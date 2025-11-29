Córdoba. Rigen nuevas exigencias para dar mayor seguridad en caminatas y trekkings

CÓRDOBA.- Tanto los prestadores turísticos como quienes eligen esta provincia para hacer caminatas, escaladas y trekking deberán seguir nuevos criterios a la hora de optar por paseos alternativos. Las autoridades establecieron niveles de riesgo y, además, cada prestador deberá respetar un tope determinado de excursionistas. Los lineamientos se basan en los de la Administración de Parques Nacionales (APN), que también fijó una cantidad determinada de turistas por guía.

Las nuevas medidas, publicadas en el Boletín Oficial provincial, fueron diseñadas por la Agencia Córdoba Turismo, junto con la Asociación de Prestadores de Turismo Alternativo de Córdoba y la Asociación de Guías de la Quebrada del Condorito. Apuntan a dar más seguridad a quienes participan en actividades de este tipo en Córdoba.

La provincia cuenta con cadenas montañosas atractivas para excursiones y suele haber personas que se pierden al desorientarse en sus paseos o bien sufren accidentes o lesiones, lo que implica poner en marcha operaciones de rescate de magnitud.

Según las nuevas normas, deberá haber un prestador cada 20 participantes para caminatas de hasta segundo grado en el nivel de riesgo bajo; uno cada 15 en trekkings de riesgo medio y uno cada ocho en riesgo medio que incluyan la incorporación de pasos técnicos o que requieran el uso de equipo de seguridad. En todos los casos, si se suma una persona más al número fijado, se debe agregar también un guía más.

Los prestadores de turismo alternativo deben estar habilitados y registrados; es el encargado de guiar y dar las pautas de comportamiento. La Agencia Córdoba Turismo es la encargada de las acreditaciones y de la certificación anual de las competencias. En la provincia hay 470 en regla.

La ley

En 2011, después de la muerte de una mujer en una excursión en el cerro Champaquí, por ley se creó el Registro Provincial de Visitantes de Zonas de Riesgo. Los ascensos al Champaquí, el Uritorco y Los Gigantes fueron incluidos en esa nomenclatura. Todas las actividades que se realicen allí son de niveles de riesgo medio o alto.

La ley existente determina que para acceder a esos sitios -los más elegidos para trekking de la provincia- es obligación registrarse en sus puntos de ingreso y ante personal autorizado, firmando una declaración jurada. También señala que, si alguien se perdiera por su falta de responsabilidad, deberá pagar los costos del operativo que se ponga en marcha.

La normativa nueva tiene un apartado para actividades que realicen instituciones sin fines de lucro que incluyan menores de edad. Para las excursiones más fáciles, se establece que hasta 35 menores debe haber un prestador habilitado; dos, entre 36 y 50 y más de esa cifra, tres. Además, debe haber un adulto responsable por cada diez 10 menores.

En riesgo medio, reduce a 20 participantes la necesidad de un guía y, a partir de los 40, tres. En este nivel se pide un adulto responsable cada diez menores.

Si hay incumplimiento de las exigencias establecidas, la Agencia Córdoba Turismo, a través de la Subdirección de Inversiones y Servicios Turísticos, tendrá la facultad de imponer las sanciones que considere pertinentes.

Los más elegidos

El cerro Champaquí es el más alto de Córdoba, con 2790 metros sobre el nivel del mar. Son cinco los senderos que llevan a su pico y solo dos de ellos se consideran “difíciles”. La excursión se realiza en tres días, incluido el regreso, por lo que supone que quienes ascienden deban acampar o pasar la noche en los refugios que hay.

El sendero que lleva hasta la cumbre del Uritorco (Capilla del Monte) es de dificultad media alta. La caminata completa lleva siete horas. Su altura es de 1949 metros, es el pico más alto de las Sierras Chicas. Su territorio es un parque provincial y también una reserva privada.

Los Gigantes, en el valle de Punilla, están a 2400 metros sobre el nivel del mar, en plenas Sierras Grandes. Los Lisos es la puerta de entrada al macizo, abarca una docena de valles con cascadas, arroyos, vertientes, pozos, cañadas, ríos subterráneos, acantilados, mogotes, cajones, cuevas naturales, miradores, grutas, grietas y todo tipo de recovecos para explorar. Son unas 800 hectáreas que tienen diferentes opciones con distintos niveles de dificultad para hacer rappel, cabalgatas, caminatas y trekking.