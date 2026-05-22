Capilla del Señor puertas adentro: historias familiares, hospedajes con encanto y un recorrido gourmet para el fin de semana largo

Capilla del Señor es uno de esos lugares donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo. Sus calles tranquilas, veredas angostas y construcciones históricas conservan un aire de otra época que sigue presente en cada rincón y transforma cualquier recorrido en una experiencia distinta desde el primer momento. Pero detrás de esas fachadas tradicionales aparece otra parte de su identidad: espacios que supieron reinventarse sin perder su esencia, donde la historia convive con nuevas propuestas y donde bodegones cargados de tradición se mezclan con proyectos gastronómicos de mirada más moderna. Gran parte del encanto del pueblo no está solo en lo que se observa al pasar, sino también en todo lo que guarda puertas adentro.

Después de recorrer sus calles queda una sensación clara: Capilla del Señor es uno de esos destinos que invitan a quedarse más tiempo. Más que una visita rápida, el plan ideal parece ser dedicarle un fin de semana para descubrir sus rincones con calma, conocer sus propuestas gastronómicas y caminar sin apuro. Lejos del ritmo acelerado de la ciudad, el pueblo propone bajar un cambio y disfrutar una escapada distinta, donde gran parte de la experiencia recae justamente en tomarse el tiempo para recorrer.

Dónde hospedarse: opciones para quedarse y empezar a descubrir Capilla del Señor

Lofts Rental: hospedarse cerca y empezar a vivir el pueblo

Una propuesta equipada para recorrer el pueblo caminando y tener todo cerca

A la hora de elegir un lugar para hospedarse, la ubicación aparece como un punto clave para recorrer el pueblo a pie y tener todo cerca. En ese contexto aparecen los lofts Rental, una propuesta moderna pensada para quienes buscan una escapada cómoda y sin complicaciones. Los espacios, completamente equipados, funcionan como ese punto de partida ideal después de un día recorriendo calles históricas y entrando y saliendo de distintos rincones del pueblo. Además, se encuentran frente al Paseo de la Cruz y cerca del centro histórico, una ubicación que permite moverse sin apuro y descubrir la esencia del lugar a pocos pasos. El alojamiento incluye desayuno y picada de bienvenida.

Pero hay un detalle que termina por marcar la diferencia: la atención de Sonia, dueña de los lofts, quien se encarga personalmente de cada detalle y de recibir a quienes llegan con una atención cercana que se percibe desde el primer momento. Esa combinación entre comodidad, cercanía y una dedicación personalizada convierte a los lofts en una opción ideal para quienes buscan algo más que un lugar donde dormir.

Información útil:

Dirección: Rivadavia 850, Exaltación de la Cruz

Instagram: @loftrental.capilla

Teléfono: +5491166211028

Cabañas Campo Alto: una escapada entre el verde, el silencio y el aire de campo

Un lugar diseñado para desconectar y disfrutar una escapada distinta

Para quienes prefieren una experiencia más conectada con la naturaleza y el ritmo tranquilo de una escapada rural, Cabañas Campo Alto aparece como una alternativa ideal. El entorno invita a bajar el ritmo y dejar atrás el movimiento cotidiano para cambiarlo por árboles, espacios abiertos y esa tranquilidad que muchas veces se vuelve el verdadero motivo del viaje. Es uno de esos lugares pensados para desconectarse y disfrutar sin horarios, dejando que el paisaje acompañe el descanso.

Una alternativa para hospedarse y vivir la experiencia del pueblo

La propuesta resulta especialmente atractiva para familias, ya que el espacio cuenta con una granja interactiva. “Es para que las infancias puedan contactar con la naturaleza, ya que colaboran con el proyecto de cuidar los animales y alimentarlos”, expresó Sonia, quien destacó que cuentan con visitas guiadas todos los días.

El espacio cuenta con una granja interactiva pensada para conectar con la naturaleza

Después de recorrer las calles históricas de Capilla del Señor, volver a un entorno rodeado de naturaleza termina convirtiéndose también en parte de la experiencia. Porque a veces el alojamiento no funciona solo como lugar de descanso: también puede ser una forma distinta de vivir el destino.

Información útil:

Dirección: Antártida Argentina 1402, Capilla del Señor

Instagram: @cabanascampoalto

Teléfono: +5491161317475

La ubicación termina siendo un gran diferencial. Apenas cruzando la calle de los lofts aparece el Paseo de la Cruz, un espacio con distintas propuestas para recorrer sin apuro. Entre ellas, una parada que combina historia, encuentro y sabores se convierte en una de esas visitas que vale la pena hacer durante la estadía: una vermutería con identidad propia y espíritu de pueblo.

La Vermutería: una pausa entre recorridos y un proyecto para bajar el ritmo

La Vermutería: un espacio pensado para hacer una pausa y disfrutar

La Vermutería aparece casi naturalmente como una primera parada dentro del recorrido. Ubicada en el Paseo de la Cruz, la propuesta invita a hacer una pausa y disfrutar de un ambiente relajado pensado para quedarse un rato. A pocos metros del centro histórico, el espacio fue ideado para quienes trabajan home office o simplemente buscan un momento de tranquilidad acompañado de algo rico y un clima distinto. Además, uno de sus diferenciales está en la propuesta: cuentan con distintas variedades de vermut y la experiencia invita a armar combinaciones según los gustos de cada persona, permitiendo descubrir sabores más clásicos o animarse a opciones diferentes.

Distintas variedades de vermut y combinaciones según cada gusto

Detrás del proyecto hay un matrimonio de médicos que decidió encontrar un espacio por fuera de la rutina profesional y apostar por algo completamente distinto. “La Vermutería nace de las ganas de tener alguna actividad fuera de la medicina. Nosotros siempre tenemos contacto con gente que está padeciendo algo o tiene miedo de padecerlo, entonces es muy difícil que la persona tenga una experiencia placentera”, contó su dueña. Y resumió el espíritu del lugar con una idea que parece acompañar bastante bien la experiencia: “Un espacio en el medio de un pueblo como Capilla que te tiene que llevar a la nostalgia”.

Información útil:

Dirección: Paseo de la Cruz

Instagram: @lavermuteriaok

Teléfono: +54 9 11 4058-6211

Primer desayuno o merienda: una pausa con sabor local

La Dominga: un espacio donde cada objeto cuenta una historia

La Dominga: una propuesta que te hace sentirte como en casa

La Dominga sorprende desde el primer momento. Antes incluso de mirar la carta, hay detalles que llaman la atención: discos de vinilo convertidos en menú, vajilla antigua y una ambientación que hace sentir más cerca de una casa que de un café tradicional. Sus dueñas —que además son familia— están presentes y esa cercanía aparece en pequeños gestos y en una atención que se siente distinta. El espacio construye una identidad propia y rápidamente se convierte en una parada ideal para arrancar la estadía en Capilla del Señor.

Un café familiar donde cada detalle parece tener una historia detrás

Entre las distintas propuestas hay una protagonista que inevitablemente termina apareciendo en la conversación: la torta del abuelo. Más que una receta, representa una historia familiar llevada a la mesa. En diálogo con LA NACION, Agostina, una de las dueñas —que lleva adelante el espacio junto a su hermana, formada en gastronomía, y su mamá— reveló que el origen del plato está en la clásica torta de cumpleaños que preparaba Domingo, su abuelo, y que hoy continúa formando parte de la esencia del lugar. Aquí aparece algo que se repite bastante en Capilla: detrás de muchos espacios hay historias familiares que siguen vivas y terminan llegando también a la mesa.

Desayunos y meriendas con una carta que combina clásicos y opciones caseras

Información útil:

Dirección: Moreno 520, Capilla del Señor, Provincia de Buenos Aires

Horarios: jueves a domingo de 9 a 21 hs

Teléfono: 02323 581088

Instagram: @ladomingacosasricas

Dónde almorzar: tres paradas, tres formas de vivir el pueblo

A la hora del almuerzo, Capilla del Señor vuelve a mostrar una de sus fortalezas: la variedad. Hay propuestas con una mirada más moderna y experiencias gastronómicas pensadas en detalle, pero también espacios tradicionales donde las recetas, las historias y el clima de pueblo forman parte central de la experiencia. Cada uno tiene una identidad propia y termina ofreciendo algo distinto:

Casa Oliva: una antigua casa convertida en experiencia gourmet

Casa Oliva: pastas, cocina gourmet y mesas bajo los árboles

Casa Oliva aparece como una de las primeras sorpresas del recorrido. Detrás de la propuesta están las hermanas Sol y Sofía Grimaldi, quienes llevan adelante el espacio junto a su mamá, Carolina. La experiencia funciona dentro de una antigua casona centenaria con un gran patio delantero y mesas bajo los árboles, un escenario que ya marca el ritmo desde la llegada. Cuentan con una propuesta que al mediodía simplifica bastante la decisión: un menú por pasos que incluye un aperitivo de la casa, entrada, un plato principal —con opciones que van desde carnes, como una bondiola con mostaza y miel, hasta distintas pastas— y postre. Por la noche, en cambio, la propuesta cambia y pasa a ser a la carta.

Casa Oliva: una antigua casa convertida en experiencia gourmet

Ese sábado al mediodía, las pastas parecían acompañar perfecto el plan. La experiencia arrancó con un vermut de la casa y siguió con una apuesta por Malfatti de verdura y Mezzaluna de ricota con salsa pesto.

Menú por pasos y una experiencia para disfrutar sin mirar el reloj

Pero gran parte de la experiencia pasa también por el lugar: una antigua casa reinterpretada con una estética renovada y una cocina con una mirada especial. Rodeado de tranquilidad y lejos del ruido, el almuerzo parece extenderse naturalmente. El cierre mantiene la misma lógica: mousse de chocolate y flan casero que completan una propuesta donde lo clásico y una mirada gourmet encuentran un punto en común.

El 25 de mayo contarán con un menú especial con locro para el mediodía

Información útil:

Dirección: Rivadavia 580, Capilla del Señor

Horarios: viernes de 20 a 00 / sábados de 12 a 16 y de 20 a 00 / domingos de 12 a 16

Instagram: @casaoliva.ar

La Fusta: cuarenta años de historia y una segunda casa para el pueblo

La Fusta: más de cuarenta años de historia y una esencia que sigue intacta

La Fusta transmite algo que probablemente resume bastante bien el espíritu de Capilla del Señor. Apenas se cruza la puerta, aparecen saludos entre mesas, personas que se conocen y conversaciones que parecen continuar de otros días. Con más de cuarenta años de historia y atendido por la familia Curone desde siempre, el lugar mantiene esa esencia de pueblo que aparece varias veces durante el recorrido.

Platos abundantes y sabores que remiten a los almuerzos familiares

Convertido en un clásico de la zona, La Fusta, abierto desde 1964, funciona como punto de encuentro tanto para quienes viven allí como para los que regresan cada cierto tiempo. Loli, hija de los fundadores, contó a LA NACION que hace unos diez años se sumó junto a su hermana al proyecto familiar. “Nosotras tenemos nuestros trabajos particulares, yo de lleno estoy desde la pandemia”, explicó. Sobre la filosofía que sostiene el lugar, hizo hincapié en el pensamiento de su papá, y explicó: “Él quiere la perfección, la excelencia; si no, no estaría funcionando el negocio”.

La Fusta: cuarenta años de historia y una segunda casa para el pueblo

La propuesta gastronómica acompaña esa identidad. El plato, abundante como ocurre en cada buen lugar de pueblo, fue de pastas y tuvo algo familiar, de esos sabores que transportan directamente a un domingo en casa.

El salón conserva fotos históricas y retratos de vecinos ilustres como Félix Luna

Más que un restaurante, La Fusta parece funcionar como una extensión de la vida cotidiana de Capilla del Señor: familias compartiendo mesa, vecinos entrando y saliendo y una escena que se repite constantemente, donde el lugar se transforma en un punto de encuentro para quienes viven ahí y para quienes vuelven una y otra vez.

Información útil:

Dirección: Mateo Serapio Casco y Bartolomé Mitre, Capilla del Señor, Provincia de Buenos Aires

Días: martes a domingo

Instagram: @lafustabar

Teléfono: 02323 49-1399

El Goto: una propuesta donde la parrilla toma protagonismo

Una propuesta donde la parrilla y los sabores clásicos toman protagonismo

Dentro de las opciones para el almuerzo aparece también El Goto, una opción con un perfil más ligado a la parrilla y los sabores clásicos. Con una carta donde las carnes y los platos abundantes ocupan un lugar central, el espacio suma otra alternativa para quienes buscan una experiencia más tradicional dentro del recorrido gastronómico de Capilla del Señor.

Carnes, platos abundantes y una experiencia con impronta tradicional

El ambiente acompaña esa idea: un lugar pensado para compartir sin apuro, con una atención cercana y platos que remiten a reuniones largas entre amigos o familia. Entre las recomendaciones aparecen preparaciones como empanadas, bondiola al disco y opciones de parrilla, una propuesta que completa el abanico de estilos que aparecen a lo largo del pueblo.

Información útil:

Dirección: Moreno 533, Capilla del Señor

Horarios: viernes de 12 a 16 y de 19 a 00 / sábados de 12 a 16 y de 19 a 00 / domingos de 11.45 a 16 y de 19 a 01 / jueves de 19 a 00.30

Instagram: @elgotobdp

Teléfono: +54 11 2886-5556

Dónde cenar: sabores para terminar el día

Después de una jornada recorriendo calles históricas y descubriendo rincones, llega el momento de la cena. Y también ahí Capilla del Señor vuelve a mostrar su diversidad, ya que presenta propuestas completamente distintas entre sí, aunque con algo en común: espacios con identidad propia y experiencias pensadas para disfrutar.

Los Naranjos: una propuesta gourmet que sorprende

De pizzería familiar a uno de los espacios gourmet del pueblo

Los Naranjos aparece como una de las mayores sorpresas del recorrido. Su fachada antigua hace pensar en un clásico bodegón de pueblo, aunque apenas se cruza la entrada, la imagen cambia por completo: adentro espera una propuesta gourmet con una identidad moderna y una búsqueda distinta a la que la fachada deja imaginar. También se trata de un emprendimiento familiar y esa cercanía aparece constantemente.

Mauricio Portillo, dueño del lugar, recordó los comienzos: “En 2006 empezamos como pizzería y después pudimos reinventarnos, porque es muy difícil pasar a algo totalmente gourmet y lograrlo”. Tenía apenas 21 años cuando empezó y desde entonces la historia quedó completamente ligada al lugar. “Toda la vida nos dedicamos a este local”, contó.

Una historia de reinvención construida a lo largo de dos décadas

La cocina y la familia aparecen atravesando toda la experiencia. “En la casa de mis abuelos siempre se cocinó”, recordó. Y esa lógica sigue presente hasta la actualidad. “Mi viejo hoy en día es el que maneja la caja, a él le encanta”, explicó.

Una propuesta gourmet imperdible en Capilla del Señor

A la hora de definir el espacio, expresó: “Esto es una casa, estamos en familia y tratamos de que sea así”. Y probablemente ahí esté gran parte de la explicación de por qué el lugar logra combinar una propuesta moderna sin perder una sensación cercana.

Información útil:

Dirección: Ameghino 556, Capilla del Señor, Provincia de Buenos Aires

Horarios: de jueves a domingos

Teléfono: 011 15-4408-6195

Don Polonio: una cena entre parrilla, peñas y tradiciones

Don Polonio: un homenaje a la cultura y al espíritu de pueblo (Foto: Instagram @don_polonio)

Don Polonio conecta directamente con otra cara de Capilla del Señor. El lugar es dirigido por Nacho Varela y su familia y funciona casi como un homenaje a la cultura local y a tradiciones que siguen muy presentes en la vida cotidiana del pueblo. La parrilla aparece como protagonista principal, con platos abundantes y una propuesta basada en sabores clásicos.

Parrilla, música en vivo y una propuesta ligada a las tradiciones locales (Foto: Instagram @don_polonio)

Pero la experiencia va bastante más allá de la comida. Entre música en vivo, peñas y un ambiente atravesado por costumbres locales, Don Polonio transmite una identidad muy marcada. En cada rincón aparecen elementos que remiten a la vida de pueblo. Entre ellos, un salón que conserva un antiguo mostrador de despacho de bebidas, inspirado en los clásicos ramos generales, un detalle que permite vivir la experiencia completa.

Sabores clásicos y reuniones que invitan a extender la sobremesa (Foto: Instagram @don_polonio)

Información útil:

Dirección: Hipólito Yrigoyen 557, Capilla del Señor

Viernes: 19.45 a 00

Sábados y domingos: 12 a 16 / 19.45 a 00

Feriados: 12 a 16

Teléfono: +54 9 11 5504-2246

Cuyo: una propuesta versátil para sumar al recorrido

Una antigua casona frente a la plaza convertida en espacio gastronómico (Foto: Instagram @cuyo.resto)

Cuyo surge como otra alternativa para tener en cuenta, ya sea para un almuerzo tranquilo o una cena. Ubicado en una antigua casona frente a la plaza principal, el espacio combina restaurante y cafetería en un ambiente relajado y una ubicación que acompaña mucho la experiencia. En pleno centro, el movimiento tranquilo del pueblo, la vista a la plaza y el clima del lugar hacen que la propuesta invite a quedarse un rato más.

Una carta pensada para quienes buscan sabores clásicos con un toque diferente

En el menú aparecen opciones variadas que incluyen carnes, pescados y platos vegetarianos, pensados para quienes buscan sabores caseros con una impronta más cuidada. En este caso, la elección fue carne y acompañó perfecto el momento: una propuesta abundante, un entorno cálido y esa combinación que se repite bastante en Capilla del Señor, donde la experiencia no queda solo en el plato, sino también en el clima que se genera alrededor de la mesa.

Información útil:

Dirección: Belgrano 392, Capilla del Señor

Instagram: @cuyo.resto

Y después de recorrer Capilla del Señor durante un fin de semana completo, queda una sensación difícil de pasar por alto: incluso cuando el día termina, el pueblo parece seguir invitando a quedarse un rato más. Porque entre las historias, las mesas compartidas y los rincones descubiertos casi por casualidad, aparece algo que no siempre pasa: la sensación de querer volver.