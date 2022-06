“Confiamos en que pronto volverá a la normalidad”: está internado en terapia intensiva el chico que había sido trasplantado por una hepatitis

SANTA FE.– A casi un mes de haber sido sometido a un trasplante de hígado como consecuencia de una hepatitis severa de origen desconocido, Pablo Álvarez, de 8 años, oriundo de Funes, se encuentra internado desde hace 13 días en terapia intensiva en el Sanatorio de Niños de Rosario, lugar donde se concretó la intervención quirúrgica.

“Comenzó con fuertes dolores internos e inflamación. Se comprobó que uno de sus pulmones tenía mucho líquido. Lo trajimos para que le hicieran los estudios necesarios, fue internado pero él está rebien”, explicó a LA NACION su mamá, Vanesa Sobrero, de 40 años. “Volví a internarme con mi hijo. Todos saben, porque lo dije oportunamente, que de aquí no me voy a mover. Que me voy a ir, pero con mi hijo”.

Ante una consulta sobre si esta situación impactó en el ánimo de Pablo, Sobrero fue categórica: “Para nada. Su ánimo no decae nunca. Es un chico muy inteligente y entiende que esto podía suceder”.

¿Los médicos vaticinan una fecha para el alta?: “No, y creo que es conveniente. Porque me explicaron que todo sucede porque el hígado se tiene que habituar al cuerpo y viceversa. Es habitual en un trasplante de estas características. Cuando sus venas y sus arterias se adecuen y comience a expulsar ese líquido acumulado, Pablo volverá a estar normal. Es lo que esperamos y lo que los médicos nos repiten a diario”, agregó.

“Está en terapia porque así lo aconsejaron los médicos. Como en estos casos se dice, depende de la reacción del organismo. Pero no está ni delicado ni mal, ni nada por el estilo”, insistió durante la consulta telefónica.

También comentó que su esposo concurre al sanatorio todos los días, junto a la hermana de Pablo. “Entonces, él va a la habitación y yo aprovecho para estar con mi hija. Todo eso en una hora, aproximadamente. Que ocurran estas visitas lo ponen bien a mi hijo. Se siente acompañado por sus seres queridos. Por ahora no lo pueden visitar sus compañeros de escuela ni sus maestros, pero confiamos que pronto volverá a la normalidad”, agregó.

“Todas son nuevas experiencias que nos toca vivir. Pero no dudamos que Pablo está en buenas manos, la de los médicos que lo atienden y la de Dios que lo acompaña”, señaló.

El caso

El cuadro de hepatitis de Pablo fue detectado el 4 de mayo pasado y por ello tuvo que ser trasladado desde Funes al Sanatorio de Niños en Rosario. Allí lo derivaron los médicos cuando vieron que su estado había empeorado y se reducían las posibilidades de que su hígado mejorara.

El 11 de mayo ingresó al quirófano y después de casi ocho horas de cirugía, la operación resultó exitosa y Pablo comenzó a estabilizarse. De acuerdo con el plan de los médicos, y ante la respuesta favorable de su organismo, el chico pasó a una sala común después de la cirugía.

El órgano que recibió Pablo fue donado desde La Pampa cuando ya quedaban pocas horas para la posibilidad de esa intervención, teniendo en cuenta el progresivo deterioro del cuadro de salud. Incluso, los análisis de posibles familiares donantes habían resultado negativos.

A las 72 horas, Pablo despertó y pidió hablar con su madre y cinco días después recibió el alta para volver a su casa en Funes.

Pero el sábado 28 pasado, sus padres lo trasladaron nuevamente al sanatorio ante los dolores que experimentaba. Luego se comprobó que la retención de líquido, en el hígado y en los pulmones, era la causa de ese malestar.

Medicado convenientemente, se espera que su evolución continúe siendo satisfactoria, aunque por el momento los médicos no vaticinan una fecha tentativa del alta.