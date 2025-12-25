Desde enjuague bucal hasta aceite de oliva: las excusas de los conductores que no pasaron el test de alcoholemia

En los controles de alcoholemia de las Fiestas hay una constante que se repite año tras año: pocos admiten haber tomado. Este 2025 las excusas de los conductores fueron variadas. Desde decir que fue por “el enjuague bucal” hasta afirmar que “se confundieron”, todo quedó registrado como explicación inmediata cuando el alcoholímetro marcó en rojo en los videos del Gobierno de la Ciudad y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Este año el organismo detectó 97 conductores alcoholizados tras fiscalizar más de 5200 vehículos en todo el territorio nacional.

La ANSV desplegó un gran operativo durante Nochebuena en rutas y accesos de todo el país para prevenir accidentes viales vinculados con el consumo de alcohol. Se labraron 163 actas de infracción con 102 retenciones de licencia. En todos los casos de alcohol al volante, los conductores fueron retirados de la circulación.

La alcoholemia más alta registrada en el país fue de 1,83 gr/l en Caucete, San Juan. La siguieron 1,66 gr/l en Gualeguaychú, Entre Ríos; 1,57 gr/l en Wanda, Misiones; 1,49 gr/l en Bariloche y 1,47 gr/l en Las Grutas, Río Negro.

Desde la ANSV compartieron algunos videos de los momentos en los que sus agentes frenaron a conductores alcoholizados. En la mayoría de los casos grabados, se trataba de territorios del país donde rige el alcohol cero.

Test de alcoholemia en provincia de Buenos Aires

Uno de ellos ocurrió en Villa Gesell, provincia de Buenos Aires. Un hombre tenía un total de 1,34 gr/l, un valor bastante elevado. Ante la consulta de los agentes de qué había consumido, respondió: “Sidra estuve tomando. Tomé tres botellas”. Otro conductor tuvo 1,21 gr/l. Sostuvo que había tomado vino. “Venimos de un hotel. Vamos a Tortuguitas”, señaló el hombre, también en el territorio bonaerense.

Sin embargo, las excusas más insólitas se registraron en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno porteño ubicó 30 puestos de alcoholemia en puntos estratégicos durante Nochebuena y Navidad desde la madrugada hasta las 7 de la mañana.

De los 5394 testeos hubo 30 positivos, con una tasa de positividad de 0,47%, es decir, la mitad que el año pasado. A los conductores alcoholizados se les retuvo la licencia de conducir.

Control de alcoholemia en la ciudad de Buenos Aires

Los límites vigentes en la Ciudad son 0,5 g/l para conductores de autos particulares; 0,2 g/l para motociclistas; 0,5 g/l para su acompañante y 0,0 g/l para principiantes y conductores profesionales. El valor de alcoholemia más elevado en la ciudad fue de 1,74 gr/l.

Uno de los casos difundidos fue el de una conductora que fue elegida para el control en una avenida. La mujer tuvo varios problemas a la hora de realizar el control y soplar por la pipeta por el tiempo necesario. “Sin cortar, hasta que yo le diga basta”, le dijo la agente de Tránsito. “Esto no está tocado por otro, ¿no?“, le preguntó la mujer, que se encontraba muy dispersa ante las indicaciones de la agente.

Después de varios intentos, la conductora se mostró irritada. “Vivo acá a la vuelta, a una cuadra”, reclamó. La agente, en tanto, se mantuvo distante y le pidió que le prestara atención. El resultado fue de 1,25 gr/l, es decir, muy por arriba del valor permitido. “Vamos a retener la licencia, le vamos a dar una provisoria. Se va a remitir el vehículo a una playa de acarreo”, explicó la agente. “¿Me la acarrean bien, no?“, insistió la mujer con las preguntas. Mientras tanto, repitió con irritación: ”Soy de acá a la vuelta".

Las insólitas excusas de los conductores en los controles de alcoholemia

La misma agente más tarde realizó el control sobre otro conductor, que dio 0,07 gr/l, lo que está permitido en la ciudad. Sin embargo, el hombre no parecía entender que podía continuar circulando e insistió con una serie de excusas sobre por qué le había valor un poco de alcohol en sangre.

“¿El Listerine [enjuague bucal] te arroja ese valor? Yo uso Listerine“, señaló. La mujer le explicó que no, que se trataba de alcohol en sangre. Y le preguntó si había brindado en las últimas horas. “No, salí a laburar. ¿El [aceite de] oliva sube eso?“, preguntó otra vez. Finalmente, le devolvieron la documentación, le permitieron que se retire y le advirtieron que maneje con cuidado.

Otro caso que fue difundido fue el de un conductor que trasladaba pasajeros en su vehículo. Debido a esto, la tolerancia de alcohol en sangre es cero. Sin embargo, su resultado fue de 0,48 gr/l. “Ellos me pidieron que los lleve, preguntales”, insistió el hombre a la agente de Tránsito. La mujer remarcó que, además, el hombre no encontraba su cédula.

“Me dijiste que era 0,50 el máximo”, reclamó el conductor. “Sí, para particular. Usted tiene D1 [licencia profesional] y está transportando pasajeros”, le explicó la agente. El hombre le contestó con desesperación: “No estoy transportando pasajeros. Me confundí. Preguntale a ellos, los conozco de la cuadra”. El hombre sumó otro problema más: el vehículo no era suyo. “El auto no es mío. Qué cagada”, se lamentó.