Control fronterizo. ¿Por qué casi 3000 camiones están varados en Mendoza?

MENDOZA.- El sorpresivo bloqueo de Chile al turismo argentino en la frontera terrestre por un brote de contagios de coronavirus entre el personal aduanero transandino se agrava día a día por las demoras en la atención a los transportistas de carga. “Es un caos total”, aseguran a LA NACIÓN los conductores afectados. Casi 3000 camiones se encuentran varados de este lado de la Cordillera de los Andes, molestos por las nuevas medidas del vecino país que incluyen ahora testeos de antígenos a cada chofer, y ya no de manera aleatoria, lo que provoca serias demoras para atravesar el Paso Internacional Cristo Redentor. Frente a este escenario, los camioneros redoblaron la apuesta, decidieron protestar y comenzar a desandar sus propias medidas de fuerza: no dejan cruzar el transporte chileno hacia la Argentina.

“No están entrando camiones desde el vecino país. Ya está interrumpido el paso en las dos direcciones”, expresó a este diario Daniel Gallart, titular de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), que cuenta con el aval en el reclamo de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac). Frente a esta problemática, se intensifican los contactos entre las autoridades migratorias de ambos países para destrabar la situación iniciada por los trabajadores nucleados en la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduana de Chile (Anfach), luego de comenzar a detectar un incremento de las transmisiones del virus entre sus compañeros, más allá de los casos positivos que comenzaban a evidenciar en los transportistas. Sin embargo, no hay soluciones a la vista para las próximas horas, lo que agrava el panorama y la incertidumbre de los choferes tanto argentinos como de otras nacionalidades que necesitan ingresar en el vecino país en tiempo y forma.

En este contexto, la preocupación crece por la cantidad de transporte de carga que empieza a proliferar por diferentes zonas de la provincia. Así, de 1000 camiones varados al comienzo de esta semana, luego de la intempestiva medida que tomó Chile el viernes pasado con la prohibición del ingreso de turistas y que se extendería solo durante el sábado, se pasó a 2000 vehículos de carga y luego a más de 2800, distribuidos en los playones de Uspallata, Parador Carmen, Destilería de Luján de Cuyo, Ruta Provincial 84 y Zona Este.

Se estima que casi 3000 camiones están varados en la frontera, en Mendoza Gentileza Osvaldo Valles

Actualmente, el Paso Internacional se encuentra habilitado 24 horas para el transporte de cargas y de 8 a 14 solo para los turistas extranjeros que necesiten regresar a sus países y que cumplan con los requisitos sanitarios. “El ingreso a Chile solo está permitido a ciudadanos chilenos y extranjeros residentes en ese país. También, el paso para transporte internacional de carga se encuentra habilitado y se observa que los transportistas sentido Argentina-Chile han suspendido el tránsito como reclamo a las medidas de control sanitario implementada en Los Libertadores por las autoridades chilenas”, sostuvieron a LA NACIÓN desde la jefatura del Centro de Fronteras y coordinación General del Paso Internacional Cristo Redentor, indicando que son pocos los camiones chilenos que han ingresado en el país en las últimas horas, antes de la medida de bloqueo dispuesta por los transportistas argentinos.

Contactos para buscar una salida

En las últimas jornadas autoridades del gobierno provincial, liderados por el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, y legisladores nacionales, entre ellos, Mariana Juri y Alfredo Cornejo, mantuvieron contactos con Cancillería y funcionarios diplomáticos chilenos para buscar una salida.

“Aún no se encuentra una solución, pero entendemos que ambos gobiernos están trabajando en el tema”, sostuvo Gallart, expectante de que se llegue a buen puerto. Sin embargo, este viernes la situación no se modificó e incluso comenzó a profundizarse la postura de los camiones argentinos de no dejar ingresar a ningún conductor chileno. “Apoyamos las medidas que están tomando los conductores para que Chile sienta el desorden y el problema que hay”, agregó el empresario.

Luego de que se detectara el brote de contagios, la Aduana chilena del complejo Los Libertadores extremó los requisitos para el ingreso de los camiones: no solo se les exige un PCR (entre las últimas 72 horas) sino que todos deben someterse a un testeo de antígeno. “Esto ha provocado la acumulación de camiones, ya que no tienen capacidad para testear a todo el mundo. Por eso, reclamamos que se vuelva a la situación anterior o que se ponga más personal”, se quejó Gallart.