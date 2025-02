Consternación: la comunidad judía argentina expresa su dolor por la confirmación de la muerte de la familia Bibas

Las autoridades israelíes informaron este miércoles que los cadáveres de los cuatro rehenes asesinados que Hamás entregará mañana son Shiri Bibas y sus dos hijos Ariel y Kfir, y Oded Lifshitz. Ante la estremecedora noticia, la comunidad judía local e internacional expresa su profundo dolor.

“Hemos decidido entregar el jueves los cuerpos de cuatro prisioneros de la ocupación como parte de los preparativos para la segunda fase de las negociaciones del acuerdo”, dijo el líder terrorista de Hamas Khalil al-Hayya en comentarios pregrabados anteayer.

Hasta hoy, el Gobierno israelí aún no había ratificado que los cuerpos anunciados correspondían a la familia Bibas. Las autoridades habían señalado que era necesario realizar análisis genéticos para confirmar la identidad de los restos, dado que Hamas ha mentido en múltiples ocasiones en el pasado. La familia de los Bibas en Israel emitió un comunicado en el que indicaron: “Estamos conmocionados tras el anuncio del portavoz de Hamas sobre la restitución prevista de nuestros Shiri, Ariel y Kfir este jueves”.

Yarden Bibas en el helicóptero junto a su hermana Ofri y su padre. El texto que lleva en sus manos dice: "Agradezco a todo el pueblo de Israel por su apoyo y por su ayuda. Escuché de mi familia que lucharon mucho por mí. Les quiero agradecer y lo valoro mucho. Feliz cumpleaños abuelo!" (Photo by GPO / AFP) - - GPO

Después de conocerse la información por parte de Israel, desde la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el Gran Rabino Eliahu Hamra escribió hoy en la red social X. “El Gobierno del Estado de Israel recibió la información de que mañana recibirían los cuerpos sin vida de Kfir Bibas, Ariel Bibas, Shiri Bibas y Oded Lifshitz, quienes permanecían secuestrados en la Franja de Gaza, desde los ataques de la organización terrorista Hamás el 7 de octubre de 2023. Es una noticia estremecedora que nos deja sin aliento. Mi abrazo a esas familias destruidas y mi rezo por la elevación de esas almas inocentes”.

Desde la Organización Sionista Argentina (OSA), en tanto, ratificaron que aún no consideran que falta que se terminen las pruebas pertinentes para confirmar la noticia. “Recibimos la noticia sobre el supuesto trágico destino de la familia Bibas por los medios, siendo la fuente de esta la agrupación terrorista Hamas. Nosotros no tomamos nada que venga de estos psicópatas asesinos como real, teniendo en cuenta que han mentido anteriormente con este tipo de cosas. Mientras no haya una confirmación oficial por parte del Estado de Israel. Las pruebas de ADN pueden demorar hasta 48 horas”, dijeron a LA NACION.

Consultada por este medio, Sandra Miasnik, la tía argentina de Kfir Bibas, también decidió aguardar en silencio.

Por su parte, la agrupación Sede de las Familias para el Regreso de los Secuestrados emitió un comunicado en el que llaman a acelerar las negociaciones por las personas aún cautivas.

El año pasado, familiares de Kfir Bibas, el bebé secuestrado por Hamas, festejaron su primer cumpleaños reclamando su libertad y la de su familia en Parque Centenario Santiago Filipuzzi

Recibimos con gran tristeza la noticia del regreso de Shiri, Kfir y Ariel Bibas junto con Oded Lifshitz quienes fueron secuestrados vivos y serán devueltos a Israel como cadáveres para el descanso eterno. Junto con el gran dolor, su regreso al entierro crea certeza para sus seres queridos y cierra el ciclo de agonizante incertidumbre que ha durado 502 días. Hay otros 69 secuestrados que están cautivos por Hamás, para los cuales aún no hay fecha de liberación”, señalaron en un escrito.

Y agregaron: “Hacemos un llamado a los responsables de la toma de decisiones para que aceleren las negociaciones y actúen para el regreso inmediato de todos los secuestrados. Está prohibido posponer las cosas y arriesgarse a la pérdida de vidas de más secuestrados o a la desaparición de víctimas. En nombre de las familias, pedimos que se evite la retransmisión de las ceremonias que puedan tener lugar mañana en Gaza por parte de las organizaciones terroristas”.

momento del secuestro de Yarden Bibas

Larga espera

El caso de los Bibas ha sido uno de los más impactantes en la tragedia que sigue a la ofensiva de Hamas del 7 de octubre de 2023. En aquel ataque, el grupo terrorista secuestró a Shiri Bibas y a sus dos hijos, Ariel, en ese momento de cuatro años, y Kfir, que fue el rehén más joven: tenía apenas nueve meses.

Hamas había afirmado en noviembre del año pasado que Shiri y sus hijos murieron en un ataque aéreo israelí, pero jamás presentó pruebas concretas. Las imágenes de Shiri sosteniendo a sus pequeños durante el secuestro recorrieron el mundo y se convirtieron en símbolo del sufrimiento israelí. La comunidad internacional y las organizaciones judías han exigido en reiteradas ocasiones la liberación de los rehenes, pero el caso de los Bibas es particularmente estremecedor por la corta edad de los niños.

Un dolor que se extiende en la comunidad judía argentina

La noticia impactó en la comunidad judía argentina, que ha manifestado su apoyo a la familia Bibas y a los rehenes israelíes desde el inicio del conflicto.

El 7 de octubre del año pasado, a un año exacto del ataque terrorista, miles de personas se reunieron en el cruce de Pringles y Estado de Israel, en la ciudad de Buenos Aires, para recordar a las víctimas y exigir la liberación de los secuestrados. “Israel se defiende. Es muy loco para mí haber vivido una matanza de estas características. Una cosa así solo se veía en los libros de historia”, dijo Bianca Kolodny, de 15 años, durante la conmemoración.

Marcha de los Zapatos Rojos en Parque las Heras por la víctimas de violación en manos del grupo Hamas ricardo-pristupluk-11511

Norma Kutnowski, otra de las presentes, había remarcado la gravedad del ataque de Hamas. “Para los judíos, luego del Holocausto, este ataque fue de lo más dramático que hemos vivido como comunidad. Pero esta marcha no es solo por Israel, yo estoy acá por la humanidad. Si esto avanza, es una amenaza para el mundo”.

Acto de la Comunidad Judía en conmemoración del atentado y ataque de Hamas el 7 de Octubre de 2023. Rodrigo Nespolo

El evento, organizado por las principales instituciones judías del país, tuvo un momento de gran emoción cuando se proyectaron las imágenes de los rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023. Entre ellos, se destacaban las fotos de la familia Bibas.

“¿Habrá empezado a caminar por los túneles de Gaza? ¿Balbuceará alguna palabra o mantendrá la sonrisa? ¿Le cambiarán los pañales?”, se preguntaba en ese momento Miasnik, la tía argentina de Kfir Bibas, que pedía por la liberación de su sobrino el 17 de enero del año pasado en una marcha organizada en Buenos Aires.

Las negociaciones y la segunda fase del acuerdo

Las negociaciones entre Israel y Hamas avanzan con dificultad. Se espera que mañana sean entregados los cuatro cuerpos y que el sábado sean liberados seis rehenes con vida.

Las familias de los rehenes Omer Wenkert, Eliya Cohen, Avraham (Avera) Mengisto, Tal Shoham, Omer Shem Tov y Hisham Al-Sayed fueron informadas de que ellos serán liberados el sábado, según el medio Jerusalem Post.

Israel ha manifestado su intención de negociar una segunda fase del acuerdo, que incluiría la liberación de más rehenes a cambio de un alto el fuego más duradero y una posible retirada de sus tropas de Gaza. Sin embargo, las condiciones de esta segunda etapa aún no están claras y las tensiones siguen en aumento.

Un clamor internacional por los rehenes

El ataque del 7 de octubre de 2023 dejó una marca imborrable en la historia de Israel y en la comunidad judía en todo el mundo. Con más de 1200 muertos y 250 secuestrados, se trató de una de las peores masacres sufridas por el país. En la Argentina, la conmoción fue inmediata, dado que muchas de las víctimas tenían raíces en el país.

Desde entonces, familiares y amigos de los secuestrados han mantenido una campaña internacional para exigir su regreso. El caso de los Bibas se convirtió en uno de los más emblemáticos, y la posibilidad de que sus cuerpos sean entregados ahora genera una mezcla de angustia y desconfianza.

