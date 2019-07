Copa menstrual: qué es y por qué tantas mujeres la recomiendan

Las copas menstruales están cambiando las vidas de las mujeres en África del Este; Acá, en la Argentina, se está alzando como una moda y una alternativa más que algunos consideran más sana, ecológica y simple que las tradicionales toallitas y tampones

Las copas menstruales están cambiando las vidas de las mujeres en África del Este. Acá, en la Argentina, se está alzando como una moda y una alternativa más sana, ecológica y simple que las tradicionales toallitas y tampones. La repercusión del mensaje de Calu Rivero (con baile incluido) a favor del uso de este método solo es una otra señal de los cambios que se vienen produciendo en el universo femenino.

La copa menstrual es un recipiente de silicona que se puede doblar como una C para introducirse dentro de la vagina, como si fuera un tampón. Gracias a su elasticidad, se adapta a las paredes vaginales y junta todo el flujo, pero no lo absorbe. Es por eso que después de cada uso, se vacía, se enjuaga o se seca con papel higiénico y se coloca de nuevo.

Se puede usar durante todo el ciclo, incluso de noche y también cuando te bañás. Las copas tienen mayor capacidad que las toallitas o los tampones. Dependiendo del flujo de cada mujer, se la puede usar hasta 12 horas seguidas. La copa no junta olor ya que está hecha de silicona, a diferencia del aroma que se genera cuando la sangre entra en contacto con los químicos que se usan en los algodones de los métodos convencionales. Para esterilizarla, se recomienda hervirla, evitando que entre en contacto directo con el fuego ya que puede derretirse, y se guarda en las bolsas que vienen con la copa.

Una alternativa más saludable y ecológica

Más de 7 mil millones de tampones y toallitas se usan por año, sumándose a las enormes pilas de basura que no se puede reciclar. Incluso por ser residuos patogénicos, las toallitas y tampones tendrían que descartarse en otros contenedores, diferentes a los de la basura orgánica. Por el otro lado, con los cuidados apropiados, una copa menstrual puede durar entre 5 y 10 años.

Lo cierto es que la copa menstrual está cambiando el mundo. En Kenya, donde las facilidades sanitarias son cuestiones complejas, en particular para las jóvenes, el acceso a tampones o toallitas es costoso. En semanas de menstruación, muchas chicas optan por faltar a la escuela al no poder sobrellevar su período con normalidad y en la mayoría de las veces tienen que usar alternativas menos higiénicas como arena, hojas, trapos, incluso barro. Organizaciones como Femme International se encargan de distribuir copas menstruales entre estas jóvenes para desterrar prejuicios y para que la menstruación no sea un problema que impacte en su educación.

¿Qué dicen las mujeres que la probaron?

Teresita empezó a vender copas desde enero de este año. Ella empezó a usarla hace algunos meses y quedó fascinada por su comodidad. Sin embargo, al principio le costó conseguirla, por lo que después de un tiempo mandó un mail a los responsables de Maggacup, la empresa argentina que fabrica copas menstruales, para convertirse en vendedora y acercar la copa a más mujeres.

"Se vende más el talle 1, que es para las más jóvenes, que el 2, que es para las mujeres que ya tuvieron hijos. Las más chicas tienen más información y están más abiertas al cambio pero todas las clientas que tuve, apenas se les explicaba lo positivo de las copas, se emocionaban y las probaban", contó Teresita a La Nación.

"La recomiendo porque es un método absolutamente cómodo. Por otro lado, ahora tomo conciencia de la cantidad de basura que generan las toallitas y los tampones. También es muy económica en el mediano plazo y práctica porque no tenés que cargar tampones o tenés que pedir toallitas si te viene de imprevisto".

Los precios de las copas menstruales van de los $600 a $800 y hay varias marcas que la comercializan como Maggacup, Naturcup, Meluna. Si bien todas son copas, su silicona es más o menos rígida e incluso vienen en colores. Es raro encontrarlas en farmacias y por lo general las venden particulares en comercios online como Mercado Libre.

Si la copa es tan efectiva, ¿por qué hay tantas mujeres que están reticentes a probarla? "La mayor contra que tiene la copa es que muchas mujeres no se animan a explorarse, tanto que no usan tampones", dijo Labovsky. ¿Te acordás de la primera vez que te pusiste un tampón? Así como muchas mujeres tuvimos que pasar por el proceso de aprender a usarlo, lo mismo pasa con la copa.

Por otro lado, Teresita relató la experiencia de una clienta que la probó una vez y dijo que experimentó dolor e incomodidad. "Son procesos muy individuales, le sugerí que la vuelva probar el mes siguiente. Por el lugar donde se pone y los materiales con los que están hechas, es imposible que dé dolor", contó. Para Labovsky, lo más importante para las mujeres es que cualquier opción que elijan, se sientan cómodas en todo momento.

¿Cuáles son las ventajas de la copa menstrual?

Es hipoalergénica porque es 100% silicona

Es la opción más ecológica al ser reutilizable

Se puede practicar cualquier tipo de deportes, incluso nadar con ella

Si bien el costo inicial es alto, puede durar entre 5 y 10 años, siendo la opción más económica en el mediano y largo plazo

Para cuidarla, sólo se la tiene que hervir al término de cada menstruación

No está contraindicada para ninguna mujer

Necesita vaciarse con menos frecuencia que cambiarse un tampón o una toallita

Se puede usar toda la noche y no provoca derrames

No junta olor, a diferencia de las toallitas y tampones