profesional llegó, como otros de sus colegas, para hacer la residencia en el país. La firma tiene sede en Quito y en la ciudad de Buenos Aires. Hoy, ese profesional se presentó a rendir.

“No puede ser apartado por la presunción de inocencia. Eso está en poder de la Justicia”, agregó Vilches al respecto.

El médico que habría grabado el examen con anteojos inteligentes el 1° de julio (foto) concurrió hoy a la nueva convocatoria Ricardo Pristupluk - LA NACION

Todos los convocados son médicos que se inscribieron al Concurso Unificado que comparten la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires para sus programas de residencias. Aun así, los ministerios de Salud porteño y bonaerense fueron desplazados del comité de revisión el miércoles pasado por la cartera nacional. Finalizado el proceso de selección y la adjudicación de vacantes este año, habrá que ver cómo se resuelven las diferencias entre las tres jurisdicciones, qué sucederá con el concurso que comparten y el destino del Examen Único, una herramienta para el ingreso al sistema de formación de posgrado que se implementa en el país desde hace 14 años.

“Se mantiene la nota del 1° de julio si en el nuevo examen es igual o menor al 10% con respecto de la anterior. Si la nueva calificación supera el 10% de diferencia con respecto a la anterior, se computará la nota del último examen”, resumió Salud sobre los criterios que aplicará para esta validación de las calificaciones que impactará en el ranking de orden de merito para la adjudicación de vacantes.

El límite, en tanto, será la nota del examen original. “En ningún caso, un postulante podrá obtener una nota superior a la obtenida en el examen del 1° de julio de 2025, por lo que mantendrá aquella calificación a efectos de su utilización para la conformación del orden de mérito", anticiparon en las pautas publicadas antes de este nuevo examen en el Boletín Oficial.

Según se informó, los resultados de esta instancia se difundirán entre mañana y el lunes.