Se detectaron 120 casos de coronavirus en el barrio 1-11-14, 373 en el barrio 31 y 26 en el resto de los barrios Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de mayo de 2020 • 10:40

Esta mañana, en el reporte diario de las autoridades nacionales, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, informó que son 519 los casos confirmados de coronavirus en los barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que representa el 29 por ciento del total en ese distrito, en tanto que "el porcentaje de positividad en el barrio Mugica de Retiro es alto, del 67 por ciento".

Asimismo la funcionaria explicó que se detectaron 120 casos de coronavirus en el barrio 1-11-14, 373 en el barrio 31 y 26 en el resto de los barrios, por lo que aludió a la "importancia" de las "acciones de detección precoz" en esas zonas.

Con estas cifras, se confirmó el crecimiento de casos en zonas donde hay hacinamiento, donde el nivel de higiene es bajo y donde la cuarentena se respeta poco por la necesidad de los vecinos de salir a trabajar. El día en que se registró el primer caso en estos barrios fue el 3 de marzo y desde entonces hubo más de 500 contagiados.

Se detectaron 120 casos de coronavirus en el barrio 1-11-14 Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Vizzotti también anunció que mañana comenzarán con la detección de casos de coronavirus en el barrio 1-11-14 en el marco del programa Detectar , que ya se lleva adelante en el barrio Mugica y que busca testear a personas con sintomatología de Covid-19 para darles atención temprana y aislarlas de ser necesario en caso de ser positivas.

En el país, en total, ya son 5776 los positivos. 165 fueron detectados en las últimas horas. Los números de este modo muestran que la incidencia del virus es de 12,7 por cien mil habitantes. El promedio de edad de los contagiados es 41 años. Los muertos son 300, lo que representa un índice de letalidad del 5,2 por ciento. La edad promedio de los fallecidos es 76 años.

Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Por su parte, son 22 las provincias argentinas que registran casos y 160 pacientes se encuentran internados en terapia intensiva. 1757 personas recibieron el alta y más de 63.000 que se hicieron los test dieron positivo.

En la Ciudad

El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, volvió a referirse hoy a las salidas con niños autorizadas en la Ciudad y advirtió que los menores de edad pueden salir con sus padres pero no a hacer compras. "No queremos eso, por eso los comercios esenciales no abren sábado y domingo, los nenes no pueden salir a hacer compras con los padres, solo a pasear", dijo el funcionario en radio Mitre .

Además informó que durante la semana se registra una movilidad de 30 por ciento y que ese dato baja al 15 por ciento los sábados y al 11 los domingos y dijo: "Como el fin de semana cae la movilidad los niños pueden salir. Pero no queremos que vayan a hacer las compras a no ser que esté solo el papá o la mamá".

Según el parte de esta mañana, el 67 por ciento de los casos confirmados reside en la Ciudad y en el Gran Buenos Aires.