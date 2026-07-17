Hay alerta naranja y amarilla por nevadas, lluvias y viento Zonda para este viernes 17 de julio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes 17 de julio una serie de alertas naranjas y amarillas por nevadas, lluvias, viento y Zonda, que alcanzan quince provincias. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La alerta naranja por nevadas rige en el sur de Chubut, el norte de Santa Cruz y el sector cordillerano de San Juan, San Luis, Mendoza y Neuquén. En esa zona, el SMN indicó que se esperan nevadas fuertes, con valores de nieve acumulada de entre 40 y 60 centímetros, que podrían ser superados de forma puntual. Además, en los sectores más elevados podrían registrarse condiciones de viento blanco con reducción de la visibilidad, mientras que en las zonas más bajas no se descarta la ocurrencia de lluvia y nieve mezclada.

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda seguir las indicaciones de las autoridades locales, salir solo si es imprescindible, circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve, ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono y contar con un kit de emergencia con alimentos, agua, linternas, botiquín y otros elementos esenciales.

Varias zonas del país están bajo alerta meteorológica

La alerta amarilla por tormenta regirá en el extremo este de la provincia de Buenos Aires. El SMN indicó que se prevén lluvias intensas con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. En los sectores de mayor elevación no se descarta la ocurrencia de nieve o de precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada.

A partir de este cuadro de situación, el ente recomienda evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

La alerta naranja por vientos rige en las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, y el área montañosa de Mendoza, San Juan, La Rioja. Dichas áreas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en los niveles más altos de la cordillera. El fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad.

El SMN aconseja evitar salir, asegurar o retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, mantenerse alejado de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de árboles, postes, carteles o marquesinas y conducir con especial precaución.

Finalmente, la alerta amarilla por viento será para las provincias de Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa; mientras que el Zonda hará lo mismo en el centro de Tucumán, Salta y Jujuy. El organismo indicó que dichas regiones pueden ser afectadas por ráfagas de entre 30 y 45 kilómetros por hora y trombas que pueden superar los 60 kilómetros por hora. Además de reducir la visibilidad, este fenómeno puede provocar un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

En este caso, el SMN recomienda evitar salir durante el fenómeno, cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente, asegurar objetos que puedan desplazarse por el viento, no refugiarse debajo de árboles, postes o carteles, conducir con precaución, mantenerse hidratado, proteger los ojos y las vías respiratorias con anteojos y barbijo y evitar encender fuego.

El tiempo en el AMBA

Para este viernes, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre los 18°C y los 23°C. Durante toda la jornada el cielo se mantendrá nublado, con un porcentaje de lluvias y actividad eléctrica que asciende al 70%.

Las precipitaciones volverán al territorio porteño

Además, se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora durante toda la jornada. Para el sábado se prevé una leve merma de la temperatura y continuidad en los chaparrones.

En la provincia de Buenos Aires se espera una jornada con una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 16°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará mayormente nublado y con esporádicos chaparrones en diferentes puntos del territorio bonaerense.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 24°C y 8°C en Catamarca; 23°C y 13°C en Chaco; 15°C y 7°C en Chubut; 22°C y 10°C en Córdoba; 23°C y 13°C en Corrientes; 21°C y 13°C en Entre Ríos; 24°C y 13°C en Formosa; 23°C y 10°C en Jujuy; 17°C y 3°C en La Pampa; 23°C y 7°C en La Rioja; y 18°C y 6°C en Mendoza.

Por otro lado, en Misiones las temperaturas se mantendrán entre 22°C y 12°C; 14°C y 8°C en Neuquén; 15°C y 6°C en Río Negro; 23°C y 5°C en Salta; 21°C y 3°C en San Juan; 22°C y 9°C en San Luis; 3°C y -2°C en Santa Cruz; 21°C y 13°C en Santa Fe; 24°C y 8°C en Santiago del Estero; 2°C y -2°C en Tierra del Fuego; y 23°C y 9°C en Tucumán.