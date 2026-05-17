Murió una argentina de 26 años tras un accidente de tránsito en una ruta de Australia

Una joven argentina de 26 años murió en Australia tras el vuelco del micro en el que se desplazaba por la autopista Bruce, en el estado de Queensland. Se trata de Serena Andreatta, nacida en Rosario (Santa Fe), quien estaba de viaje por ese país luego de visitar el sudeste asiático en las semanas previas.

El accidente de tránsito en el que murió Andreatta ocurrió el jueves por la tarde a unos 135 kilómetros de distancia de la localidad de Townsville y dejó, además, 17 pasajeros heridos, tres de ellos de gravedad, indicó 9News.

Tenía 26 años y murió en Australia a causa de un accidente vial 9news

El micro trasladaba en total a 28 personas desde Cairns hacia Airlie Beach y la mayoría de los ocupantes eran turistas extranjeros, según reportó The Australian. El servicio de Ambulancias de Queenslan se hizo presente en el lugar del episodio. Andreatta murió en el hospital, por las heridas que recibió en el vuelco.

Otras dos personas sufrieron heridas que ponían en peligro su vida y fueron trasladadas en helicóptero al hospital. El resto de los pacientes fueron trasladados a hospitales y esté sábado ya fueron dados de alta, exceptuando dos personas, entre ellas la amiga de la argentina.

Una pasajera que sobrevivió al accidente, Erica Chindamo, contó que, después del vuelco del micro, una amiga de Andreatta buscó desesperadamente a la joven entre los pasajeros. La mujer relató que en ese momento pudo divisar que la chica estaba tres asientos delante de ella y que no se movía.

Desde la empresa resposable del micro señalaron que el conductor dio negativo en los análisis de drogas y alcohol 9News

Por otro lado, sostuvo que no responsabiliza al chofer por lo ocurrido y lo describió como una persona amable. “Me preocupa que tal vez no debería haber estado solo en un viaje tan largo”, dijo en diálogo con 9News.

La empresa FlixBus, responsable del servicio de transporte en el cual se dio el accidente, expresó en un comunicado que su personal se encuentra “profundamente entristecido” por la muerte de la pasajera. Además, desde la compañía aseguraron que el exceso de velocidad no fue un factor determinante para el siniestro y que el conductor dio negativo en las pruebas de drogas y alcohol.

La mujer fue trasladada a un hospital y murió en ese lugar 9News

Por su parte, el primer ministro de Queensland, David Crisafulli, señaló que la autopista no estaba en condiciones óptimas. “Sin referirme específicamente al incidente, llevo mucho tiempo defendiendo la necesidad de mejorar la autopista Bruce”, dijo el mandatario.

“Es una carretera importantísima para nuestro estado, para nuestra nación, y no está en las mejores condiciones, así que tenemos que hacer todo lo posible para seguir invirtiendo en ella y poder llevarla al siguiente nivel”, afirmó Crisafulli.

La autopista Bruce tiene más de 1600 kilómetros y, según indicó The Australian, registra un amplio historial de antecedentes fatales.