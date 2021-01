Córdoba: siguen y preocupan las aglomeraciones de jóvenes en los ríos

Se reforzaron los controles, pero en algunos puntos los chicos los evadieron Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

CÓRDOBA. Las aglomeraciones en los ríos de Córdoba, protagonizadas principalmente por jóvenes, siguen siendo difíciles de controlar. Este fin de semana, con más controles e incluso vallados en los balnearios, la situación se repitió en puntos alejados de esos operativos.

Los principales inconvenientes se habían producido el jueves y el viernes pasados en Calamuchita y en Mayu Sumaj (Valle de Punilla).

El sábado, la policía y la municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita instrumentaron un operativo en el balneario El Puchuqui para evitar que, como en los días anteriores, los jóvenes accedieran por diferentes puntos del río y se produjeran aglomeraciones. Unos 50 efectivos policiales, acompañados por personal municipal, son los responsables de que entren grupos reducidos y se vayan ubicando a lo largo de la costanera respetando el distanciamiento social.

Pero ayer los amontonamientos fueron río abajo de El Puchuqui, el balneario vallado. Se observó no solo falta de distancia social, sino también un uso casi nulo de tapabocas. LANACION intentó comunicarse con las autoridades de turismo municipal y con el intendente, pero no respondieron.

En el Valle de Punilla, hubo más controles en los balnearios de Villa Carlos Paz, Mayu Sumaj y San Antonio de Arredondo; también alcanzaron a las playas de Cuesta Blanca, Icho Cruz y Tala Huasi. El comisario mayor Cristian Cattaneo, titular de la Departamental Punilla, explicó que son operativos de saturación para concientizar a los visitantes sobre las medidas sanitarias. "Se van a estar controlando las playas con recursos policiales como el escuadrón motorizado, móviles, infantes, personal del Operativo Verano y la Guardia de Infantería, como así también personal de inspectoría de las distintas comunas", apuntó.

El ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, y la jefa de la policía de Córdoba, comisaria general Liliana Zárate Belletti, realizaron un sobrevuelo por las zonas turísticas anteayer. Incluyó las localidades de Anisacate, Villa Los Aromos, Los Reartes, Potrero de Garay, Santa Rosa de Calamuchita, Villa General Belgrano, Cuesta Blanca, Mayu Sumaj, San Antonio e Icho Cruz. Además de control, recabaron datos para el diseño de la prevención.

Las imágenes de los días previos son parecidas a las de todos los veranos, cuando en especial la gente joven genera puntos de reunión en determinados lugares. La posibilidad de acceder a las playas por diferentes sectores hace que la vigilancia dispuesta en los ingresos principales sea absolutamente insuficiente.

El viernes la jefa comunal de Mayu Sumaj, Mara Albelo, admitió que había existido "descontrol" y por eso ya el sábado se avanzó en la restricción de las entradas y en determinar una capacidad límite para garantizar que se cumpla con el distanciamiento. Explicó que como la gente no puede acceder por el ingreso formal, llegó "por el río y por el campo. Colectivos y combis traían gente continuamente, y no se puede". La playa estaba zonificada, pero no se respetaba.

Las limitaciones en ese punto determinaron que muchos jóvenes se fueran a la Curva de San Antonio, muy cerca de la comuna de San Antonio de Arredondo. La intendenta Patricia Cicerone contó que debió llamar a la policía, y cuando no se respetaban las medidas, se desalojaba a la gente.

