Cuándo llegará el “Super El Niño”, el fenómeno que podría ser peor que el apocalipsis que terminó con los dinosaurios

Las señales meteorológicas advirtieron sobre la posible llegada del fenómeno climático El Niño, cuya intensidad genera incertidumbre en la comunidad científica global. Los modelos actuales sugirieron la formación de un evento fuerte, denominado coloquialmente como Súper El Niño o El Niño Godzilla, que preocupa por sus potenciales consecuencias sobre el clima del planeta. Este proceso, que ocurre en el Pacífico central y oriental, altera las temperaturas superficiales del mar y transforma drásticamente los patrones de precipitaciones y sequías en diversas regiones.

Se prevé que para este otoño [en el hemisferio norte] se desarrolle un fenómeno de El Niño extremo, lo que provocará importantes repercusiones meteorológicas en todo el planeta (Ben Noll/The Washington Post; fuente de datos: ECMWF)

El fenómeno de la Oscilación del Sur de El Niño, o ENSO por sus siglas en inglés, alterna entre fases cálidas y frías conocidas como El Niño y La Niña. Actualmente, las condiciones en el Pacífico permanecen neutrales tras el paso de La Niña entre 2024 y 2025. Sin embargo, los expertos observaron una probabilidad cercana al 33% de que las temperaturas en el Pacífico tropical superen en 1,5 °C la media histórica entre octubre y diciembre de este año. Tim Stockdale, representante del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo, señaló a la BBC que el término Súper El Niño busca identificar eventos de gran magnitud, similares a los registrados en 1997-1998 o 2015-2016, donde las anomalías térmicas superaron los 2 °C.

El episodio de El Niño más intenso del que se tenga registro, ocurrido entre 1877 y 1878, contribuyó a una hambruna que provocó pérdidas de entre el 3 y el 4 por ciento de la población mundial Ben Noll/The Washington Post; ECMWF/NOAA

A pesar de las advertencias, la científica Kimberley Reid, de la Universidad de Melbourne, calificó el uso de términos alarmistas como una tontería. Reid sostuvo en declaraciones a la BBC que la magnitud del impacto climático no depende exclusivamente de la temperatura en el Pacífico, sino de factores regionales complejos. La experta comparó la medición del clima con el índice de masa corporal, donde un valor elevado no siempre implica riesgos de salud. No obstante, el impacto histórico de estos eventos es innegable. Entre 1876 y 1877, un fenómeno de gran intensidad causó hambrunas globales y provocó la muerte de más de 50 millones de personas en India, China y Brasil, según datos recopilados por la BBC y la Universidad Estatal de Washington.

Se estima la formación de 13 tormentas tropicales, de las cuales seis podrían alcanzar la categoría de huracán bajo la influencia del nuevo ciclo climático Stock en canva

La posibilidad de una crisis similar hoy genera debates intensos. Deepti Singh, profesora de la Universidad Estatal de Washington, explicó a la BBC que, si bien las sequías severas pueden repetirse, la diferencia radica en la capacidad de respuesta moderna. Los avances en monitoreo satelital y redes de boyas oceánicas, implementados a partir de los años 80, permiten hoy seguir la evolución del clima en tiempo real. Kevin Trenberth, científico climático que participó en el desarrollo de estos sistemas tras el evento de 1982, destacó que el mundo cuenta hoy con más de 4000 instrumentos de medición en el Pacífico. Esta tecnología permite una preparación superior frente a los riesgos alimentarios y económicos que un evento de este tipo conlleva.

El Niño favorece el incremento de la cizalladura del viento en el Atlántico, un fenómeno que fragmenta la estructura vertical de las tormentas e impide su fortalecimiento Matias Delacroix - AP

La historia reciente demuestra que las predicciones no siempre se cumplen. En 2017, los modelos anticipaban la llegada de El Niño, pero las condiciones climáticas derivaron finalmente en La Niña. Este fenómeno, denominado barrera de predictibilidad, obliga a los especialistas a mantener la cautela. Si bien el cambio climático altera la frecuencia de estos extremos, la preparación sigue como la herramienta principal para mitigar efectos sobre las poblaciones vulnerables. El desafío de los próximos meses radica en interpretar de forma responsable los datos disponibles, lo que evita el pánico innecesario y apuesta por estrategias globales que reduzcan la vulnerabilidad ante eventos climáticos severos. La colaboración internacional permanece como el eje central para enfrentar los impactos de esta posible anomalía térmica que mantiene en alerta a los meteorólogos de todo el planeta.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA