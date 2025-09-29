Córdoba: murió un chico de 13 años mientras jugaba al fútbol y ya son tres los adolescentes fallecidos en un mes

Este sábado por la tarde, un adolescente de 13 años murió tras descompensarse mientras jugaba un partido de fútbol en un club barrial del norte de Córdoba. Pese a los intentos médicos por reanimarlo, no pudieron salvarlo. El caso conmociona a la comunidad local y genera alarma: es el tercer joven fallecido en la provincia en las últimas tres semanas mientras realizaba actividad física.

Fuentes de la investigación confirmaron a LA NACION que la víctima fue identificada como Santino López, jugador del Club Social y Deportivo de Sebastián El Cano. El adolescente sufrió un paro cardiorrespiratorio en pleno partido contra Ilusión del Norte. Fue trasladado de urgencia al hospital local, acompañado por su madre y una enfermera, pero llegó sin vida.

La Fiscalía de 9.ª circunscripción de Deán Funes, a cargo de Analía Cepede, interviene en el caso. Santino era oriundo de la localidad de Las Arrias.

Desde el club cordobés expresaron su consternación a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram: “Que la pasión por el fútbol que Santino llevaba en el corazón quede siempre como recuerdo de su paso por las canchas y por la vida”.

Preocupación en Córdoba

La muerte de Santino se suma a otros dos episodios recientes: el 11 de septiembre falleció Amadeo Ruiz, de 13 años, jugador de la octava división del Club Atlético San Lorenzo de barrio Las Flores, durante un entrenamiento. Días después, en Villa Carlos Paz, Facundo Arias Prieto, también de 13 años, se descompensó en una clase de educación física y no pudo ser reanimado.

Según informó La Voz del Interior, además hubo otros dos menores que murieron de manera repentina en la provincia, lo que refuerza la preocupación por la seguidilla de casos en tan corto tiempo.