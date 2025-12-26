Hay alerta amarilla por tormentas, lluvias y viento para este viernes 26 de diciembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas, lluvias, viento y viento zonda para este viernes 26 de diciembre. Según informó el organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, habrá 11 provincias afectadas por fenómenos meteorológicos que pueden generar “daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

En ese marco, rige una alerta amarilla por tormentas en Jujuy, el oeste de Salta, San Luis, Mendoza, el sur de Córdoba, el noreste de La Pampa y el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. En esas áreas, el SMN advirtió que el tiempo estará marcado por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 50 milímetros, con la posibilidad de que sean superados de forma puntual. En la zona de alta cordillera, las precipitaciones podrían presentarse mayormente en forma de nieve y granizo.

Además, el organismo emitió una alerta amarilla por lluvias en el sudoeste de Santa Cruz. Allí se prevén precipitaciones de variada intensidad, con valores acumulados estimados entre 10 y 25 milímetros, aunque no se descarta que esos registros sean superados de manera puntual. Los mayores acumulados, según el SMN, se esperan en las zonas más elevadas del territorio provincial.

Las alertas emitidas por el SMN para este viernes 26 de diciembre SMN

También se mantiene una alerta amarilla por viento en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. En esas regiones, el área será afectada por vientos fuertes del oeste o sudoeste, con velocidades que oscilarán entre los 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

Por último, el SMN advirtió sobre una alerta amarilla por viento zonda en el sur de Mendoza. Este fenómeno se presentará con velocidades estimadas entre 30 y 45 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Según el organismo, el viento zonda puede provocar una marcada reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas en el ambiente.

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones diferenciadas según el tipo de alerta. En el caso de las tormentas, se aconseja evitar salir durante el desarrollo de los fenómenos, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado si se está al aire libre.

En los distritos alcanzados por la alerta por tormentas se esperan valores de precipitación acumulada que ronden entre los 20 y los 50 milímetros Aníbal Greco - La Nación

Ante la alerta por lluvias, las autoridades recomiendan evitar salir, no sacar la basura, mantener limpios los desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua a las viviendas.

Para las zonas alcanzadas por vientos fuertes, el SMN sugiere evitar salir, retirar o asegurar objetos como macetas, sillas o toldos, cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y extremar las precauciones al conducir.

En cuanto al viento zonda, se recomienda evitar salir durante el momento de mayor intensidad del fenómeno, cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente, asegurar objetos que puedan ser arrastrados, no resguardarse debajo de estructuras inestables, conducir con precaución, hidratarse adecuadamente, proteger ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo y no encender fuego.

El clima en el AMBA

Para este viernes, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura máxima de 34°C y una mínima de 20°C. A lo largo del día irá aumentando la nubosidad: durante la mañana el cielo estará ligeramente nublado, mientras que hacia el mediodía y la tarde se presentará algo nublado, y por la noche parcialmente nublado. Para el sábado, en tanto, se prevén tormentas aisladas durante la mañana y el mediodía, con una probabilidad de precipitaciones del 40%.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, la temperatura máxima prevista es de 33°C y la mínima de 15°C. La mañana de este viernes comenzará con neblinas en algunas zonas, mientras que durante el mediodía y la tarde el cielo estará algo nublado y por la noche parcialmente nublado. Al igual que en la Ciudad, para el sábado se esperan tormentas aisladas, y luego condiciones relativamente estables en los días siguientes.

En el resto del país, el pronóstico del SMN anticipa para este viernes temperaturas máximas de 33°C en Córdoba, con una mínima de 20°C; 32°C en Tucumán, con mínima de 22°C; 33°C en Santa Fe, con mínima de 19°C; 32°C en Entre Ríos, con mínima de 20°C; y 29°C en Jujuy, con mínima de 17°C. En Salta se espera una máxima de 25°C y una mínima de 16°C, mientras que en Misiones los valores oscilarán entre los 30°C y los 23°C.

En tanto, La Rioja tendrá una máxima de 32°C y una mínima de 23°C; Santiago del Estero alcanzará los 31°C, con mínima de 22°C; San Luis registrará una de las temperaturas más altas, con una máxima de 36°C y mínima de 25°C; y San Juan llegará a los 37°C, con una mínima de 24°C. En Mendoza se prevé una máxima de 34°C y mínima de 22°C. En la Patagonia, Río Negro alcanzará los 34°C, con mínima de 15°C; Chubut tendrá una máxima de 29°C y mínima de 15°C; mientras que en Santa Cruz se espera un marcado descenso térmico, con una máxima de 16°C y una mínima de 8°C.