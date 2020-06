En una escuela de la localidad de Caspalá, ayer, comenzaron las clases presenciales

Jujuy fue la primera provincia en suspender las clases presenciales; lo hizo unos días antes que el resto del país, y ayer se convirtió en la primera en retomarlas, con la reapertura de 70 escuelas rurales que funcionan bajo la modalidad albergue. Tanto en marzo como ahora, el gobierno nacional cuestionó las medidas del gobernador radical Gerardo Morales, y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, calificó hoy la decisión del gobierno de Jujuy de acto de irresponsabilidad.

"La semana pasada hablamos dos veces por videollamada con el gobernador y le manifestamos nuestra oposición. Nos parece que no es el momento para regresar [a clases], no están dadas las condiciones. No es seguro, y priorizamos en este momento el cuidado de la salud. No hay que apurar los tiempos, porque una decisión como esta también tiene un impacto en la estrategia nacional. Dialogamos con todas las provincias para crear consensos, y además de ser una decisión que va en contra del Consejo Federal de Educación es una irresponsabilidad absoluta", dijo Trotta.

Y agregó: "Sobre todo después de haberse detectado nuevos casos de coronavirus en la provincia, que hicieron que San Salvador y otras tres localidades jujeñas volvieran a la fase 1 de la cuarentena".

La reapertura de las escuelas jujeñas está dividida en cuatro fases. La primera, que comenzó hoy, incluyó a unos 1500 alumnos dentro de un plan denominado de apoyo escolar, optativo. La ministra de Educación de la provincia, Isolda Calsina, afirmó a LA NACIÓN que la de hoy fue una jornada festiva y que fueron muy pocos los alumnos que no concurrieron a la escuela.

"Son chicos que por su situación de vulnerabilidad no lograron sostener el vínculo con sus docentes, que no tienen conectividad. Se lo planteamos al ministro Trotta, lo imperioso de volver a la escuela convertida en un centro de apoyo para no seguir ampliando la brecha. Él manifestó su opinión, pero en la provincia pesó la necesidad de avanzar, y siempre teniendo en cuenta la situación sanitaria".

Decisión

"Hemos tomado la decisión como gobierno porque las condiciones estaban dadas. Jujuy no tenía más de seis casos hasta ayer, cuando se confirmaron dos más, y eso hizo que San Salvador y otras tres ciudades aledañas volvieran a fase 1. Pero esto no tiene ninguna relación con estas escuelas, que están en medio de la cordillera y en la yunga jujeña, son comunidades muy aisladas, que precisan de la presencialidad como única alternativa. Si los chicos no van a la escuela están en el campo llevando al ganado a pastar, a las llamas y las ovejas", amplió.

La modalidad en estas instituciones albergue, explica Calsina, es que los alumnos se quedan 20 días corridos en la escuela y se van luego otros 10 días a sus casas. "Por una cuestión de prevención, tuvimos que posponer el inicio en 38 escuelas que están en la franja fronteriza con Bolivia. Tomamos todos los recaudos, y con este programa estamos pensando en llevar equidad donde la pandemia está profundizando cada vez más la brecha", señaló la funcionaria.

La fase dos, explicó Calsina, se implementará a partir del lunes próximo, y sumaría a las clases presenciales a otros 12.000 estudiantes de escuelas rurales que no pertenecen a la modalidad albergue. La fase 3, siempre que el panorama epidemiológico lo permita, está prevista para el 29 de junio, e incorporará a los estudiantes más vulnerables en lo pedagógico de zonas urbanas. La fase 4, por último, tiene fecha para el próximo 13 de julio.

"Para ese momento todo el alumnado volvería a la escuela si las condiciones sanitarias lo permiten -insiste Calsina-. En el programa diseñado para las últimas etapas la idea es que cada grado vaya solamente una vez por semana a la escuela, de manera tal que pueda respetarse el protocolo aprobado".

A pesar de la decisión del gobierno de Jujuy, Trotta dijo que no recibió presiones del resto de los gobernadores, como tampoco teme a un efecto cascada. "Desde hace un mes estamos trabajando en los protocolos que garanticen un regreso seguro junto con todas las jurisdicciones del país. Creemos que agosto, excepto para el AMBA, es una fecha posible. Buscamos el diálogo y el consenso. No me preocupa el efecto cascada, sino lo que pueda ocurrir por una mala decisión. Que un mal resultado tomado de forma individual postergue el regreso a las aulas que se construye de manera colectiva".