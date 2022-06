Alud en Bariloche: la pareja que se salvó “de milagro” segundos antes del derrumbe de barro y piedras

“Mi hijo nos insistió en salir a pasear, gracias a eso nos salvamos”, dijo hoy Alfredo Blanco, la pareja de Natalia Pozzaglio, la mujer chaqueña que resultó herida tras el trágico alud de tierra, árboles y barro que cayó sobre un hotel en Bariloche y causó la muerte de tres personas el martes pasado. Además, reclamó que se investigue por qué ocurrió la tragedia. “No fue solo la naturaleza”, dijo.

Alfredo y Natalia, quien hoy se encuentra dada de alta, pasaban unos días en el hotel Bustillo del complejo Huinid junto a sus dos hijos y su sobrina cuando ocurrió el terrible siniestro en medio de una lluvia insistente.

El matrimonio se alojaba en una habitación contigua a las dos que fueron arrasadas por el alud y en las cuales murieron los uruguayos Víctor Jesús González Giovanelli, su hermana Alba González y el esposo de ella, Gerardo Casella. Solo la pareja de Víctor pudo ser rescatada y se encuentra internada, fuera de peligro, y acompañada por su familia.

“Fue un momento muy crítico, como en esas películas del fin del mundo que no sabés lo que ocurre y nosotros tan cerca de eso porque estábamos en el primer piso, al lado de las habitaciones 105 y 107. Solo había una escalera que nos distanciaba, pero en mi habitación también ingresaron la tierra, los árboles y las piedras que ocuparon un cuarto de la pieza”, relató Alfredo en diálogo con Radio con Vos.

Asimismo explicó que eran cerca de las 6 de la tarde cuando él y Natalia se encontraban en la habitación descansando. “Gracias a que mi hijo insistió a que vayamos a pasear, salimos de la habitación. Mi esposa estaba sentada tomando mate donde minutos después cayó todo el barro, las piedras y los árboles”, relató.

Antes de la tragedia, Alfredo, su esposa y su hijo esperaban al resto de la familia, las dos jóvenes, que seguían en su habitación del primer piso.

“Pero como Natalia se había olvidado unas cosas en el cuarto, vuelve a entrar al hotel y, como no habían bajado mi hija y mi sobrina, que estaban en la 111, me voy detrás de ella como para decirle que las apuremos. Cuando estoy por entrar, siento un ruido terrible y después del ruido veo cómo cae tierra por la escalera y me dije: ´Se cayó algo, una maceta enorme´”, explicó Alfredo sobre ese momento.

“Automáticamente sonó la alarma del hotel y fue todo una conmoción porque pensé en mi esposa y que segundos antes había subido por esa escalera. Entonces subo, me entierro en el barro y llego al entrepiso y veo el cuerpo de una persona envuelta en barro, yo no sabía quién era porque estaba irreconocible. Me acerco y era mi mujer que estaba con la cabeza llena de sangre y ya estaba siendo asistida por gente de la cocina, porque en el entrepiso está el comedor”, relató.

Entonces Alfredo sintió cierta tranquilidad ya que Natalia estaba consciente y hablaba bien, pero aún no sabía si le había ocurrido algo a su hija y a su sobrina.

“Ella solo me pedía por los chicos. Yo sabía que mi hijo estaba bien, porque se había quedado abajo, pero no sabía nada de las chicas. Subí al primer piso y me encontré con una imagen terrible. Había tierra, piedras y raíces enormes, en ese momento no escuchaba nada, solo golpeaba fuerte la puerta de la pieza para entrar. Cuando pude abrir, estaba intacta su habitación. Por suerte ya habían salido y me quedé tranquilo cuando las vi venir por otra parte. Pero yo quería sacar a Natalia de ahí porque no sabía qué iba a pasar en el hotel, caía agua de todas partes, era como el fin del mundo”, dijo aún alarmado.

“Para nosotros esto es un milagro porque salimos minutos antes del lugar”, dijo Alfredo y destacó: “Si bien ahora celebramos la vida, queremos respuestas porque lo que ocurrió no es una situación solo de la naturaleza. No digo que sea culpa de la gente del hotel, pero estamos a la espera de que nos den un informe porque lo que pasó terminó con la vida de una familia”.