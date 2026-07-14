Con una inversión de $295 millones, 540 m2 y 30 profesionales: el nuevo laboratorio nacional y público para detectar brotes de enfermedades

La Anlis (Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud) Malbrán informó que ya se encuentra en funcionamiento un nuevo edificio abocado al trabajo sanitario con miras a fortalecer la capacidad nacional de investigación, vigilancia y diagnóstico de brotes.

El ministro de Salud Mario Lugones junto a los investigadores de Anlis Malbrán

Estas instalaciones permitirán caracterizar microorganismos y generar información esencial para la prevención y el control de las enfermedades transmitidas por alimentos y agua contaminada.

De acuerdo a la información oficial, el “funcionamiento estará a cargo de un equipo multidisciplinario integrado por 30 profesionales que incluyen bioquímicos, biotecnólogos, biólogos, licenciados en alimentos, bioinformáticos, técnicos, administrativos y auxiliares especializados".

“A 110 años de su creación, el Malbrán continúa su trayectoria de excelencia científica. Las enfermedades transmitidas por agua o alimentos contaminados requieren detección temprana, diagnóstico preciso y respuesta rápida para proteger a la población. Por eso ponemos en funcionamiento este nuevo espacio destinado a fortalecer el trabajo frente a estos riesgos y a mejorar su capacidad para poner el conocimiento, la tecnología y el trabajo de sus equipos al servicio de la salud de los argentinos”, expresó el ministro de Salud, Mario Lugones, en la recorrida por el nuevo edificio.

Cómo es y cuánto costó el nuevo laboratorio Anlis Malbrán

En una superficie de 540 metros cuadrados convivirán los servicios de Bacteriología Sanitaria, Enterobacterias y Fisiopatogenia. La obra demandó una inversión de $295 millones destinada a la renovación integral de las instalaciones eléctricas, la incorporación de sistemas de extracción y tratamiento de aire, el montaje, traslado y calibración del equipamiento científico, la puesta en funcionamiento del sistema central de climatización, y la adecuación tecnológica y operativa.

Qué se estudia en el nuevo edificio de Anlis Malbrán

De acuerdo a lo informado en el comunicado oficial, en este centro de investigación y análisis se destacan tres áreas de trabajo, que se especializan en la detección de diferentes enfermedades.

El Servicio de Bacteriología Sanitaria trabaja sobre patologías como botulismo, campilobacteriosis, leptospirosis e infecciones por Clostridioides difficile

trabaja sobre patologías como botulismo, campilobacteriosis, leptospirosis e infecciones por Clostridioides difficile El Servicio de Enterobacterias es referente en salmonelosis, shigelosis y otras infecciones por enterobacterales y peste bubónica.

es referente en salmonelosis, shigelosis y otras infecciones por enterobacterales y peste bubónica. El Servicio de Fisiopatogenia se especializa en infecciones por Escherichia coli diarrogénica, Staphylococcus aureus y en el estudio del Síndrome Urémico Hemolítico.

Los tres “integran la Red Nacional de Diarreas y Patógenos Bacterianos de Transmisión Alimentaria y participan como centros de referencia de PulseNet América Latina y el Caribe para la vigilancia genómica de estos patógenos”, se lee en el aviso oficial.

Una de las áreas de trabajo nuevas en Anlis Malbran Gentileza: ministerio de Salud de la Naci

Técnicas y equipamiento del laboratorio Anlis Malbrán

Todos estos laboratorios combinan técnicas fenotípicas, biología molecular, proteómica, secuenciación genómica, herramientas bioinformáticas y métodos serológicos. Además, disponen de equipamiento de alta complejidad, entre ellos sistemas de PCR convencional y en tiempo real, lectores de ELISA, equipos FilmArray, secuenciadores Nanopore, extractores automáticos de ADN, cabinas de seguridad biológica e infraestructura para el análisis bioinformático.