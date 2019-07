CaIu Rivero subió un video bailando indispuesta y habló sobre la copa menstrual

Fuente: HOLA - Crédito: Matías Salgado

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de julio de 2019 • 11:46

Calu Rivero revolucionó las redes sociales con un llamativo baile contemporáneo. Lejos de buscar infartar a sus seguidores, la influencer quiso mandar un mensaje positivo sobre su cuerpo.

El baile de Calu Rivero - Fuente: Instagram 01:17

Video

En su cuenta de Instagram, la modelo posteó: "Adivina adivinador, ¿cuál es la correcta?". Calu puso tres opciones. "1. Estoy enamoradísimaaa y el amor me pone así. 2. Me amigué con mi período, con que me venga en los momentos menos oportunos. Hace tiempo que probé la copa y me tiene fascinada cómo conecté con mi cuerpo, mi femineidad y mi sangre. 3. Estoy feliz de estar en L.A. 4.Todas las anteriores son correctas".

Calu aprovechó para hablar sobre la copa menstrual, un recipiente de silicona que se usa para reemplazar a las toallitas descartables y a los tampones, innovador en la búsqueda por generar menos impacto ambiental y cuidar la salud de las mujeres.