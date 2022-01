Confusión y aclaraciones en el debut del pase sanitario para micros en la provincia de Buenos Aires

LA PLATA.– El pase sanitario para viajar en ómnibus de media y larga distancia comenzó a regir hoy, para pasajeros mayores de 13 años, en la provincia de Buenos Aires. Esta es la primera provincia del país que exige el esquema completo de vacunación contra el coronavirus para desplazarse en ciertos servicios por su territorio.

No lo exigirá a las personas que tengan por destinos otras provincias. Por ejemplo, para ir a San Carlos de Bariloche (Río Negro) en un ómnibus que hace parada en varias terminales bonaerenses no será necesario el pase sanitario, pero sí cuando la meta final sea la ciudad de Bolívar.

Asimismo, la obligación solo se aplica a empresas “de jurisdicción provincial”, mientras que las demás no están alcanzadas.

La gobernación dispuso que las empresas de transporte sean las encargadas de verificar el requisito de vacunación contra el Covid-19 al momento de vender pasajes, que son nominales, medida que se definió con el objetivo de contener los contagios en esta tercera ola de infecciones.

La inmensa mayoría de las personas consultadas por LA NACION en la estación terminal de La Plata estuvieron de acuerdo con la disposición a efectos de preservar su salud. Todos tenían su documentación y no expresaron disgusto: por el contrario, sintieron alivio de viajar cuidados.

Johana Esponiza está en viaje de regreso a Corrientes. “Me bajé la aplicación, pero no me la pidieron. Prefiero que la pidan: cuando vine se rompió el micro y estuvimos demorados. Todos se quitaron el barbijo. Yo no me lo quité y no fui ni al baño”, dijo.

Las pasajeras Noelia y Atila Montenegro tenían como destino Santiago del Estero. “Trajimos toda la documentación, pero aún no la pidieron. Nos parece bien para viajar más tranquilas”, expresaron.

Norma Álvarez, que esperaba un servicio a Tucumán, se preparó con dos barbijos y con su libreta sanitaria. “Me dijeron que me lo iban a pedir acá, pero al final nadie me lo pidió”, expresó. “Yo por las dudas siempre viajo con dos tapabocas”, expresó la mujer, que tenía unas 17 horas de viaje por delante para llegar al norte argentino.

Gregorio Morales también aprobó la nueva disposición del gobierno de la provincia de Buenos Aires. “Es más seguro para viajar en colectivo. Nosotros vinimos desde Las Flores para ir al Hospital Italiano, pero nadie nos pidió nada”, comentó.

Desde las empresas concesionarias de las diferentes rutas se informó a LA NACION que la medida dispuesta por la administración de Axel Kicillof se está consensuando y se instrumentará de manera inminente. Por el momento, “solo se pide a quienes viajan dentro de la provincia de Buenos Aires”, coincidieron en los puestos de venta de pasajes en la terminal.

Mientras la única queja de los pasajeros es por la falta de controles. “Esto nadie lo va a controlar”, sentenció Ana Dos Santos. La mujer, que es docente, afirmó tener malas experiencias en colectivos de corta distancia entre pasajeros que viajaron sin barbijo y sin sanciones del conductor.

La gobernación hará inspecciones para controlar que se cumpla con la medida, que se instrumentó por resolución de los ministerios de Salud y de Transporte provinciales, bajo el paraguas del decreto de Pase Libre con Vacunas que se publicó el 21 de diciembre pasado. El texto, publicado ayer en el Boletín Oficial y por lo tanto ya vigente, indica que el ciclo completo de vacunación debe ser acreditado mediante las aplicaciones Vacunate PBA o Mi Argentina, o bien mediante el carnet o la tarjeta que se entrega a cada persona tras recibir las dosis.

No obstante, fuentes oficiales admitieron esta mañana que “se van a ir ajustando algunas cuestiones” en las próximas horas. Las empresas que incumplan serán sujetas a sanciones.

“La idea nuestra no es sancionar a nadie, no es restringir a nadie. Es que se tome conciencia de la vacunación. El que no se vacuna representa un riesgo para él y para los demás. Es importantísimo reaccionar con la vacuna”, dijo el gobernador Kicillof.

En otras provincias

Así, y aun cuando faltan detalles por ultimar, Buenos Aires hace punta en una decisión que todavía no se aplica en otras jurisdicciones. LA NACION comprobó que no hay restricciones para personas no vacunadas para viajar entre provincias del interior del país; por ejemplo, desde Chubut a Río Negro o desde Río Negro a Buenos Aires, pasando por La Pampa y Neuquén.

En Santa Fe surgieron dudas sobre la posible implementación del pase sanitario en el transporte de media y larga distancia. El secretario de Transporte provincial, Osvaldo Miatello, consideró que la medida “es complicada de instrumentar”. Argumentó que la característica que tiene el transporte de pasajeros en Santa Fe hace difícil su implementación, porque los ómnibus que realizan un determinado trayecto paran en varias localidades.

“Si el Ministerio de Salud de Santa Fe dice que el pase sanitario no va a ser exigible en la escolaridad, sería hasta contradictorio que lo apliquemos en el transporte. Pero eso dependerá de cómo evolucione la pandemia”, advirtió Miatello.

Una postura similar tuvo el presidente de la Cámara de Empresarios del Transporte Multimodal de Pasajeros (Cemtram), Saúl Isacson, quien reconoció que esta medida “sería complicada de implementar para las empresas” de colectivos. “En general tenemos modalidad de sube y baja, con lo que se estaría obligando a un chofer a pedirle el pase sanitario a un pasajero que sube en una garita o en una tranquera”, explicó Isacson.

En Mendoza, la medida sanitaria en el transporte está bajo análisis, pero no se aplicará en lo inmediato. Así lo indicó a LA NACION el secretario de Servicios Públicos de la provincia, Natalio Mema. “Por ahora no está definido el pase sanitario para los micros de media y larga distancia. Se definirá con el Ministerio de Salud en su momento; por ahora no”, expresó el funcionario.

Río Negro ya no solicita ningún permiso para ingresar o circular por el territorio provincial, mientras que en Córdoba no se pide pase sanitario para ningún tipo de transporte. En Santa Cruz tampoco es obligatorio para las empresas pedir certificado de vacunación a los pasajeros.

Con la colaboración de Mariela Arias (Santa Cruz), Paz García Pastormerlo (San Carlos de Bariloche), Germán de los Santos (Rosario), Pablo Mannino (Mendoza) y Gabriela Origlia (Córdoba)