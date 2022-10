Conflicto: tras casi 48 horas, levantaron la toma en el Colegio Nacional de Buenos Aires

escuchar

Esta tarde, tras una asamblea que empezó a las 12, los alumnos que mantenían la toma del Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA) decidieron levantar la medida de fuerza, tal como habían anunciado el lunes pasado por la noche cuando comenzó la protesta. Así lo confirmó a LA NACIÓN Victoria Liascovich, presidenta del centro de estudiantes del establecimiento.

Los adolescentes exigían la salida de la rectora, Valeria Bergman, cuyo mandato describieron como “nocivo” para la institución. Además, los reclamos centrales estuvieron vinculados a cuestiones edilicias, a la baja en la calidad educativa y al nombramiento de docentes por su afinidad gremial y no por concurso.

Según explicaron los alumnos en redes sociales, levantaron la medida para participar de una sesión del Consejo Escolar Resolutivo (CER) prevista para hoy a las 17.15

“Como parte de la negociación, ahora tenemos la sesión del CER donde votaremos la necesidad de que el Consejo Superior de la UBA [institución de la que depende el establecimiento] respete la terna de los candidatos [a rectores] que la comunidad educativa vote. Creemos que vamos a poder aprobarlo. Y además, logramos un acta compromiso de que van a abrir los concursos docentes”, dijo Liascovich.

Fuentes del colegio explicaron que el CER es un órgano que solo existe en los colegios preuniversitarios como el Nacional. Es presidido por la rectora y conformado por ocho representantes docentes, cuatro estudiantiles, dos graduados y un no docente con voz, pero sin voto, y se reúne de manera mensual para tratar diferentes cuestiones.

“En este caso hoy tiene que sesionar para votar la terna de las candidatas y los candidatos a rectores que se va a elevar al Consejo Superior. No es una terna vinculante, pero históricamente el Consejo Superior siempre ha elegido a rectores o rectoras que estaban en la terna. Y a pesar de no ser vinculante, es mas democrático que en otros secundarios donde no existe este consejo donde los chicos pueden votar a sus candidatos a rectores”, dijeron.

Valeria Bergman, rectora del Nacional, pidió a las familias reflexionar sobre las consecuencias de la toma

Ayer, a través de una carta dirigida a la comunidad educativa, Bergman dijo que, en relación a la situación edilicia, el colegio funciona en un inmueble histórico y centenario, de uso constante, organizado en tres turnos más el curso de ingreso de los sábados por la mañana.

“A solicitud del colegio, el Rectorado y el área de infraestructura de la UBA realizaron un relevamiento exhaustivo. Se programaron los trabajos a ejecutar y se puso en marcha el Plan Integral de Renovación Edilicia, del que ya se han completado dos etapas, con renovaciones de aulas y campo de deportes. En la actualidad, con el presupuesto asignado a obras por el Rectorado y la colaboración de la asociación cooperadora y los graduados del colegio, se está llevando a cabo la tercera etapa. Ya ha finalizado la restauración y refuncionalización de los baños de estudiantes del tercer piso y planta baja”, explicó.

Además sostuvo que el equipo de conducción cree firmemente que defender la calidad académica se sustenta en el dictado ininterrumpido de las clases. “Desde 2019, nuestra meta ha sido cumplir e incluso superar el calendario establecido por el Consejo Federal de Educación, revirtiendo una tendencia histórica en nuestro colegio, incrementando la matrícula y mejorando los índices académicos del estudiantado. Reiteramos nuestro pedido de reflexión a las familias, junto a sus hijos e hijas, acerca de las consecuencias emergentes del sostenimiento de estas acciones”, dijo.