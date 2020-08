Distancia social y medidas de higiene serán las claves para la vuelta a clases Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de agosto de 2020 • 20:08

La Ciudad proyecta que más de 5000 alumnos vuelvan a las aulas el 7 de septiembre próximo, según trascendió de fuentes del gobierno porteño. El objetivo de este regreso anticipado, teniendo en cuenta la situación epidemiológica en la Capital, es priorizar a unos 5100 alumnos que desde que se suspendieron las clases no tuvieron contacto con sus docentes. Son estudiantes que en estos casi cinco meses no respondieron a las tareas y no tuvieron vínculo con la escuela.

Después de que San Juan y Formosa regresaran a las aulas esta semana de manera presencial, la Ciudad se postula como la tercera candidata, aunque desde el Ministerio de Educación de la Nación confiaron a este medio que no existe autorización al respecto, y que esa decisión aún no está en la agenda de trabajo, al menos por el momento.

Al poco tiempo de haberse suspendido las clases, el gobierno porteño salió a relevar cuál era la situación de los alumnos y realizó una encuesta para saber qué porcentaje sostenía un vínculo con la escuela. Si bien los resultados fueron positivos, ya que casi un 90 % respondió que tenía contacto con la escuela, luego se diseñaron nuevas encuestas para profundizar en la frecuencia y la calidad del vínculo. Detectaron, según el borrador que justifica el regreso a las aulas en una primera fase, que un porcentaje de los chicos, aunque menor, quedó fuera del sistema educativo.

Noticia en desarrollo