Alumnos tomaron otra vez el Colegio Nacional de Buenos Aires: piden la renuncia de la rectora

escuchar

El Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires anunció este lunes por la noche que tomaron las instalaciones de la institución, en rechazo a la gestión de la actual rectora, Valeria Bergman.

Después de realizar distintas asambleas durante la jornada se decidió llevar adelante la medida de fuerza que se mantendrá en principio durante los días martes 25 y miércoles 26 de octubre.

Valeria Bergman.

Los estudiantes nucleados en el CENBA, cuya presidenta es Victoria Liascovich, pidieron la renuncia de Bergman en un extenso documento en el que manifestaron críticas hacia su gestión.

“Este diciembre se cumplen 4 años de su gestión y a les estudiantes del CNBA no nos quedan dudas: la rectoría de Bergman es nociva para la institución. Queda en evidencia día a día el desinterés y la desidia de las autoridades hacia el Colegio”, plantearon.

Según denunciaron, el Colegio presenta “condiciones deplorables” e inconvenientes en la situación edilicia. Como ejemplo, señalaron la caída de un ventilador sobre la cabeza de un estudiante, incidente que sucedió en octubre de 2021, y el desmoronamiento de porciones de los techos de distintas aulas.

También, cuestionaron que no hubo “ni un solo concurso docente” durante el período de gestión de Bergman, lo que consideraron como una “falta de transparencia”. “Dónde quedó la excelencia académica del Colegio Nacional de Buenos Aires? Durante 4 años de gestión no se realizó ningún concurso docente y no habría intención de hacerlo”, plantearon.

Entre otros reclamos, denunciaron que la rectora designa “a dedo” a los docentes. Y sostuvieron que se “priorizan sus intereses sindicales particulares antes que la mejoría académica”.

Esto sucede a poco de que se desarrollen las elecciones de autoridades, que tendrán lugar a fin de año. Ante la posibilidad de una nueva postulación de Bergman, el CENBA pretende que la rectora “no sea electa” o que en caso de llegar a serlo “se anime a presenta un proyecto académico que no sea un plagio”.

“Fuera Bergman es la consigna de la toma. Hace falta renovar el liderazgo de la institución, cuidar las instalaciones y la integridad física de las y los estudiantes, volver a las fuentes, recuperar la calidad y la mística, y retomar el camino democrático y el diálogo. Ojalá que nuestra consigna sea escuchada, y que los que quieren al Colegio Nacional de Buenos Aires, se hagan cargo de ella”, pidieron desde el centro de estudiantes.

LA NACION

Temas Colegio Nacional de Buenos Aires