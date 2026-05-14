Un adolescente de 16 años desapareció y su madre denunció llamados extorsivos

Dylan Nahuel Carballeda, un adolescente de 16 años, desapareció este lunes luego de tomarse un colectivo de la línea 275 en Ensenada, La Plata. Después de difundir la búsqueda en redes sociales, Lorena, su madre, denunció que comenzó a recibir llamados extorsivos en donde le pedían una cifra millonaria por el rescate del menor, pero, al no permitirle hablar con él, se estableció la teoría de que se trataba de una estafa.

Según la investigación realizada por la Policía de la provincia de Buenos Aires, al descender del colectivo, Dylan se subió a una unidad del tren Roca, donde se le perdió el rastro. Todos estos movimientos se obtuvieron a través del rastreo de la tarjeta SUBE del adolescente.

Al momento de su desaparición, Dylan vestía un jogging gris marca Jordan, campera negra, zapatillas blancas y una mochila verde, consignó el medio platense El Día. “Perdimos completamente el contacto. No hay más movimientos en la SUBE y no atiende el celular”, declaró Lorena.

Una foto con filtro que el joven subió a Facebook

“No es normal que un chico esté desaparecido durante tres días. Voy a acercarme a la comisaría porque desde el lunes no sabemos nada de él”, subrayó la madre del adolescente.

Sobre los llamados extorsivos que recibió, Lorena detalló: “Me llamó una persona diciendo que tenía a mi hijo y que necesitaba un millón de pesos. Después subió el pedido a $1.200.000”. Por otro lado, la mujer reconoció ante el medio local que, al pedir hablar con el menor para comprobar la veracidad de la información, no obtuvo respuestas.

Por otro lado, la mujer también hizo referencia a otra comunicación. “Anoche me llamó otra chica diciendo que lo habían visto en Monte Grande”, reconoció Lorena, y agregó que, ante esas situaciones, le pidió una mayor intervención a la policía bonaerense.

Lorena, a su vez, cuestionó el accionar de la policía y acusó que no respondieron a su reclamo: “En la comisaría primero me dicen una cosa y después otra: es desesperante”. La madre del joven también mencionó que desde la escuela de Dylan le recomendaron solicitar la activación del alerta para menores desaparecidos, con el objetivo de agilizar el proceso de búsqueda.

Encontraron muerta en una zanja a una joven de 18 años

En febrero de este año, una joven de 18 años que se ausentó de su hogar por 24 horas en Villa Elvira, La Plata, fue hallada al día siguiente y sin vida en una zanja. La investigación policial apuntó que la víctima, identificada como Eugenia Carril, fue atropellada y abandonada por el conductor de una camioneta.

Según la información recabada por los investigadores en la causa, Carril salió de la facultad donde realizaba el curso de ingreso, cerca de las 22. Luego, tomó el colectivo de la línea Este, ramal 14, para volver a su casa. Bajó en la intersección de 7 y 96, cerca del Barrio Aeropuerto, para dirigirse a su vivienda en 1 y 96. Era una caminata de seis cuadras.

Eugenia Carril tenía 18 años

Fuentes policiales reconstruyeron lo ocurrido: estimaron que cerca de las 22.26 del viernes 14 de febrero, Carril caminó por la calle 96, desde 4 hacia 3, cuando el conductor de una camioneta que circulaba detrás realizó una maniobra imprudente y la atropelló: murió por el impacto.

Cámaras de seguridad privadas de un vecino revelaron que se trataba de una camioneta oscura, con vidrios polarizados y características compatibles con una Chevrolet Meriva.

Encontraron muerta en una zanja a una joven de 18 años

La grabación muestra la terrible secuencia: la joven caminaba por la 96 cuando apareció el vehículo a gran velocidad e intentó esquivarla sin éxito. En ese momento, se ve que el conductor realizó una maniobra brusca y se encendieron las luces de freno -se cree que ese fue el instante en el que la atropelló-. Luego, continuó su marcha sin detenerse.