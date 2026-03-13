El disco que reúne a Arctic Monkeys, Olivia Rodrigo, Damon Albarn, Pulp y más artistas por los niños de países en guerra

HELP(2) es el disco que busca recaudar fondos para proteger a niños en países en guerra. Esta compilación cuenta con distintos temas de artistas de primera línea a nivel mundial y fue publicitado de la mano de un curioso proyecto audiovisual: By Children, For Children. Se lanzó el pasado viernes 6 de marzo y se puede comprar de forma online, aunque los fanáticos pueden escuchar las canciones en las diversas plataformas digitales.

HELP: el proyecto musical de War Child

War Child es una organización cuyo único objetivo es asegurarles un futuro a los niños afectados por la guerra. Tiene una trayectoria de más de 30 años en los que pusieron en práctica distintas metodologías para llegar a cada chico frente a cada nuevo conflicto.

War Child es una organización que se centra en ayudar a chicos que residen en zonas que sufren conflictos EYAD BABA� - AFP�

Junto a otras organizaciones, War Child ayuda en 14 naciones, incluidas Sudán, Gaza, Ucrania y Siria, donde crear espacios para niños afectados por conflictos. En estos lugares, los más pequeños pueden jugar, aprender y acceder a apoyo psicológico para atravesar la situación de la mejor manera. “Ofrecemos ayuda inmediata de forma imparcial para mantener a los niños del mundo seguros y para ayudarlos a través de la situación traumática que están viviendo”, le confirmaron desde la organización a LA NACION.

Una de las formas con la que recaudan fondos es a través de la música. La primera oportunidad fue en 1995, con el disco HELP, un proyecto benéfico en el que se dieron apariciones sorpresivas de artistas de primer nivel.

El álbum fue organizado por el mítico Brian Eno y significó un desafío técnico, artístico y organizativo. El resultado fue una de las grabaciones para caridad más importantes de la historia, donde convergieron Paul McCartney, Oasis y Blur —en el momento más álgido de su competencia artística—, Pulp, Stone Roses, Radiohead, Massive Attack, Sinéad O’Connor, Paul Weller y otros.

Las grabaciones se dieron en Abbey Road Studios

“La historia detrás del disco y de su grabación ya es leyenda: todas las canciones se grabaron en un solo día, el lunes 4 de septiembre de 1995; se mezclaron al día siguiente y salieron a la venta apenas unos días después, el sábado 9 de septiembre”, le explicaron desde War Child a este medio. “La idea de grabar todo en 24 horas fue de John Lennon, quien, hablando de su tema de 1970 'Instant Karma’, decía que los discos tenían que ser como los diarios: un reflejo de los hechos tal cual están pasando“, agregaron.

Las grabaciones se hicieron en Abbey Road Studios (exEMI) y el arte del disco estuvo a cargo de John Squire, de los Stone Roses.

"Come Together", en Abbey Road, 1995: McCartney, Weller y Gallagher

El single fue un cover de "Come Together" de los Beatles, a cargo de tres generaciones de músicos: Paul McCartney (de los Beatles y Wings), Paul Weller (de The Jam y The Style Council) y Noel Gallagher (de Oasis).

HELP vendió más de 70.000 copias el primer día y llegó al puesto número uno en el ranking de compilados del Reino Unido. Después del lanzamiento, el disco se llevó un premio BRIT creado especialmente para la ocasión (que pasó a retirar Thom Yorke, líder de Radiohead) y un premio Q en reconocimiento a su impacto. También estuvo nominado al Mercury Prize de 1996; ese año Pulp ganó con Different Class, pero donaron el dinero del premio a la fundación War Child.

El álbum recaudó £1.2 millones, lo que posibilitó que la organización ayude a cientos de niños en el conflicto de Bosnia y Herzegovina que aquejaba a Europa en ese momento.

30 años más tarde: nueva ayuda está en camino

El pasado viernes 6 de marzo, War Child Records, como una entidad formada por varios músicos de primera línea en todo el mundo, volvió a publicar un álbum: HELP(2).

La tapa de HELP(2), publicado en 2026 Jonathan Glazer

Este nuevo trabajo retoma el espíritu original de 1995 y reúne a muchas de las figuras centrales de la música de la actualidad: Anna Calvi; Arctic Monkeys; Arlo Parks; Arooj Aftab; Bat For Lashes; Beabadoobee; Beck; Beth Gibbons; Big Thief; Black Country, New Road; Cameron Winter; Damon Albarn; Depeche Mode; Dove Ellis; Ellie Rowsell; English Teacher; Ezra Collective; Foals; Fontaines D.C.; Graham Coxon; Greentea Peng; Grian Chatten; Johnny Marr; Kae Tempest; King Krule; Nilüfer Yanya; Olivia Rodrigo; Pulp; Sampha; The Last Dinner Party; Wet Leg; Young Fathers.

Producido por James Ford, el álbum buscó recrear la espontaneidad del primero. En este sentido, War Child explicó: “La sesión de Damon Albarn (Gorillaz, Blur) para el tema ‘Flags’ lo tuvo junto a Johnny Marr (The Smiths) en la guitarra y a Kae Tempest con Grian Chatten (Fontaines D.C.) en las voces. Por otro lado, Olivia Rodrigo y Graham Coxon (de Blur) conectaron bien y eso los llevó a hacer un tema con Coxon en guitarra: ‘The Book of Love’“.

A su vez, muchas partes del proceso fueron video documentadas en un curioso proyecto a cargo de Jonathan Glazer. Bajo el nombre By Children, For Children, la idea de Glazer y su equipo fue entregar cámaras a distintos niños y dejarlos libres en el estudio de grabación, para que cada uno pueda mostrar lo que quisiese del proyecto. De la misma manera, llevaron adelante el procedimiento en zonas de conflicto, para mostrar la causa en primera persona.

HELP(2) - Album Trailer - War Child Records

Estas nuevas cruzas inesperadas, asemejables a las de los años 90, buscan generar reuniones históricas, un atractivo que podría darle más visualización al proyecto. El disco, que reúne 23 canciones, originales o covers, se puede escuchar en plataformas como Spotify, pero, para quienes deseen aportar a la causa, también se puede comprar en distintos formatos a través de la página oficial de War Child.

“Cuando James Ford nos llamó y nos preguntó si queríamos colaborar en el álbum HELP(2), nos pusimos a trabajar en la idea de una canción y nos reunimos en Abbey Road para grabarla. Es un orgullo para nosotros apoyar la invaluable labor que realiza War Child, y esperamos que este disco logre marcar una diferencia positiva en las vidas de los niños afectados por la guerra", explicaron los Arctic Monkeys.

El listado de canciones de HELP(2)

HELP(2): el tema de los Arctic Monkeys