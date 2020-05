Según los oncólogos, la primera consulta no se puede postergar porque define el riesgo, el pronóstico y la posibilidad de tratamiento inmediato Crédito: Patricio Pidal / AFV

Organizar la vida en medio de esta inédita pandemia de coronavirus resulta tedioso, angustiante y decenas de adjetivos más , pero es cierto que contamos con muchísimas herramientas que nos ayudan a resolver el día a día. Nuestro mundo se detiene, las costumbres y roles cambian abruptamente, la ansiedad le gana a todo y los pensamientos oscuros con respecto a la enfermedad y la economía familiar resultan inexorables.

La primera riqueza es la salud, dijo alguna vez Ralph Waldo Emerson y nadie lo duda. Por eso surge la angustia cuando vemos suspendidos nuestros controles médicos de rutina, ni qué hablar la cantidad de cirugías programadas que debieron suspenderse. ¿Y los controles oncológicos? ¿Las mamografías y ecografías que deben realizarse todas las mujeres, pero muy especialmente aquellas pacientes que padecieron cáncer de mama? ¿Qué pasa por la cabeza de quiénes están controlando un nódulo, que deben chequearse más seguido para saber si ha crecido o modificado?

La pregunta es si la culpa y emocionalidad por el chequeo postergado resulta más grave que irrumpir en un centro de salud, con todos los riesgos que esto significa, para sentir el alivio del mandato médico cumplido.

Juan Ignacio Hernández Morán, jefe de Sala de Clínica Oncológica del Instituto de Oncología Angel Roffo, oncólogo clínico del Sanatorio Mater Dei y del CDU, también pone el acento en la palabra ansiedad. "Nuestros pacientes tienen una emocionalidad especial y tratamos de tomarlo muy en cuenta. A veces podemos ayudar mucho con solo una charla telefónica. Lo que estamos viviendo es inédito por lo tanto tuvimos que reformular la manera de trabajar. Frente a la pandemia, mi decisión fue dividir a los pacientes en tres grupos. Primero, los que hacen tratamientos activos, como quimioterapia y radioterapia, que no pueden ser suspendidos ni postergados. El segundo grupo son los pacientes en vigilancia, aquellos que no tienen evidencia actual de la enfermedad. En estos casos se trata de diferir los controles. Y después tenemos a los pacientes de primera vez, con diagnóstico oncológico reciente", dice.

Esa primera consulta, explica Hernández, no se puede postergar ya que en la visita se define el riesgo, el pronóstico y la posibilidad de tratamiento inmediato .

Consultorios médicos cerrados de un día para el otro. Recetas de medicamentos digitales, consultas telefónicas, videollamadas. Así es el inédito contexto que intenta evitar la aglomeración de pacientes en las salas de espera de los hospitales y consultorios particulares.

Lucas Cogorno es médico ginecólogo del Hospital Británico, especialista en mastología y miembro de la Sociedad Argentina de Mastología. Consternado como el resto, explica que no cerró el consultorio, que de ninguna manera puede hacerlo.

"Lo que hicimos fue reorganizar y priorizar. Los controles habituales se pueden prolongar. También las pacientes de más de 65 años asintomáticas pueden esperar un poco más. Pero de ninguna manera podemos dejar desamparadas a quienes nos necesitan. Hacemos teleconsultas y evaluamos si se justifica realizar un estudio o una visita. Hace dos semanas estaban casi todos los centros cerrados, los turnos programados se suspendieron. Pero la realidad es que la gente sigue teniendo infartos, sigue teniendo cáncer. Tuvimos que reeditarnos. Damos turnos espaciados y se seleccionan esquemas. Por ejemplo un esquema de quimioterapia que provoque menos neutropenia (disminución de los glóbulos blancos). En otras pacientes se pospone la cirugía y mientras se les da medicación hormonal vía oral. Y a las pacientes operadas trato de darles el alta el mismo día", dice.

¿Cuáles son los síntomas que sí o sí ameritan una consulta? "Algún bulto que no tenías, hundimiento, inflamación en los ganglios o sangrado en el pezón", detalla Cogorno.

El caso de Amelia Salvoni, operada de una mama el 16 de marzo en el Instituto Quirúrgico del Callao, es una de las tantas postales increíbles de los días que nos toca vivir. "En diciembre del año pasado vieron algo en mi ecografía. En febrero me hicieron la biopsia y se supo que tenía un carcinoma. Me dieron la fecha de la cirugía y justo se desencadenó todo. Entré al quirófano cuando empezaba la cuarentena, con todo lo que esto significa. Pero afortunadamente me pude operar. Fue una cirugía ambulatoria. Todo muy fuerte. Mi hermano me dejó en el instituto, mi amiga del alma me acompañó en la previa (sin abrazos físicos, pero sí esos que se dan desde el alma) y me buscó mi exmarido, que llegó con guantes y barbijo. Las curaciones fueron otra odisea por temas de comunicación, de no querer invadir. ¡Me dejé la faja siete días cuando en realidad no hacía falta! Detalles. Lo importante es que soy una afortunada por haber podido ser tratada. El resultado fue bueno; ahora estoy por comenzar radioterapia. Iré con mi auto y el permiso, escuchando alguna hermosa canción y sabiendo que todo esto, lo mío y lo del mundo, también pasará", relata.

El cáncer es un problema de salud mundial y el de mama es la principal causa de muerte por cáncer, entre las mujeres en los países desarrollados y en la mayoría de los países en vías de desarrollo. Es fundamental la detección precoz, ya que las posibilidades de curación que se detectan en su etapa inicial son altísimas. Se sabe que la técnica más eficaz para descubrir precozmente una lesión maligna es la mamografía, capaz de detectar el problema en estadíos muy incipientes de la enfermedad.