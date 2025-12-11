Temporada de incendios: el Gobierno prohibió el uso del fuego en cinco parques nacionales de la Patagonia

La Administración de Parques Nacionales (APN) prohibió el uso del fuego en cinco áreas protegidas del norte patagónico: Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces. La medida, establecida a través de la resolución 390/2025, regirá hasta el 30 de abril de 2026 y responde al alto riesgo de incendios forestales previsto para la temporada de verano.

El organismo fundamentó la decisión en las condiciones meteorológicas actuales y proyectadas, caracterizadas por altas temperaturas, baja humedad y vegetación seca. Según la norma, este escenario resulta propicio “para incrementar el riesgo de que se produzcan incendios forestales” y exige adoptar medidas “de carácter urgente”.

La decisión busca conservar los bosques andino-patagónicos y proteger la biodiversidad que los habita, por lo que se definirán pautas específicas para cada área protegida según la situación ígnea, los valores del Índice de Peligro de Incendios y las condiciones del entorno. La decisión también contempla que Neuquén, Río Negro y Chubut declararon la emergencia ígnea, una situación de alto riesgo de incendios forestales, y dispusieron medidas complementarias de prevención y control.

El impacto del aumento del riesgo de incendios forestales ya fue evidente en la última temporada. Según un estudio de Greenpeace, entre fines de 2024 y comienzos de 2025 la Patagonia atravesó los incendios más graves de las últimas tres décadas, con 31.722 hectáreas afectadas, más de 200 viviendas destruidas, cientos de damnificados y una víctima fatal.

Parques como Lanín, Nahuel Huapi o Los Alerces estuvieron entre los más comprometidos, lo que reforzó la necesidad de adoptar medidas más estrictas para reducir el riesgo.

Los únicos espacios de “fuego seguro” serán las instalaciones de cocina de campamentos organizados, que son administrados por prestadores turísticos autorizados y que cuentan con sistemas de combate contra el fuego.

La normativa sostiene que “ante la constatación de infracciones vinculadas al uso del fuego en cualquiera de las áreas protegidas del sistema, además de la denuncia penal pertinente, se aplicarán las sanciones máximas establecidas por la normativa vigente en la materia”.

La resolución deja sin efecto la normativa de mayo pasado, que sostenía que el uso de fuego sería permitido dentro de las áreas protegidas si era autorizado por la intendencia, mientras que el uso en otras áreas protegidas gestionadas por la Administración de Parques Nacionales quedará sujeto a la aprobación de la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias.