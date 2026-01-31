Un gremio aeronáutico anunció un paro para el lunes 2 de febrero
Los trabajadores nucleados en ATE ANAC denuncian que no cobraron los sueldos el último día hábil del mes y que en la liquidación no está computado un nuevo aumento que habían acordado
El gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE), con presencia en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), convocó a una medida de fuerza de los servicios de control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores y administrativos para el próximo lunes 2 de febrero, en pleno recambio de quincena durante el verano.
El sindicato, liderado por Rodolfo Aguiar y por Marcelo Belelli en la parte aeronáutica, denuncia que los trabajadores no cobraron en el último día hábil del mes y que en la liquidación de enero no está computado un aumento que habían acordado con el Gobierno. ATE ANAC denunció que todavía no hay una fecha de pago, dijeron a LA NACION desde el gremio.
La medida impactaría en 27 aeropuertos del país. “El Gobierno tomó la incomprensible decisión de dar marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, reliquidar los haberes y dejar a los trabajadores sin salarios. Cabe destacar que el aumento ya figuraba en los recibos de sueldo”, indicó Aguiar en su cuenta de X.
“Si no se cumple con las actas firmadas y se cancelan los haberes como corresponde, el lunes a las 00.00 el paro será total y la medida alcanzará a los trabajadores del control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores, administrativos, entre otros, en más de 27 aeropuertos, afectando a todos los vuelos a excepción de los de Estado, los sanitarios, humanitarios, y traslados de órganos”, sostuvo el gremialista. quien ya convocó a numerosas medidas de fuerza contra la administración de Javier Milei.
Además, ATE ANAC iniciará en las próximas horas algunos ceses de tareas que podrían afectar servicios. “ANAC y la Secretaría de Transporte y Empleo Público son los responsables exclusivos de este conflicto. El atraso en el pago de salarios y los incumplimientos en las negociaciones generan inseguridad y más precarización en los trabajadores. Juegan con el bolsillo de los trabajadores. Son insensibles, son un mamarracho”, cerró el dirigente.
Al conflicto salarial se suma la denuncia del gremio de más de 200 despidos en ANAC desde el año pasado. En julio, fuentes de la ANAC indicaron que se estaban dando de baja contratos que “no resultan imprescindibles para el normal funcionamiento del organismo”.
Ahora, la medida de fuerza podría ocasionar demoras en los vuelos en pleno recambio turístico del verano 2026.
