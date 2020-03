No está claro en las redes si la iniciativa para expresar el pedido a los funcionarios se realizará a las 21 o 21.30 Fuente: AFP

30 de marzo de 2020 • 19:21

Con el hashtag #PolíticosBajenseLosSueldos, en las redes sociales avanza el pedido de solicitar a los miembros de la clase política argentina que bajen el monto de sus salarios como una forma de paliar la crisis económica que provocaría la pandemia del coronavirus .

Para darle mayor visibilidad a ese mensaje que, en las últimas horas, se volvió tendencia, los usuarios convocan a un cacerolazo para esta misma noche.

La iniciativa propone que la rebaja alcance a miembros de los tres poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-.

En este marco, se exige que esta rebaja salarial sea realizada a fin de enfrentar la posible caída en la economía derivada de la cuarentena obligatoria que el Gobierno decretó para enfrentar el avance del coronavirus.

Los usuarios no están unificados en torno a los alcances de la iniciativa. Algunos de los que adhieren a la consigna quieren fijar un techo de 50.000 pesos para el salario de los políticos, mientras que otros no mencionan ningún monto ni límite explícito y también están los que exigen directamente que los funcionarios no cobren nada por "al menos 60 días".

También ocurren diferencias con el cacerolazo de esta noche, que algunos organizan para las 21 horas de hoy, y por un minuto. A la vez, otros lo planifican para las 21.30, y con una duración de 10 minutos.

En este contexto y antes de que el pedido se multiplicara en las redes, el gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés , anunció hoy una rebaja de su salario y el de todo su gabinete.

Tal como lo sugieren algunos de los usuarios que promueven la protesta de hoy, el tope de los salarios de los funcionarios de ejecutivo correntino será de 50.000 pesos, según consigna el medio local El Litoral.

En la misma línea, en tanto, el intendente de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque , aseguró que tanto él como el viceintendente, los secretarios y subsecretarios donarán el 50 por ciento de sus salarios para la lucha contra la pandemia.

En consonancia con los dos casos mencionados, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou anunció el jueves pasado una rebaja en los salarios y las jubilaciones de los funcionarios públicos de dicho país para crear un "Fondo de coronavirus" .