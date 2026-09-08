Consumir una sola bebida alcohólica al día podría aumentar el riesgo de morir por cáncer, según un estudio

Uno de los consejos que más dan los médicos para prevenir las enfermedades cardíacas y el cáncer es llevar una dieta saludable, acompañada de ejercicio, para reducir el riesgo de desarrollar diferentes padecimientos.

Cada día son más las investigaciones que se realizan para prevenir a tiempo diferentes tipos de cáncer o encontrar el tratamiento más adecuado y exitoso.

Desde hace muchos años ha existido la teoría de que beber alcohol al menos una vez al día es beneficioso para la salud. Sin embargo, un estudio conjunto del Instituto Nacional del Cáncer encontró vínculos entre su consumo moderado y algunos tipos de cáncer que podría llegar a padecer una persona.

El porcentaje de muertes por cáncer atribuibles al consumo de alcohol

“Si bien es cierto que la mortalidad general por cáncer ha disminuido, descubrimos que el porcentaje de muertes por cáncer proporcionalmente atribuibles al alcohol se duplicó en personas de 20 años o más en los últimos 33 años”, comentó el doctor Chinmay Jani, primer autor del estudio.

El estudio reveló que el mayor riesgo de muerte se presenta en los cánceres de mama, próstata, recto, estómago, páncreas e hígado, así como en los cánceres de cabeza y cuello.

“En general, sabemos que el alcohol está estrechamente relacionado con la mortalidad por cáncer de hígado. Cabe destacar que, entre los adultos de 20 a 54 años, el cáncer colorrectal fue la principal causa de mortalidad por cáncer atribuible al alcohol en los hombres y la segunda causa principal en las mujeres, superando al cáncer de hígado en ambos grupos”, agregó Jani, jefe de residentes clínicos en hematología y oncología del Centro Oncológico Integral Sylvester de la Universidad de Miami.

Además, agregó: “En las mujeres, la principal causa fue el cáncer de mama relacionado con el alcohol. No hacía falta mucho alcohol para aumentar el riesgo: aproximadamente una bebida estándar al día, todos los días”.

Anteriormente, algunos médicos consideraban aceptable que una persona tomara un cóctel cada noche, pero los estudios actuales han demostrado que esta es una creencia obsoleta y no del todo cierta, explicó el doctor Andrew Freeman, director de Prevención Cardiovascular y Bienestar de National Jewish Health, en Denver.

“Nuestra concepción del alcohol se está desmoronando a medida que la ciencia moderna demuestra que no existe una cantidad segura de consumo. Este estudio, junto con otros, sugiere que los riesgos asociados al consumo requieren un mayor reconocimiento”, agregó Freeman.

El alcohol se metaboliza en el hígado y se convierte en acetaldehído, un probable carcinógeno

Así pueden contribuir las bebidas alcohólicas al crecimiento del cáncer

Según el Instituto Nacional del Cáncer (NCI), el alcohol puede contribuir al desarrollo del cáncer de varias maneras, ya que altera los niveles hormonales, incluidos los de estrógeno, algo que muchas personas desconocen.

De igual manera, el alcohol se metaboliza en el hígado y se convierte en acetaldehído, un probable carcinógeno humano, de acuerdo con la entidad mencionada anteriormente.

Asimismo, también contribuye al estrés oxidativo, que daña el ADN, las proteínas y la función celular, provocando inflamación. Además, debilita las células de la boca y la garganta, haciéndolas más susceptibles a los carcinógenos.

El estudio, publicado en la revista ‘The Lancet Regional Health’, reveló que los efectos pueden variar dependiendo de la edad y el sexo.

“Si una mujer o un hombre joven consume la misma cantidad de alcohol, se considera que el riesgo potencial de desarrollar cáncer es mucho mayor”, argumentó Jani.