Conozca al mono más nuevo de la Tierra (y observe sus labios naranjas)

NUEVA YORK.- Las fotos borrosas suelen presentarse como supuesta evidencia de criaturas esquivas como el monstruo del Lago Ness y Pie Grande. Pero el sujeto de una foto difusa tomada hace casi dos décadas en los remotos bosques de la República Democrática del Congo —un extraño mono de cara naranja— resultó ser auténtico. Ahora, fue reconocido oficialmente como una nueva especie, apenas el quinto mono africano nuevo descrito en los últimos 75 años.

En 2008, un equipo de investigadores de la Lukuru Wildlife Research Foundation avistó un mono inusual en lo alto de las copas de los árboles de una selva tropical que ahora forma parte del Parque Nacional Lomami en el Congo. Pero la fotografía que lograron tomar estaba borrosa.

Así es el Likweli, la nueva especie de mono descubierta en el Congo (Gentileza Florida Atlantic University)

“Como no era una imagen clara, nadie le prestó atención”, dijo Junior D. Amboko, estudiante de doctorado en la Florida Atlantic University y autor de un artículo en la revista PLOS One que describe la nueva especie.

Una década después, el mono misterioso se vio con mayor claridad. Otro equipo de campo fotografió a un mono de tamaño mediano con pelaje negro y desgreñado y un parche de color naranja alrededor de la nariz y la boca. Compartieron las fotos con el señor Amboko y John Hart, director científico de la Lukuru Wildlife Research Foundation. Estaba claro que no se parecía a ninguna especie conocida en la zona.

Los investigadores pusieron en marcha un proyecto, financiado en parte por la National Geographic Society, para encontrar al peculiar primate. De 2018 a 2022, inspeccionaron el Parque Nacional Lomami y sus alrededores, escaneando las copas de los árboles, grabando los llamados de los monos al amanecer y entrevistando a los residentes de 52 aldeas cercanas. Las personas en ocho de esas aldeas reconocieron al mono de boca naranja. Los integrantes del grupo étnico Balanga lo llamaron Likweli.

Ejemplares de Likweli observados en las copas de los árboles del Parque Nacional Lomami, en la República Democrática del Congo, donde vive esta nueva especie descrita por los investigadores https://journals.plos.org/

Los investigadores determinaron que el mono Likweli está confinado a una pequeña área en el noreste del Congo, en un parche de bosque aproximadamente de la mitad del tamaño de Rhode Island. La distribución restringida de los monos ayuda a explicar por qué son tan poco conocidos incluso por la población local, dijo el señor Amboko. “También son algo tímidos”, agregó.

Los investigadores no están seguros de cuántos monos de labios naranjas puede haber, pero las observaciones de campo revelaron que el animal tenía pulgares diminutos, lo que indica que es parte de un grupo de monos sociales que comen hojas llamados colobinos. Con unos 6,8 kilogramos, un Likweli adulto es más pequeño que sus primos colobos. Se comunica con un llamado que recuerda a una rana croando.

El sonido característico del Likweli (Gentileza Florida Atlantic University)

Para confirmar que el Likweli era una nueva especie, los investigadores tuvieron que realizar un trabajo de clasificación en el laboratorio. Los guardaparques del Parque Nacional Lomami confiscaron tres de los monos, dos hembras y un macho, a cazadores, y los investigadores utilizaron esos especímenes para una catalogación profunda de la apariencia física, la estructura esquelética y el ADN de los animales.

Kate Detwiler, profesora asociada de biología en la Florida Atlantic University y autora del estudio, dirigió el análisis genético. Ella y sus colegas determinaron que el Likweli se separó de su pariente más cercano hace entre cuatro y cinco millones de años, y estuvo evolucionando de forma independiente desde entonces. “Nos sorprendió mucho la profundidad de esa divergencia”, dijo la doctora Detwiler.

La combinación de diferencias físicas y genéticas entre el Likweli y sus parientes más cercanos llevó a los investigadores a describirlo como una nueva especie, formalmente llamada Colobus congoensis.

Los científicos analizaron características anatómicas distintivas, como el patrón de coloración y la distribución del pelaje, para diferenciar al Likweli de especies emparentadas https://journals.plos.org/

El Likweli se suma a una lista muy corta de especies de monos africanos descritas desde 1951, que incluye al mangabey de las tierras altas, que se comunica con un “ladrido de bocina”; el mono de cola solar, llamado así por su cola con punta dorada; y el lesula, cuyos machos tienen nalgas y testículos de color azul brillante.

“Esto es algo muy importante, sin duda”, dijo Joshua Linder, cofundador y presidente de Forest Collective, una organización sin fines de lucro dedicada a la conservación, quien no participó en el estudio. “Encontrar un primate de cuerpo relativamente grande que nunca habíamos visto antes es realmente asombroso”.

El estudio marca la presentación del Likweli al mundo más allá del Congo, pero en su artículo, los investigadores recomendaron que el mono sea clasificado como en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Argumentan que la especie es un objetivo para los cazadores y que los bosques donde vive están en riesgo de destrucción.

Para la doctora Detwiler, el descubrimiento ejemplifica la necesidad de conservar la selva tropical del Congo y estudiar la vida silvestre que vive allí. “Creo que es un mensaje bastante revelador que esta área de la cuenca del Congo sea realmente diversa”, dijo. “Necesita atención”.