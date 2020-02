El Hospital de Reconquista quedó en el centro de los cuestionamientos tras el caso

SANTA FE.- El caso del nacimiento de un bebé con bicefalia, es decir con dos cabezas, conmociona a la ciudad de Reconquista, departamento General Obligado, 335 kilómetros al norte de esta capital. La situación despierta dudas e interrogantes, al punto que ante las irregularidades del caso, la familia se presentó ante la justicia ya que ningún estudio previo daba cuenta de la malformación.

Según el abogado de la familia, Oscar Vázquez, en octubre, cuando iban 31 semanas de gestación, Ayelén Liliana Aquino se hizo dos ecografías en el Servicio de Atención Médico a la Comunidad (Samco) de Avellaneda, próxima a Reconquista, sin que se constatara ningún problema.

"El 25 de diciembre, la mujer ingresó al hospital de Reconquista donde fue anestesiada para que dé a luz naturalmente. La médica que comandaba el equipo de parto notó una falla cardíaca en el bebé y decidió efectuar una cesárea", relató el letrado.

Luego le informaron a la abuela del niño que había nacido muerto con una malformación: tenía dos cabezas. Pero lo que generó estupor e indignación es que en la ficha del hospital, quien efectuó la anotación de la intervención cometió una contradicción: escribió que el chico "pesó al nacer 4,550 kg" a la que añadió de inmediato la leyenda: "Nacido vivo".

Frente a esta situación, el caso abre dos hipótesis, según el abogado: "Estamos ante una supresión de identidad o sustitución de niño".

Según Vázquez, las ecografías realizadas en el Samco de Avellaneda y los informes médicos indicaban una gestación sin anomalías. Por eso la familia se constituyó en querellante para que la justicia investigue el hecho.

"Esto es un tema grave. En un hospital nuevo, que antes de inaugurarse tuvo problemas con sus camas, con la comida, donde fue encontrada una pareja haciendo el amor en el baño. Ahora sumamos esta irregularidad", dijo Vázquez, quien pidió al fiscal de la causa, Nicolás Maglier, que llame a declarar a los médicos involucrados.

Magler sostuvo esta mañana que la causa se encuentra en su etapa inicial y que, debido a la gravedad del hecho, debe ser tratada con cautela.

"Se está investigando la etapa previa de los estudios. Se ha tomado todo el periodo que va desde la gestación hasta el desenlace con el nacimiento, junto a una internación posterior producto de una infección", expresó Maglier.

El abogado sostuvo que si bien la causa requiere un abordaje judicial penal también demandará la intervención de distintos actores que aporten un análisis transversal.

Maglier manifestó que aún no fue notificado de la existencia de un sumario administrativo por parte del Hospital de Reconquista hacia el Samco de Avellaneda pero que en los próximos días se tendrán más detalles de la investigación.

La designación del juez que resolverá el caso se realizará una vez finalizada la etapa de investigación que lleva adelante el fiscal.

"En la presentación en sede judicial pedimos saber si hubo mala praxis médica, supresión de identidad o sustitución de niño", insistió Vázquez. "Obran en nuestro poder las ecografías, la foto, la filmación, y con todo ese le estamos pidiendo al fiscal qué pasó. Porque le damos vueltas y vueltas y no le encontramos la punta del ovillo. Entonces, el fiscal va a tener que investigar", remarcó.

Por su parte, la nueva jefa del Nodo de Salud Reconquista, Leira Mansur, dispuso una "amplia investigación", y el director del Hospital salió a decir que, efectivamente, el 25 de diciembre "nació un niño de dos cabezas".

Respecto de por qué no se dio conocer la novedad, dado que además es un tema de estudio médico, el director sostuvo que "la familia no quería", aunque el abogado respondió que "no es cierto porque el padre y la madre de la chica vinieron a mí el 7 de enero para impulsar la denuncia".

"Realmente no sabemos qué pudo haber pasado, yo tengo una teoría que puede llegar a ser un poco alocada como todas las otras teorías, y es que haya habido una sustitución de bebé. Que haya nacido de otra madre el chico. Porque las ecografías que le hicieron en el Samco de Avellaneda son perfectas, y jamás se visualizó el tema de las dos cabezas, y aparte el ecografista es un profesional con trayectoria", completó.