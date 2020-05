Para el ministro de Educación, NicolásTrotta, las provincias sin casos o con poca circulación del nuevo coronavirus podrían empezar las clases a mediados de julio Fuente: Archivo - Crédito: Mauro V. Rizzi

Las chances de un regreso anticipado a las aulas en las provincias que no registran casos de Covid-19 desde hace 45 días, como también en las únicas dos que no tienen contagios hasta el momento (Formosa y Catamarca), se hicieron más fuertes luego de las declaraciones del ministro de Educación, Nicolás Trotta . El funcionario insistió con la vuelta a clases de manera escalonada según las distintas jurisdicciones. "Son cosas que discutimos hace tiempo, pero es probable que en algunos lugares donde la circulación del virus está más controlada, las clases puedan comenzar con antelación. Incluso antes del mes de agosto", señaló.

Las escuelas rurales, agregó, también entran en este nuevo esquema. Aunque en todos los casos, cada institución deberá estar preparada para responder a los protocolos de actuación que hoy están en plena redacción. Sobre este tema, afirmó que el distanciamiento social será uno de los puntos clave. "Todos deberán cumplir con este requisito, y no solamente en las aulas sino en todos los espacios de la escuela", advirtió. Por eso, desde el Ministerio de Educación evalúan que, en una primera instancia, ese regreso se haga dentro de un esquema mixto, entre las clases presenciales y la enseñanza remota . "No podemos hablar de virtualidad con la realidad de nuestro país, que es tan dispar. Pero sí, se dividirá la semana según los grados. En principio, y hasta ver cómo reacciona el sistema, hay chicos que irán unos días a la escuela y otros se quedarán en casa. Y otro punto importante es que no podrá haber vínculo entre los alumnos de las distintas aulas. Es la base del esquema europeo, que se puso en práctica para poder aislar a determinado curso en caso de que aparezcan nuevos contagios".

Con respecto al regreso escalonado, Trotta volvió a mencionar que la urgencia está puesta en los ciclos de terminalidad. Es decir, los alumnos que en marzo comenzaron sexto o séptimo grado de la primaria, según la jurisdicción; el último año de la secundaria y también los chicos que este año terminan el nivel inicial, o sala de cinco.

"La fecha que se estaba discutiendo a mediano plazo era agosto, pero la verdad es que ante este nuevo escenario en las provincias que no registran nuevos casos de hace 45 días, o también en la ruralidad, podría adelantarse a mediados de julio, cuando en algunas provincias terminan las vacaciones de invierno. No es por el momento un calendario posible para el área metropolitana. Porque insisto, esta no es una decisión educativa, sino epidemiológica", resume Trotta.

La idea, según el ministro, es establecer una hoja de ruta con los especialistas y los epidemiólogos, y debatirlo luego en el marco del Consejo Federal de Educación. "La decisión final va a estar en cabeza de cada gobierno provincial, que cumpla además con los protocolos que se acuerden llegado el momento", deslizó.

Respecto al área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Trotta afirmó que todo dependerá de los tiempos que marque la evolución de la pandemia en términos sanitarios. "No podemos anticiparnos, sobre todo en este momento. Las próximas semanas son muy importantes y habrá que seguir el día a día. Cómo y dónde crecen los contagios. Pero esto no quiere decir que algunas escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires, alejadas de los epicentros urbanos, sigan el calendario de las jurisdicciones menos afectadas".

Por último, se refirió al uso de Internet para los alumnos y apuntó: "Estamos trabajando en dos puntos adicionales, por un lado el esquema de la gratuidad en la navegabilidad educativa y, por otro lado, avanzar en la conectividad en las escuelas. Hoy, el 60 por ciento de las escuelas no están conectadas ".