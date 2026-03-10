Quién es Lara Ghione, la niña prodigio de Rosario que se graduó de la universidad con solo 12 años

En diciembre de 2025, Lara Ghione rindió un examen y se recibió de Community Manager, con tan solo 12 años. La joven posee un coeficiente intelectual de 132 puntos y finalizó sus estudios terciarios a muy temprana edad. Su perfil expone las características de las personas con altas capacidades intelectuales y detalla los retos de la adaptación en las aulas argentinas.

La historia de Lara Ghione, la chica genio

La alumna finalizó la Diplomatura en Community Management dictada por la Universidad Abierta Interamericana (UAI), un título que la habilita como estratega para la gestión y creatividad de marcas u organizaciones. La estudiante rindió su evaluación final de forma oral frente a los jurados de la institución y en diálogo con LA NACION, la joven detalló su experiencia académica. “Fue muy lindo, conocí personas de Neuquén y San Juan. Aprendí de diferentes culturas”, explicó. Sus días transcurren entre la asistencia al colegio, las clases de danza y las prácticas de canto. Su sueño a futuro incluye la posibilidad de subir a un escenario.

Lara toma clases de danza y sueña con ser bailarina

El diagnóstico cognitivo y los hitos de su desarrollo

La estudiante nació con Altas Capacidades Intelectuales y tiene TDAH. Su coeficiente intelectual alcanza los 132 puntos, una cifra superior al promedio nacional de 93.

La socióloga Judy Singer creó el término neurodivergencia en 1998 para describir los sistemas nerviosos con combinaciones exclusivas de capacidades y necesidades. La niña mostró señales de esta condición desde sus primeros meses de vida, debido a que a los tres meses logró sentarse sola, a los seis meses dijo “mamá” y “papá”, y al año articuló oraciones completas. A los dos años formuló preguntas sobre la democracia y sobre los motivos de la elección de los colores celeste y blanco para la bandera argentina. A los cuatro años leyó cuentos de forma autónoma.

La joven rosarina se recibió en la universidad a los 12 años

Los obstáculos en el sistema educativo tradicional

El sistema de enseñanza presentó barreras para el desarrollo de la niña, ya que cinco colegios rechazaron su matriculación. La alumna cursa actualmente el séptimo grado en la escuela Biró de Fisherton, donde a los seis años sufrió la separación de su grupo de primer grado por sus conocimientos avanzados. La estudiante relató sus dificultades para lograr la comprensión de los docentes. “Me tenía que sentar a explicarles a las maestras que mi cerebro funciona diferente y que cada uno tiene sus tiempos”, expresó.

La joven enfrentó episodios de bullying y atravesó un cuadro depresivo. “Fue una etapa dura, me acuerdo la mitad de las cosas. La pasé tan mal que no me acuerdo de lo otro”, sintetizó. La niña recibió educación por fuera de la institución con maestros particulares. Su madre, Yamila Romero, presentó proyectos contra el acoso escolar ante distintos partidos políticos, quienes recibieron las propuestas y evitaron nuevas convocatorias para tratar el tema.

“Quiero salir al mundo a contar cómo soy”, dijo su madre sobre aquel momento crítico. Hoy difunde su experiencia mediante videos en la red social de Instagram. “Mi cerebro no sigue el mismo camino que la mayoría, pero llega. Y a veces, más rápido”, sostiene en sus publicaciones.

La historia de vida de Lara Ghione

La herencia familiar y los métodos de crianza

El diagnóstico médico de la niña resolvió interrogantes en su entorno familiar. Los profesionales en Córdoba confirmaron la transmisión hereditaria de las Altas Capacidades por vía materna. La madre de la niña comprendió su propia historia a los 37 años. “Siempre fui la rara del colegio y sentía algo diferente en mi persona. Cuando fuimos a Córdoba a hacernos los estudios con Lara me entrevistaron y dijeron que las Altas Capacidades se heredan por parte de la madre”, expresó Romero. Sus capacidades cognitivas le permitieron recibirse de periodista, Project Manager y extraccionista.

La crianza requirió métodos específicos. Yamila y su esposo respondían las consultas de su hija con un trato de persona adulta, una dinámica que generó rechazo en algunos sectores de la familia. “Nosotros –con su esposo- le contestábamos como a una persona adulta y eso generó que algunos familiares estén en contra de esa enseñanza. Para mí fue muy fácil, ella piensa igual a mí, siente las mismas cosas y eso hizo que nos entendamos desde el principio”, aclaró Romero. La madre enseñó estrategias de adaptación para la vida diaria de su hija. “El mundo ya está hecho y uno se tiene que adaptar. Si a vos te molestan los ruidos, ponete tapones”, ejemplificó.

El diagnóstico de neurodivergencia impulsó nuevos métodos de aprendizaje en su entorno familiar

La visión personal sobre la neurodivergencia

El sitio especializado Neurodivergencia & Co. indica la existencia de 1600 millones de personas neurodivergentes en el mundo, una cifra que representa el 15% de la población global. La diferencia cognitiva genera perfiles retraídos y con escasa sociabilización, pero la joven desafía estas estadísticas con sus actividades extracurriculares.

El caso de la estudiante desafía los manuales médicos. “Las personas que tenemos TDAH tenemos Altas Capacidades, discalculia, autismo… a veces se dice que no prestamos atención y en realidad nuestro cerebro está en otra dimensión. La mayoría de los neurodivergentes son ‘metiditos para adentro’ y diferentes a mí, aunque todos seamos distintos entre sí. Aunque vos tengas neurodivergencia, no somos todos iguales”, comparó.

Lara demostró su alto coeficiente intelectual desde que era pequeña

La joven rechaza las etiquetas de superioridad intelectual. “Cada vez que un compañero o un docente decía en el colegio ‘Lara es diferente’, todos me empezaban a tratar distinto, como si tuviera una mente superior y eso no me gusta. Me trataban como si fuera una prodigio y no me gusta ese trato. Soy una nena de 12 años”, sostuvo.

La estudiante exige mayor preparación en el ámbito escolar. “Siempre me sentí distinta, pero cada uno tiene su peculiaridad. No somos todos iguales. Esto recién empieza y cuando se descubran más personas así va a ser más fácil para los docentes, quienes tendrán que capacitarse. Espero que mi caso abra un camino para los demás”, argumentó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Federico Marín.