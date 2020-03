Ante el aislamiento por el avance del coronavirus, la psicóloga Magdalena Wagner optó por atender a sus pacientes a través de videollamadas

Desde hace dos semanas, Jimena siente mucha angustia. Por momentos se queda sin aire, no se concentra en nada, siente que el mundo es un lugar peligroso y tiene miedo todo el tiempo. Había olvidado esas sensaciones que años atrás la habían llevado a realizar un tratamiento terapéutico. "Aislamiento social", "pandemia" y "virus" fueron algunas de las palabras que dispararon su desestabilización emocional que culminó en una crisis de angustia cuando su terapeuta le dijo que no atendería más en su consultorio, por las medidas el aislamiento social obligatorio y preventivo para evitar el avance del nuevo coronavirus .

"Me ofreció seguir de manera virtual, por teléfono o por la computadora. Me resultó raro, no me animaba al principio, pero prefería eso a perder mi espacio con ella. Sentir su voz y hablar me hizo bien, me tranquilizó. Al día siguiente le consulté si podíamos tener más sesiones por semana, porque las necesito y me está ayudando a atravesar esta crisis de ansiedad. Tengo mucho miedo por mis padres, por mis hijos y por mí", cuenta Jimena.

En medio de la pandemia , los psicólogos advierten que no hay un marco teórico para una situación así y las respuestas terapeúticas se van construyendo día a día, espontáneamente. Los grupos de profesionales y académicos están actuando con mucha rapidez y a sus pacientes les ofrecen acompañamiento a distancia, por teléfono o por redes sociales.

"Algunos de mis pacientes no se animaron a la sesión de terapia virtual cuando se los ofrecí la semana pasada, ante la inminencia de la cuarentena. Otros sí, pero luego desistieron, porque no encontraban la intimidad de un espacio físico para hacerlo dentro de sus casas.", señalaMagdalena Wagner, miembro de Aifan, una asociación civil sin fines de lucro, que brinda asistencia psicológica y psiquiátrica a adultos y niños. "Les envié por WhatsApp la guía elaborada hace pocos días por la Facultad de Psicología de la UBA para que los asista en el aislamiento y les ofrecí abrir el canal de comunicación que ellos prefieran, cuando lo necesitaran. Eso ayudó a abrir un diálogo por distintas redes y voy construyendo el acompañamiento día a día", agrega.

Los terapeutas consultados por LA NACIÓN confirman que el acercamiento de sus pacientes a la virtualidad es tímido, pero luego de probarlo, como le pasó a Jimena, siguen adelante y han pedido más sesiones de las habituales para calmar esta etapa de angustia. "La amenaza es real y las cuarentenas, en términos psicológicos, incrementan, especialmente, los trastornos de ansiedad y de depresión . Es una medida perjudicial para la salud, pero provoca menos daño que contagiarse la enfermedad.", explica el doctor Martín Etchevers, profesor titular de Psicoterapias, emergencias e interconsultas en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.

El académico y secretario de investigaciones de esa casa de estudios dice que esta práctica de atención remota a pacientes es algo que ya se estaba haciendo hace tiempo en la Argentina, aunque aún no hay legislación que la regule como en Holanda o los países nórdicos. La norma va atrás de los avances tecnológicos, la videollamada no está prohibida ni permitida, hay un vacío legal al respecto. "La pandemia obliga a adaptarse a otra rutina y la población debe seguir su tratamiento en este contexto, ya que no hay antecedentes de una pandemia y se desconocen los efectos psicológicos que va a provocar.", agrega. En la Facultad de Psicología de la UBA se está formando un equipo académico para atender especialmente a profesionales de la salud, que están sufriendo en primera línea las consecuencias de esta situación sanitaria.

Demanda

"Tuve una demanda altísima en estas últimas semanas y ofrecí atender por teléfono. El 70% aceptó porque la gente necesita su espacio terapéutico, es un momento de mucha angustia. Lo que más les afecta a mis pacientes es no saber cuánto va a durar esta pandemia y no poder representarse en el tiempo para organizar sus vidas.", explica una psicóloga de larga trayectoria, que prefiere resguardar su identidad. Tuvo que cerrar su consultorio en la ciudad y atiende por teléfono a varios pacientes por día con trastornos de ansiedad. Muchos de ellos le pidieron duplicar las sesiones semanales.

"Lo traumático ocurre cuando un hecho supera la capacidad de afrontamiento de una persona, cuando no se lo puede ubicar dentro de las categorías habituales y eso la desborda. En el acompañamiento terapéutico tratamos de ayudar al paciente a buscar herramientas para reubicarse en esa nueva realidad.", explica Walter Audero, psicólogo y miembro del Equipo de Estrés Postraumático del Hospital Alvear. Con una larga trayectoria en atender a víctimas de tragedias colectivas como las de Cromañón y Once, recalca la importancia de mantenerse cerca de sus pacientes, porque no pueden abandonar sus tratamientos, muchos de ellos con apoyo de psicofármacos que necesitan ser controlados. "Es difícil convivir con la incertidumbre y que quienes te tienen que dar respuestas, no las tienen. En la Argentina nos ayuda tener una conducción clara que da la sensación de que te están cuidando. La simbolización colectiva es mucho más sostenedora que la individual", agrega.

En el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que ordena el aislamiento social para todo el país, el Ministerio de Salud de la Nación emitió una resolución con recomendaciones para la asistencia y continuidad de la atención ambulatoria en salud mental durante la pandemia. En ella considera "necesario recomendar que en el caso de los tratamientos por problema de salud mental que se realizan en forma ambulatoria, puedan arbitrarse los medios para que los mismos puedan se llevados adelante de manera remota." y agrega que "se recomienda utilizar aquellos medios de comunicación que hagan posible la continuidad. lo cual a su vez contribuirá a evitar recaídas y permitirá contener a las personas en este contexto de emergencia."

Sin embargo, los profesionales entrevistados por este medio están preocupados porque muchas empresas de medicina prepaga decidieron no reconocerles sus honorarios por sus consultas en forma virtual durante este período de aislamiento obligatorio. Sobre este punton, fuentes de la Unión Argentina de Entidades de Salud del sector privado (UAS) señalaron: "Dentro del universo de empresas que conforman la cámara hay compañías que reconocen la atención virtual de los pacientes en tratamiento psicoterapéuticos y otras, no. Esta crisis nos está afectando a todos por igual, vamos día a día. Dentro de la UAS se discuten estas necesidades nuevas que aparecen y hay opiniones que hoy dicen que no y mañana pueden ser modificadas."

Trabajar en red

"Tengo miedo de que mis papás se mueran, son mayores y están solos", "tengo ataques de pánico y no sé qué hacer", "no tengo agua", "gracias por escucharme, sólo necesitaba eso", son algunos de los llamados que recibió la presidenta de la Asociación Psicoanálitica Argentina (APA), la doctora Claudia Borenstein, que durante el fin de semana atendió, desde su casa, la línea telefónica de la asociación para dar contención a la gente. "Ante esta emergencia, sentí que teníamos que estar, somos miles de profesionales asociados y estamos encerrados en nuestras casas con ganas de ayudar. La teleconsulta es hoy la única manera que tenemos de hacerlo y es también parte de un cambio que hace muchos años ha llegado a nuestro país. Hoy es nuestro aliado para ayudar a las personas", señala.

También la Red de Psicologxs Feministas abrió sus redes sociales para la inmediata atención a las mujeres en situación de violencia doméstica. "Muchas veces, el agresor es el proveedor del hogar y dependen de esa persona para sobrevivir en la cuarentena. Tienen que estar encerradas con ellos y no pueden llamar ni recibir llamados. Yo creo que en las próximas semanas van a aparecer las consecuencias de todo esto, por eso recomendamos fuertemente potenciar los contactos, armar una red virtual en el barrio y buscar estrategias para estar conectados", señala la psicóloga Luján Costa, miembro de la Red.

Pero por más que los profesionales faciliten todas las formas de atención terapéutica a distancia, uno de los mayores obstáculos es la realidad social y económica de muchos argentinos que no tienen un espacio físico para mantener la privacidad de una sesión de terapia. La Facultad de Psicología elaboró una Guía con Recomendaciones Psicológicas para afrontar la pandemia que puede ayudar mucho en casos de personas que no puedan acceder a una atención terapéutica (ver más abajo).

Los niños y adolescentes no quedan afuera de esta población que sufre el estrés del encierro, el pánico a contagiarse y el cambio de sus rutinas de estudio. Extrañan a sus amigos y sus actividades diarias en la escuela. Viven la incertidumbre con la misma angustia que los adultos. La terapia a distancia se complica mucho con los chicos más pequeños porque lo presencial, el cuerpo y el juego es muy importante para el tratamiento, explica Gabriela Vallador, psicóloga de niños y adolescentes. "En el caso de los adolescentes sí se puede hacer, de hecho, me llamó un paciente porque no podía soportar vivir encerrado las 24 horas junto a su familia", completa. Y agrega: "Con la autorización y seguimiento de sus padres, mantener la terapia por las redes puede tener buenos resultados. Es nuevo para todos, pero ellos saben que la línea está abierta para contenerlos".

Recomendaciones psicológicas para afrontar la pandemia

Estos consejos derivan de una guía que elaboraron profesiones de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) :

Mantener los horarios del sueño.

No sobreexponerse a noticias y consultar solamente fuentes confiables (organismos oficiales, instituciones prestigiosas) y en momentos del día establecidos

Aunque no vaya a salir de su casa, quitarse el pijama o la ropa de dormir para evitar la sensación de discontinuidad y poder organizar los ciclos del día.

Proponerse aprender algo nuevo a través de tutoriales o cursos online, hay muchos gratuitos y de calidad.

Hacer una rutina de ejercicios físicos periódica en casa, siempre tomando en cuenta que es una situación especial.

Mantener las redes sociales de contención emocional con sus familiares, amigos y personas de confianza a través de medios digitales.?

Limitar los grupos de chats que difunden noticias, muchas de ellas falsas o erróneas ya que promueven pensamientos negativos y catastróficos y le imponen a nuestra mente un sobreesfuerzo

Si se tienen hijos o menores cercanos, es importante hablar con ellos. Converse sobre la información oficial sobre el coronavirus en un lenguaje adecuado a la edad y de manera honesta. Recuerde que la familia y los afectos observan nuestras emociones y comportamientos.

Los niños tanto como los adultos requieren mantener espacios de juego y recreación que promuevan emociones positivas.

Si vive en espacios reducidos no los sobreexija a la familia con tareas. Tenga presente que respectar la cuarentena es ya un esfuerzo en sí mismo y como tal es valioso. Converse en familia sobre el sentido altruista de las conductas responsables para que tengan sentido los esfuerzos.

Buscar ayuda adicional. Si se siente muy nervioso, triste, ansioso o que la situación afecta alguna esfera de su vida, busque un profesional de la salud mental. Siempre con la finalidad de encontrar modos constructivos de manejar la adversidad