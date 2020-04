La joven tenía 24 años y hace tres años recibió un trasplante de riñón

Gabriela Origlia Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de abril de 2020 • 15:54

CÓRDOBA.- "Si no tenés coronavirus, no vuelvas". Así asegura la familia de Pamela Nieto , de 24 años , que les respondieron en el hospital de La Falda a donde la llevaron varias veces porque la joven se sentía mal . Finalmente, murió el lunes en la capital provincial. Pamela era trasplantada de riñón desde hacía tres años. Sus padres preparan una denuncia penal.

Diego Nieto, el padre de la chica, contó esta tarde a LA NACION que estaban a punto de realizar la denuncia acompañados por un abogado. Silvina Pereyra, la madre de Pamela, insiste en que en el hospital de esa ciudad del Valle de Punilla no le dieron la atención que correspondía porque están concentrados en los pacientes que pueden llegar con coronavirus. El proceso llevó dos semanas, pero la familia no podía viajar a la ciudad de Córdoba -a 70 kilómetros- por las limitaciones para circular que impuso la cuarentena.

Silvina cuenta que la joven se empezó a sentir mal un sábado y al día siguiente la llevaron al hospital, al que fueron tres días seguidos y donde, según su testimonio, les insistían en que no era necesario hacerle estudios. "Le dieron paracetamol para la fiebre y me decían que ya tenía que empezar a mejorar", detalla la mujer. El miércoles 15 la derivaron al hospital Tránsito Cáceres de Allende, en la ciudad de Córdoba, a donde llegó en grave estado.

Según el relato de la mamá, ese día no se podía levantar de la cama. "De camino al hospital de La Falda nos pedía que le habláramos, porque no escuchaba nada. Cuando llegamos, nos atendió otro doctor y nos dijo que había que hacerle laboratorio urgente", sostiene la mujer.

El 16, a través de las redes sociales, la mamá contó que Pamela seguía "muy grave conectada al respirador y con mucha medicación". "Hoy pude verla y aunque está dormida le hablé y sé que me escuchó. Le pedí que no nos deje, que la necesitamos", dice el mensaje. Dos días después pidió 60 dadores de sangre de cualquier tipo o factor, ya que la joven estaba recibiendo por día la correspondiente a 28 donantes.

El papá de Pamela fue el donante del riñón que la chica recibió. No hay certeza de si el problema se originó en ese órgano, pero al llegar a Córdoba presentaba "una infección generalizada". La madre está convencida de que fallaron en La Falda. "Por el tema del coronavirus no podíamos ir a Córdoba y acá nos decían que no hacía falta", insiste.

En declaraciones al canal local 12, el director del hospital de La Falda, Lucas Viotto, aseguró que no hubo "ningún cuadro" que llamara la atención a los médicos cuando llegó por primera vez. "Dicen que el estado clínico era estable y no requería estudios", señaló. Contó que habló con el padre y se comprometió a investigar lo sucedido. "Me comprometí a tomar las medidas que haya que tomar", agregó.