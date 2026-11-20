Si el nordeste brasileño ya asomaba como un claro ganador para el verano por ser uno de los refugios para huir de las lluvias con las que amenaza el fenómeno de El Niño, ahora apareció un nuevo factor que terminó de inclinar la balanza para convertir a Brasil en el destino favorito para estas vacaciones: la devaluación del real.

Desde el balotaje del 25 de octubre, en el que Lula da Silva obtuvo su cuarto mandato presidencial, el dólar subió más de 16% en Brasil, y el martes pasado tocó los 5,81 reales, su nivel más alto desde abril de 2025. En otras palabras, el real se devaluó y eso resulta favorable para el viajero argentino. Los precios en Brasil siguen siendo los mismos, pero los dólares o pesos rinden más, y eso reduce los gastos del día a día en el destino. Salir a comer, contratar una excursión, pedir un Uber o comprar en el supermercado ahora será más barato para los extranjeros.

El nordeste de Brasil no para de crecer como destino, sostienen los operadores turísticos Eduardo Campos Ferreira - Shutterstock

Los operadores turísticos y los creadores de contenido consultados por LA NACION coinciden en que, desde fines de octubre, las consultas para veranear en el país vecino se aceleraron. Sin embargo, la tendencia empezó a cobrar fuerza en los últimos tres meses.

Según Pablo Charnas, gerente comercial para la industria de Turismo y Finanzas de Google Argentina, el buscador de Google suele funcionar como “un termómetro de la intención de viaje de los argentinos”, y durante los últimos noventa días, ese termómetro marcó a Brasil como el destino más buscado por los argentinos, superando a Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Bariloche.

Porto de Galinhas, uno de los destinos que más crece en el nordeste de Brasil Vinicius Lins Lubambo

Martín Lan, socio fundador de la agencia de viajes Lan & Kramer, precisa que las consultas para Brasil en enero y febrero crecieron 50% frente a la misma época de la temporada pasada, mientras que las reservas confirmadas aumentaron un 40% en comparación con el mismo período. “La oferta también acompaña. Hay más rutas directas entre ciudades del interior argentino y destinos brasileños; la conectividad planificada funcionó y ahora vemos los resultados —argumenta Lan—. El nordeste de Brasil no para de crecer como destino”.

“Los pasajes y muchos alojamientos no van a cambiar”

Según sus propios registros, el cambio comenzó luego de la elección presidencial. “El impacto más fuerte se sintió desde el viernes 23 de octubre, cuando el dólar cerró en 4,99 reales. Está claro que el tipo de cambio, que favorece al argentino, juega un papel importante en la decisión de quienes ya planean sus vacaciones en el exterior —insiste—. Pero es importante aclarar que el ahorro se va a materializar en destino. Las compras, los restaurantes, el supermercado, los traslados y las excursiones se pagan en reales, y todos esos costos bajan en dólares. El precio de los pasajes y muchos alojamientos cotizan en dólares, así que no van a variar salvo que suba o caiga la demanda”, explica.

Las consultas para viajar a Brasil en enero y febrero crecieron 50% frente a la misma época de la temporada pasada, sostuvieron desde la agencia de viajes Lan & Kramer

Desde la plataforma Almundo, en tanto, señalaron que en las últimas semanas hubo un crecimiento de 11% en las búsquedas de vuelos a Brasil respecto de los primeros días de octubre pasado, y el país ya concentra el 34% de las búsquedas internacionales. En ese mismo período, el promedio diario de vuelos vendidos subió 46%, y la venta de paquetes, un 92%. Los mayores crecimientos interanuales están en el norte, con João Pessoa (80%), Recife (59%) y Natal (52,5%) entre los elegidos.

El nordeste, lejos de las lluvias

Al impulso de tipo de cambio favorable debido a la devaluación del real, se suma el clima, un factor que LA NACIÓN había anticipado a fines de octubre, cuando las agencias señalaban que El Niño aparecía con alta frecuencia como motivo de consulta. Por eso, en la agencia que dirige Lan orientan a sus clientes hacia el norte. “Recomendamos Bahía, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte y Ceará —enumera el ejecutivo—. Río y Búzios siguen siendo una buena opción, aunque con una señal climática más variable. En Florianópolis y Camboriú, que se eligen por cercanía, este año la probabilidad de lluvia es mayor”.

Para Paula Cristi, gerenta general de Despegar para la Argentina y Uruguay, Brasil se consolida como el destino favorito de los argentinos y el nordeste muestra un crecimiento muy significativo. “La ampliación de la conectividad del área juega un papel fundamental, y tanto Recife, Maceió como Natal registraron incrementos superiores al 200% respecto al mes pasado, mientras que Maragogi (80%), Pipa (67%) y Fortaleza (56%) también crecieron con fuerza”.

Búzios y el sur, a la espera

Mientras el norte acapara los mayores crecimientos, los operadores advierten que los destinos clásicos tampoco pierden su lugar. Río de Janeiro concentra casi la mitad de las búsquedas de Almundo dentro de Brasil, mientras que Florianópolis concentra cerca del 20%. Según el reporte de las agencias que integran el Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes, Río, Florianópolis y Búzios siguen entre los más elegidos. Despegar, además, registró en el último mes subas de 112% en el Balneário Camboriú y de 75% en Búzios. La diferencia con el nordeste pasa esta vez por el clima, con Río y Búzios bajo una señal más variable y el sur expuesto a una mayor probabilidad de lluvias.

Río de Janeiro concentra casi la mitad de las búsquedas de Almundo dentro de Brasil PILAR OLIVARES - X00856

Juan Manuel Ulecia, de H&D Brasil, una operadora mayorista que comercializa Búzios y sus alrededores a través de agencias, reconoce el auge del nordeste aunque sin participar del negocio, ya que la operadora no trabaja con esos destinos. “Antes, para llegar al nordeste había que hacer escala sí o sí en San Pablo, y eso encarecía y alargaba el viaje. Hoy hay vuelos directos a varios destinos del norte, incluso charters. Los clientes nos dicen que la región de Río y Búzios, comparada con la Costa Atlántica, está barata, pero frente a otros lugares de Brasil quedó un poco cara —admite—. Yo veo un verano muy parecido al del año pasado, que no es malo pero tampoco explosivo. Pero a partir de la devaluación del real hay, claramente, más consultas y los precios son más competitivos”.

Esa calma también se percibe en la hotelería de la península, donde Juan Pablo Panasci, de la cadena Latitud Hoteles, todavía no nota un aluvión de reservas y asegura que aún quedan lugares para enero y febrero. El operador cree, sin embargo, que la situación va a cambiar pronto, ya que Búzios no está tan expuesto a las lluvias y los vuelos al nordeste se han encarecido.

Despegarregistró en el último mes subas del 75% en Búzios Instagram @lachacra.productions

“Hoy Brasil es un regalo para el argentino. La cena más cara que pagué esta semana en Búzios, en un restaurante muy lindo sobre el mar, con vino y todo, salió 320 reales para dos personas [unos $84.000]. Los hoteles no movieron el precio; muchos quedaron fijos en reales, y el transfer y la media pensión bajaron un montón”. En sus hoteles, por ejemplo, la media pensión pasó de 30 a 20 dólares por persona.

Muy distinto es el caso del sur, que, según el creador de contenido Java Pez siempre fue el destino más caro de Brasil, incluso para los propios brasileños. “Estoy en Río y una caipirinha frente al mar sale entre 15 y 20 reales [entre $3900 y $5200 aproximadamente]. En Florianópolis o Camboriú, puede costar entre 30 y 40 [entre $7800 y $10.500 aproximadamente]. La ventaja del sur es la cercanía, sobre todo para el cordobés y el santafesino que viajan en auto. Es un turismo mucho más familiar, pensado para familias numerosas que nunca encuentran paquetes para cinco y terminan obligadas a alquilar dos habitaciones”, describe.

La noche de Buzios Instagram @lachacra.productions

Los alquileres en Florianópolis mantienen los valores en reales del año pasado, con diarias desde 300 o 350 reales, unos $100.000. “Si lo comparás con las sierras de Córdoba o la costa argentina, no hay punto de comparación. Además, el brasileño, cuando alquila, te ofrece un buen producto, con buenos electrodomésticos, buenos colchones y unidades relativamente nuevas”, sostiene Java Pez, que ve en la depreciación del real una ventaja clara: “En la Argentina, con un dólar de $1580 no hacemos nada, y en Brasil son casi seis reales. Vas al súper con 60 reales y algo hacés”.

Cuánto cuestan los paquetes

Una semana en posada con desayuno y aéreo incluido arranca en US$800 por persona en Río o Búzios; US$1000 en Salvador o Praia do Forte y US$1200 en Maceió o Porto de Galinhas, según Lan & Kramer.

Con all inclusive, siete noches con aéreo en base doble cuestan US$1650 en Costa do Sauípe; US$2185 en Praia do Forte y US$3200 en Porto de Galinhas. “Brasil todavía no es más barato en el total, pero la brecha se achicó bastante. Una vez en destino, salir a comer, moverse y hacer excursiones ya tiene precios muy competitivos, tal vez menores que en la Costa”, resume Lan.