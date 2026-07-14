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Con una inversión de $295 millones, 540 m2 y 30 profesionales: el nuevo laboratorio nacional y público para detectar brotes de enfermedades

Se trata de un establecimiento del Malbrán, que realiza vigilancia de enfermedades transmitidas por alimentos y agua contaminada; qué disciplinas se encuadran en este trabajo conjunto

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Los investigadores procesan muestras en uno de los laboratorios de Anlis Malbrán
Los investigadores procesan muestras en uno de los laboratorios de Anlis MalbránMalbrán

La Anlis (Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud) Malbrán informó que ya se encuentra en funcionamiento un nuevo edificio abocado al trabajo sanitario con miras a fortalecer la capacidad nacional de investigación, vigilancia y diagnóstico de brotes.

El ministro de Salud Mario Lugones junto a los investigadores de Anlis Malbrán
El ministro de Salud Mario Lugones junto a los investigadores de Anlis Malbrán

Estas instalaciones permitirán caracterizar microorganismos y generar información esencial para la prevención y el control de las enfermedades transmitidas por alimentos y agua contaminada.

De acuerdo a la información oficial, el “funcionamiento estará a cargo de un equipo multidisciplinario integrado por 30 profesionales que incluyen bioquímicos, biotecnólogos, biólogos, licenciados en alimentos, bioinformáticos, técnicos, administrativos y auxiliares especializados".

“A 110 años de su creación, el Malbrán continúa su trayectoria de excelencia científica. Las enfermedades transmitidas por agua o alimentos contaminados requieren detección temprana, diagnóstico preciso y respuesta rápida para proteger a la población. Por eso ponemos en funcionamiento este nuevo espacio destinado a fortalecer el trabajo frente a estos riesgos y a mejorar su capacidad para poner el conocimiento, la tecnología y el trabajo de sus equipos al servicio de la salud de los argentinos”, expresó el ministro de Salud, Mario Lugones, en la recorrida por el nuevo edificio.

Cómo es y cuánto costó el nuevo laboratorio Anlis Malbrán

En una superficie de 540 metros cuadrados convivirán los servicios de Bacteriología Sanitaria, Enterobacterias y Fisiopatogenia. La obra demandó una inversión de $295 millones destinada a la renovación integral de las instalaciones eléctricas, la incorporación de sistemas de extracción y tratamiento de aire, el montaje, traslado y calibración del equipamiento científico, la puesta en funcionamiento del sistema central de climatización, y la adecuación tecnológica y operativa.

Qué se estudia en el nuevo edificio de Anlis Malbrán

De acuerdo a lo informado en el comunicado oficial, en este centro de investigación y análisis se destacan tres áreas de trabajo, que se especializan en la detección de diferentes enfermedades.

  • El Servicio de Bacteriología Sanitaria trabaja sobre patologías como botulismo, campilobacteriosis, leptospirosis e infecciones por Clostridioides difficile
  • El Servicio de Enterobacterias es referente en salmonelosis, shigelosis y otras infecciones por enterobacterales y peste bubónica.
  • El Servicio de Fisiopatogenia se especializa en infecciones por Escherichia coli diarrogénica, Staphylococcus aureus y en el estudio del Síndrome Urémico Hemolítico.

Los tres “integran la Red Nacional de Diarreas y Patógenos Bacterianos de Transmisión Alimentaria y participan como centros de referencia de PulseNet América Latina y el Caribe para la vigilancia genómica de estos patógenos”, se lee en el aviso oficial.

Una de las áreas de trabajo nuevas en Anlis Malbran
Una de las áreas de trabajo nuevas en Anlis MalbranGentileza: ministerio de Salud de la Naci

Técnicas y equipamiento del laboratorio Anlis Malbrán

Todos estos laboratorios combinan técnicas fenotípicas, biología molecular, proteómica, secuenciación genómica, herramientas bioinformáticas y métodos serológicos. Además, disponen de equipamiento de alta complejidad, entre ellos sistemas de PCR convencional y en tiempo real, lectores de ELISA, equipos FilmArray, secuenciadores Nanopore, extractores automáticos de ADN, cabinas de seguridad biológica e infraestructura para el análisis bioinformático.

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