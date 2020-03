Juan Pablo Luque, intendente de Comodoro Rivadavia

Ana Tronfi Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de marzo de 2020 • 09:38

COMODORO RIVADAVIA - Sin casos positivos de coronavirus y con 1.400 aislados, esta ciudad -la mas poblada de la Patagonia sur y centro económico de la cuenca del Golfo San Jorge- sumó ayer otro capítulo a la historia del COVID-19: el intendente de Comodoro, Juan Pablo Luque, anunció que junto a la totalidad de la planta política donará el 50% del sueldo "compra de insumos sanitarios y atención de cuestiones sociales" derivadas del operativo para contrarrestar el avance de la pandemia.

"No se trata de ninguna medida demagógica. Nosotros desde la política no podemos mirar lo que ocurre desde una mirada diferente a la que tiene la gente. La situación es compleja. El que tiene una peluquería, un taller mecánico, no factura. En el municipio tuvimos una fuerte caída en la recaudación y decidimos tomar esta medida", aseguró Luque a LANACION .

Bajo el hashtag BajenseLosSueldos , una convocotaria en redes provocó anoche un cacerolazo en diferentes puntos del país. En Comodoro, la resolución municipal indica que la medida alcanzará a intendente y vice, secretarios y subsecretarios, algunos integrantes del Tribunal de Cuentas y miembros del Ente de Control de Servicios Públicos.

Sin pacientes confirmados, Chubut mantiene cerradas sus fronteras -solo se permite el paso de camiones de abastecimiento- y suspendidos todos los vuelos. Según confirmó el Ministerio de Salud de esta provincia, hay un total de 13 casos sospechosos en Chubut, de los cuales cinco corresponden al Área Programática de Comodoro que comprende los departamentos de Escalante, Sarmiento y Rio Senguer.

A ello hay que sumarle que este lunes también se descartó un segundo caso sospechoso en Comodoro, un hombre que estaba internado desde el lunes 23 de marzo tras regresar de un viaje por Brasil.

En el caso de esta ciudad, una localidad de tránsito y la mas poblada de la provincia, Luque aseguró que "al menos tres factores nos mantienen todavía en esta situación. Actuamos rápido y viendo lo que pasaba en el mundo. Hicimos un trabajo fuerte en nuestras fronteras. El segundo fue controlar a través de listados a todos los pasajeros que llegaron desde el exterior y que tenían con destino final Comodoro y Rada Tilly. Pedimos los listados y obligamos a la cuarentena con la ayuda de la policía Federal".

Agregó como tercer factor "una dosis de suerte. La gente que no cumplió la cuarentena y había viajado no fueron justamente casos de coronavirus".

Luque aseguró que junto al equipo de gobierno tomó la decisión tras el discurso del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Consideró que "todos debemos hacer un esfuerzo en este momento, porque hablamos de una situación muy compleja para toda la sociedad. Estamos en un momento crítico mundial y todos debemos hacer un esfuerzo en este momento porque hablamos de salud, el bien más preciado".

Agregó que "es una medida que todos los funcionarios comprendieron y apoyaron porque somos servidores públicos y tenemos que darle garantías a nuestra población de que se están utilizando los recursos posibles para evitar que el virus ingrese a la ciudad, y para atacarlo si eso sucede".

Sostuvo que "en Argentina afortunadamente tenemos un presidente que se anticipó y tomó medidas urgentes para cuidar la salud de la población. Hay muchos actores y sectores productivos perjudicados pero la economía se recupera, la salud no. Por eso entendimos que este municipio también tiene que sacrificarse, como lo está haciendo cada comodorense".