Con paisajes para disfrutar: los pueblos argentinos que participarán en la edición 2026 de los Best Tourism Villages

A través de ONU Turismo, se creó la iniciativa “Best Tourism Villages”, que tiene como objetivo distinguir a los pueblos que son “ejemplo de destinos de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos”.

Teniendo en cuenta las aristas sociales, económicas y ambientales, ONU Turismo abre la posibilidad para que cada país postule a cada pueblo, según los valores detallados anteriormente. Desde la primera edición, celebrada en 2021, la Argentina participa en cada año. En esta ocasión, ocho pueblos quedaron como precandidatos.

Cachi, uno de los pueblos salteños que está ternado

La iniciativa “Best Tourism Villages” de ONU Turismo tiene como objetivo distinguir cada año a aquellos pueblos que son “ejemplo de destinos de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos”, resaltando su forma de preservar y promover sus valores, productos y estilos de vida basados en la comunidad en todos sus aspectos: económicos, sociales y ambientales.

Desde su primera edición, la Argentina postuló a distintos pueblos que pueden ser visitados para disfrutar del contacto directo con la naturaleza y la cultura. En este sitio podrás encontrar información de los pueblos distinguidos y de los precandidatos del país para representarnos.

Villa Sanagasta, La Rioja

Se encuentra a 27 kilómetros de la ciudad de La Rioja. Se llega a través de la ruta provincial 75. El principal atractivo es el Parque Geológico Sanagasta, donde se resguardan nidos y huevos fósiles de dinosaurios. También, en el Parque Temático Cueva de las Brujas, se pueden conocer los mitos y leyendas locales.

Villa Sanagasta, un paisaje repleto de verde y montañas

Las calles de este pueblo mantienen su encanto y atrae a turistas por su mercado artesanal y el templo en honor a la Virgen India. Además se pueden realizar recorridos guiados a bodegas y viñedos.

Mar de las Pampas, Buenos Aires

Se encuentra en el municipio costero de Villa Gesell, a 382 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Mar de las Pampas es una de las alternativas de la costa atlántica donde se priorizan las caminatas y paseos en bicicleta entre los bosques.

Mar de las Pampas, Argentina Sofia Lopez Mañan

Dentro de las visitas obligadas están el Paseo “Aldea Hippie”, un espacio donde se pueden conseguir artesanías y disfrutar de experiencias vinculadas al cuidado ambiental y la Reserva Natural Faro Querandí, que comprende más de 5700 hectáreas de dunas costeras.

Cachi, Salta

Es uno de los destinos más elegidos por los turistas. Se encuentra en los Valles Calchaquíes y mantiene su estilo colonial de hace siglos. Cachi está ubicada a 160 kilómetros de la ciudad de Salta y se llega por la ruta provincial 33.

Cachi, en los valles calchaquies de Salta.

A la hora de diagramar un itinerario se debe tener en cuenta la visita a la iglesia colonial, declarada Monumento Histórico Nacional. También, el Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz es una alternativa cultural donde se pueden conocer detalles de la historia prehispánica de la región.

El Trapiche, San Luis

Está a 39 kilómetros de la ciudad de San Luis y se puede acceder mediante rutas provinciales que conectan la capital con las sierras puntanas.

Este punto turístico se destaca por las actividades al aire libre y los senderos serranos. El paraje Siete Cajones, a tres kilómetros de la capital, se lo considera como el principal atractivo para el senderismo.

El paraje Siete Cajones

Para los más aventureros, los morteros de río Trapiche son una joya imperdible ya que, además de ser un patrimonio histórico, es una ruta que conecta a los ciudadanos con los pueblos originarios de la región.

Puerto Pirámides, Chubut

Puerto Pirámides es un sitio al que se accede por la ruta provincial 2 y se encuentra a 94 kilómetros de la ciudad de Puerto Madryn.

Puerto Pirámides, desde los miradores en altura al entrar al pueblo Tadeo Bourbon

Su visita comprende de varios tours que te llevarán a conocer, en profundidad, cada rincón de esta belleza patagónica. Desde los apostaderos naturales -donde viven lobos y elefantes marinos-, pasando por el calendario de la fauna -avistamientos de orcas y delfines- y la estepa que rodea al pueblo, ideal para el trekking por la costa y excursiones en mountain bike, son tres de las opciones más populares y recomendadas para una estadía inolvidable.

Villa General Belgrano, Córdoba

Se encuentra en el departamento de Calamuchita, a 88 kilómetros de la capital. Por intermedio de rutas nacionales y provinciales se puede acceder a este destino turístico, ubicado al sur de la provincia.

Villa General Belgrano, Córdoba Diego Lima - LA NACION

Elegir Villa General Belgrano comprende el descanso en los distintos paseos y senderos, como así también una opción más audaz como las fiestas nacionales, que incluyen las tradiciones y saberes culturales de la región.

Tafí del Valle, Tucumán

A 107 kilómetros de San Miguel de Tucumán, se llega a este lugar a través de la ruta provincial 307. Los principales atractivos son los senderos que llegan hasta la cima del cerro La Virgen o al Cerro Mirador.

Vista del poblado de Tafí del Valle Paula Teller

La cata de cervezas, los paseos temáticos como el City Tour Silent, son los lugares más elegidos por los turistas que quieren conocer parte de la historia de esta provincia situada al norte del país.

Zenón Pereyra, Santa Fe

Este pueblo, de herencia inmigrante, está ubicado en el Departamento Castellanos a 130 kilómetros de la ciudad.

La gastronomía, caravanas de autos antiguos y la relación con pioneros italianos que trajeron sus costumbres al pueblo, son pequeños datos a tener en cuenta a la hora de elegir este lugar.

Zenón Pereyra, Santa Fe.

Por otra parte, el Museo Bucci alberga una importante colección automovilística del piloto Domingo Bucci, homenajeando su trayectoria y la ingeniería de la escudería de esta familia.